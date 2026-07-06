Ban tổ chức Đại hội Đoàn toàn quốc cảm ơn các đơn vị tài trợ, đồng hành

Ban tổ chức Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 trân trọng cảm ơn các đơn vị tài trợ, đồng hành cho đại hội.

Các đơn vị gồm: Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Ngân hàng Vietcombank, Ngân hàng TNHH MTV Số Vikki, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng Agribank, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), Ngân hàng Nam Á bank;

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT, Công ty TNHH TCP Việt Nam, Tập đoàn Thiên Long, Công ty cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk, Công Ty TNHH tập Đoàn Dệt May An Thành - Đồng phục Giangtshirt.

Sự đồng hành của quý đơn vị đã góp phần quan trọng vào thành công chung của Đại hội - ngày hội lớn của tuổi trẻ Việt Nam, đồng thời thể hiện trách nhiệm xã hội và sự quan tâm sâu sắc của cộng đồng doanh nghiệp đối với công tác chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng và phát huy thế hệ trẻ Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Các đại biểu tham gia đại hội check-in trong không gian triển lãm của đại hội ẢNH: ĐINH HUY

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra từ ngày 24 - 25.6, tại Hà Nội, với sự tham dự của 788 đại biểu, đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của tuổi trẻ Việt Nam. Đại hội diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ và thách thức, đòi hỏi tổ chức Đoàn tiếp tục đổi mới mạnh mẽ để đáp ứng yêu cầu của thời đại.

Đại hội mang khẩu hiệu hành động "Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai".

Đại hội đã đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ 2022 - 2027; xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2026 - 2031; thảo luận, cho ý kiến về Điều lệ Đoàn sửa đổi, bổ sung và bầu Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa XIII.