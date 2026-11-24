Sáng 24.11, nhiều bạn trẻ đã ghé đến bưu điện TP.HCM (số 2, công xã Paris, P.Sài Gòn), để chụp ảnh chiếc xích lô bí ẩn từ tấm ảnh đại diện trên mạng xã hội của ca sĩ Sơn Tùng M-TP xuất hiện ngoài đời thật.



Chiếc xích lô được dựng ở khoảng sân phía trước bưu điện TP.HCM, có chiều cao khoảng hơn 2 mét. Điều này làm nhiều người không khỏi bất ngờ vì độ "khổng lồ" của mô hình. Phía trước chiếc xe, nghệ danh của nam ca sĩ được gắn nổi bật, trên thân xe cùng với các nhãn dãn ghi tên những sản phẩm âm nhạc đình đám của Sơn Tùng M-TP.

Điểm nội bật ở chiếc xích lô là nghệ danh cùng những bài 'hit' của nam ca sĩ ẢNH: THẾ DUY

Nguyễn Ngọc Khánh Nhi (19 tuổi), ngụ tại P.Long Khánh, TP.Đồng Nai, cho biết phải chờ đến khi trang thông tin chính thức của nam ca sĩ đăng tải thì mới tin và quyết định đến chụp ảnh vào sáng sớm hôm nay.

Nhi đặc biệt ấn tượng bởi các chi tiết trang trí trên thân xe là những tên bài hát của thần tượng. "Tên những bài hát của Sơn Tùng M-TP được gắn ở trên xích lô, mỗi khi nhìn thấy tên một bài hát sẽ gợi cho mình về ký ức của khoảng thời gian đó. Vì thế mình cũng rất ấn tượng với những tiểu tiết trang trí trên xe", Nhi hào hứng nói.

Nữ khán giả cũng đề cập đến ngày 25.11, ngày sinh nhật của cộng đồng người hâm mộ Sơn Tùng M-TP (thường được biết đến với tên gọi Sky), Nhi cho rằng đây có thể sẽ là món quà mà nam ca sĩ dành tặng cho những khán giả đặc biệt của anh.

Nhiều người hâm mộ hào hứng check-in cùng chiếc xích lô khổng lồ ẢNH: THẾ DUY

Với Phan Đinh Minh An, sinh viên ngành truyền thông đa phương tiện tại Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông, chia sẻ khi tận mắt nhìn ngắm mô hình xích lô khổng lồ: "Mình cảm thấy rất tự hào vì Sơn Tùng M-TP đã đặt được một vật thể mang tính cá nhân ở một nơi đặc biệt như thế này".

Nguyễn Nhật Vy (27 tuổi), ngụ tại đường Nguyễn Trường Tộ, P.Xóm Chiếu, TP.HCM, hào hứng chia sẻ tình cờ thấy mô hình chiếc xích lô khi đang đi tập thể dục buổi sáng ngang khu vực này vào ngày hôm qua (23.11), vì thế tận dụng ngày nghỉ, cô hẹn các bạn trong cộng đồng fan của nam ca sĩ đến check-in từ sáng sớm.



"Mình nghĩ, chiếc xích lô mà Sơn Tùng M-TP gửi gắm trong sản phẩm, là để mọi người thấy được những bài hát của anh ấy luôn gắn liền với nét văn hóa", Vy nhận định. Cũng theo nữ khán giả, việc đặt mô hình xích lô ở địa điểm có nhiều khách du lịch trong nước và quốc tế cũng góp phần quảng bá một nét văn hóa về xích lô của người Việt.

Nhiều người ghé đến tọa độ quen thuộc để check-in điểm mới lạ ẢNH: THẾ DUY

Chiếc xích lô được du khách ghé đến chụp ảnh ẢNH: THẾ DUY

ẢNH: THẾ DUY

ẢNH: THẾ DUY

Đi cùng với Vy là Hồ Thị Sinh (27 tuổi), ngụ tại đường Phan Văn Trị, P.Gò Vấp, TP.HCM, suy đoán chiếc xích lô có thể trở thành hình ảnh xuất hiện trong sản phẩm âm nhạc sắp tới.

Còn Nguyễn Hoàng Yến Linh và Đỗ Thị Khánh Ly (cùng 22 tuổi), ngụ tại đường D5, P.Thạnh Mỹ Tây TP.HCM hào hứng ghé đến check-in cùng mô hình của thần tượng.



"Đây là lần đầu tiên mình thấy một mô hình được đặt ở bưu điện cho mọi người cùng check-in. Mình bất ngờ vì độ khổng lồ của chiếc xích lô, điều này có vẻ cũng thu hút nhiều người, vì thế chúng mình cũng rất háo hức để check-in, có nhiều bức ảnh đẹp trong dịp đặc biệt này", Ly bày tỏ.