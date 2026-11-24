Phà Bình Quới dừng hoạt động từ 29.11

Có mặt tại phà Bình Quới (đường Bình Quới, P.Bình Quới, TP.HCM) vào nhiều thời điểm khác nhau trong ngày, chúng tôi ghi nhận không chỉ giờ cao điểm mà nhiều khung giờ khác nhau bến phà tấp nập người qua lại. Nhiều hành khách bày tỏ tiếc nuối hụt hẫng khi biết thông tin phà tạm ngưng hoạt động.

Nguyễn Quốc Toản (26 tuổi) đi làm mỗi ngày từ P.Bình Quới qua Thủ Đức. Toản cho biết đi phà anh chỉ tốn khoảng 5 phút, nhưng nếu đi vòng qua đại lộ Phạm Văn Đồng quãng đường hơn 10 km sẽ mất khoảng 15 đến 20 phút. "Giờ cao điểm kẹt xe tắc đường, đèn đỏ, đi vòng thì 30 phút chưa tới nơi. Xa, khói bụi rất mệt", Toản chia sẻ.

Phà Bình Quới dừng hoạt động từ 29.11 ẢNH: THANH ĐA

Nhiều năm di chuyển bằng phà qua Thủ Đức, Q.9 (cũ), anh Lê Nhất Khang (35 tuổi, đường Bình Quới, P.Bình Quới), tiếc nuối khi đọc thông tin phà sẽ ngừng hoạt động từ 29.11. Chỉ vào tấm vé qua phà, anh nói nếu 1 người 1 xe giá chỉ 5.000 đồng, có bạn đi cùng như hôm nay thì giá là 8.000 đồng.

Trong lúc chờ đợi có một cây cầu, anh mong phà Bình Quới sẽ tiếp tục được hoạt động để người dân thuận tiện cho việc đi lại. "Nếu phà Bình Quới dừng hoạt động thì mình phải đi đường vòng thôi. Đi làm sớm hơn, qua cầu Bình Triệu, chứ không có cách nào khác", anh Khang cho biết.

Đưa con lên phố đi bộ Nguyễn Huệ chơi, chị Nguyễn Ngọc Anh (đường Linh Đông, P.Thủ Đức) chọn đi phà để tránh kẹt xe, tắc đường. Chị cho biết giá vé 5.000 đồng, con chị còn nhỏ đi cùng mẹ nên được miễn phí. "Con tôi là sinh viên, đi học mang thẻ cũng được miễn phí", chị Ngọc Anh cho biết thêm.

Khách xếp hàng dài đợi lên phà Bình Quới tối 23.11 ẢNH: THANH ĐA

Giá vé ẢNH: THANH ĐA

Cuối tuần những ngày rảnh rỗi muốn lên trung tâm thành phố chơi, gia đình chị thường đi phà. Theo chị, nếu phà Bình Quới ngừng hoạt động, chị sẽ qua đại lộ Phạm Văn Đồng, hoặc các tuyến khác, quãng đường di chuyển tăng lên đáng kể.

Phà Bình Quới đi từ khu vực P. Bình Quới đến P.Thủ Đức. Đây là một trong những hướng đi quan trọng giúp giảm tải cho cầu Bình Triệu, quốc lộ 13, đường Phạm Văn Đồng và các tuyến Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đinh Bộ Lĩnh... Đây cũng là phương tiện quen thuộc của nhiều học sinh sinh viên, đi học đi làm.

Vẫn mong một phép màu

Trao đổi cùng phóng viên sáng 24.11, ông Trần Văn Hoàng (79 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ vận tải bến đò Bình Quới xác nhận thông tin phà Bình Quới qua sông Sài Gòn sẽ lại tạm ngưng hoạt động từ 29.11. Theo ông Hoàng, lý do bởi hết thời gian gia hạn, vướng thủ tục pháp lý liên quan đến thuê đất và mặt nước. "Chúng tôi không có biết chủ là ai để làm hợp đồng thuê", ông Hoàng nói.

Ông Trần Văn Hoàng Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ vận tải bến đò Bình Quới ẢNH: THANH ĐA

Chị Nhan Ngọc Huyền (35 tuổi, nhân viên bán vé ở phà Bình Quới), cháu nội của ông Hoàng cũng là người hỗ trợ làm giấy tờ cho ông Hoàng vì ông đã lớn tuổi, cho biết trung bình mỗi ngày bến đò phục vụ từ 1.000 đến 1.500 lượt khách trong đó khoảng 50% hành khách là học sinh, sinh viên.

Về giá vé, chị Huyền nói giá vé 3.000 đồng với người đi bộ, 4.000 đồng cho xe đạp, 5.000 đồng với xe máy. "Em nhỏ đi cùng ba mẹ, học sinh, sinh viên miễn phí. Phà hoạt động từ 5 giờ đến 19 giờ hằng ngày. Thời gian mỗi chuyến phà khoảng 5 phút", chị Huyền nói thêm.

Nhiều người tiếc nuối khi biết phà Bình Quới sẽ dừng hoạt động từ 29.11 ẢNH: THANH ĐA

Không phải giờ cao điểm, phà Bình Quới vẫn đông người lựa chọn di chuyển ẢNH: THANH ĐA

Phà Bình Quới trước ngày tạm dừng hoạt động ẢNH: THANH ĐA

Thời gian qua, theo ông Hoàng, phía công ty đã gửi đơn thư xin cứu xét đến nhiều đơn vị chức năng nhưng chưa giải quyết được vấn đề. Ngày 29.11 sắp đến, công ty sẽ tạm ngưng hoạt động để chấp hành những quy định hiện hành.

Chị Huyền dùng fanpage thông báo với hành khách về việc phà tạm ngưng hoạt động để bà con nắm rõ thông tin, tránh di chuyển xuống bến phà làm mất thời gian đi học, đi làm của mọi người. "Chúng tôi mong nhận được sự hướng dẫn của thành phố và vẫn mong một phép màu", chị Huyền chia sẻ.