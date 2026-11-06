Bán xe đã lâu vẫn nhận thông báo phạt nguội, chủ cũ phải làm gì?

Mới đây, Phòng CSGT Công an TP.HCM vừa có thông tin lưu ý người dân về những rủi ro khi mua bán, cho tặng, chuyển nhượng xe nhưng chưa hoàn tất thủ tục thu hồi đăng ký, biển số và sang tên theo quy định. Trong đó có việc bán xe đã lâu nhưng vẫn bị gửi thông báo phạt nguội.

Theo CSGT, nhiều người sau khi bán xe có thể nghĩ rằng phương tiện không còn thuộc quyền sở hữu của mình nên không cần quan tâm đến các thủ tục tiếp theo. Tuy nhiên, nếu chưa hoàn tất thủ tục theo quy định, thông tin chủ sở hữu trên hệ thống đăng ký xe vẫn chưa được cập nhật.

Nhiều người bán xe đã lâu nhưng vẫn nhận thông báo phạt nguội ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Điều này đồng nghĩa với việc dù xe đã được giao cho người khác sử dụng, trên hệ thống đăng ký, phương tiện vẫn có thể đứng tên chủ cũ.

Bán xe rồi, vì sao vẫn có thể nhận thông báo phạt nguội?

Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết, khi phương tiện đã được mua bán, chuyển nhượng nhưng chưa hoàn tất thủ tục thu hồi, sang tên, thông tin về chủ sở hữu trên hệ thống đăng ký xe chưa được điều chỉnh kịp thời, chính xác.

Do đó, nếu người đang sử dụng xe vi phạm giao thông và bị camera ghi hình, thông báo phạt nguội vẫn có thể được gửi đến người đang đứng tên trên giấy chứng nhận đăng ký xe.

Bên cạnh đó, trường hợp chiếc xe liên quan đến tai nạn giao thông, tranh chấp dân sự hoặc vụ việc có dấu hiệu tội phạm, người đứng tên đăng ký xe có thể gặp phiền hà trong quá trình xác minh, giải quyết.

Theo CSGT, việc chậm thực hiện thủ tục thu hồi, sang tên còn có thể làm phát sinh những tranh chấp, rủi ro pháp lý không mong muốn, kể cả khi thực hiện các giao dịch tiếp theo đối với phương tiện.

Vì vậy, người dân không nên chủ quan sau khi đã giao xe, nhận tiền mua bán mà cần hoàn tất các thủ tục theo quy định.

CSGT TP.HCM đang tăng cường xử phạt nguội để nâng cao ý thức giao thông ẢNH: VŨ PHƯỢNG

CSGT lưu ý, sau khi chuyển quyền sở hữu xe, cả người bán và người mua đều có trách nhiệm thực hiện các thủ tục liên quan.

Trong đó, người bán phải thực hiện thủ tục thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe. Người mua thực hiện thủ tục đăng ký sang tên và phối hợp cung cấp giấy tờ cần thiết.

Xe đã bán vẫn đứng tên mình trên VNeTraffic, phải làm gì?

Để tránh những rắc rối không đáng có, Phòng CSGT Công an TP.HCM khuyến cáo người dân chủ động cài đặt, sử dụng ứng dụng VNeTraffic để kiểm tra thông tin phương tiện.

Sau khi kiểm tra, người dân cần đối chiếu dữ liệu trên ứng dụng với giấy tờ thực tế. Nếu phát hiện thông tin sai sót, thiếu dữ liệu hoặc xuất hiện phương tiện không thuộc sở hữu của mình, cần chủ động liên hệ cơ quan chức năng để được hướng dẫn.

Nhiều trường hợp mua bán xe không sang tên, đến khi nhận thông báo phạt nguội mới tá hỏa ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Đặc biệt, trường hợp xe đã bán, cho tặng hoặc chuyển nhượng từ lâu nhưng vẫn còn đứng tên mình trên hệ thống, người dân nên liên hệ Đội Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông thuộc Phòng CSGT hoặc công an phường, xã, đặc khu để được hướng dẫn xử lý.

Khi làm việc với cơ quan chức năng, người dân cần chuẩn bị giấy tờ liên quan đến phương tiện, tài liệu mua bán, chuyển nhượng (nếu có), đồng thời cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin phục vụ việc xác minh.

Tùy từng trường hợp, người dân sẽ được hướng dẫn thực hiện thủ tục điều chỉnh, cập nhật thông tin, thu hồi đăng ký, biển số hoặc sang tên xe theo quy định.

Ngoài ra, CSGT cũng lưu ý chủ phương tiện thuộc diện phải kiểm định cần chủ động đưa xe đến cơ sở đăng kiểm, bảo đảm yêu cầu về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trước khi tham gia giao thông.

Đối với xe hết niên hạn sử dụng, chủ xe không được đưa phương tiện tham gia giao thông trái quy định, đồng thời cần liên hệ cơ quan đăng ký xe để được hướng dẫn thủ tục thu hồi đăng ký, biển số.

Phòng CSGT Công an TP.HCM cũng cảnh báo người dân không cung cấp mật khẩu, mã OTP hay thông tin định danh cho người lạ. Cần cảnh giác với các đường dẫn giả mạo, yêu cầu chuyển tiền hoặc cập nhật dữ liệu phương tiện qua tài khoản cá nhân không rõ nguồn gốc.

CSGT khuyến khích người dân sử dụng VNeID, VNeTraffic và dịch vụ công trực tuyến để kiểm tra, cập nhật thông tin, hạn chế những vướng mắc liên quan đến phương tiện đã mua bán, chuyển nhượng.