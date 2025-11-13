Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Địa ốc

Bảng giá đất sẽ lấy ý kiến người dân trước khi ban hành

Đình Sơn
Đình Sơn
13/11/2025 11:11 GMT+7

Thông tin từ Sở Nông nghiệp - Môi trường TP.HCM cho biết, TP.HCM đang xây dựng bảng giá đất lần đầu và sẽ đưa ra để lấy ý kiến góp ý của các tổ chức, các tầng lớp nhân dân trước khi cấp có thẩm quyền ban hành quyết định.

Theo đó, TP.HCM đang xây dựng bảng giá đất trên cơ sở của một đơn vị tư vấn đã khảo sát, thu thập xong dữ liệu giá của hơn 7.500 tuyến đường. Việc xây dựng bảng giá đất lần đầu để công bố, sẽ làm căn cứ để áp dụng trong 12 trường hợp theo quy định luật Đất đai 2024.

Khi có dự thảo bảng giá đất, sẽ đưa ra để lấy ý kiến góp ý của các tổ chức, các tầng lớp nhân dân trước khi cấp có thẩm quyền ban hành quyết định.

Qua khảo sát, thu thập thông tin cho thấy, bảng giá đất đang xây dựng so với bảng giá đất theo Quyết định 79 của UBND TP.HCM đang áp dụng không có nhiều chênh lệch.

Bảng giá đất sẽ lấy ý kiến người dân trước khi ban hành - Ảnh 1.

Bảng giá đất sẽ lấy ý kiến người dân trước khi ban hành

ẢNH: ĐÌNH SƠN

Mặc dù vậy, trong trường hợp bảng giá đất mới áp dụng từ ngày 1.1.2026 bằng bảng giá đất hiện nay, nhưng khi nhân với hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K), giá đất cũng sẽ tăng lên rất cao.

Trong khi bảng giá đất mới được áp dụng cho 12 trường hợp cụ thể, không phải một số trường hợp như trước, do đó sẽ có tác động sâu rộng đến các thành phần kinh tế.

Đầu tiên là ảnh hưởng trực tiếp đến người nộp tiền sử dụng đất như hộ gia đình, cá nhân khi chuyển mục đích sử dụng đất.

Thứ hai là tổ chức, cá nhân thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm sẽ phải đóng tiền thuê đất tăng lên đáng kể, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, tác động không nhỏ đến nền kinh tế chung của đất nước.

Thứ ba là các doanh nghiệp đóng tiền sử dụng đất.

Đối với những người trực tiếp sản xuất, kinh doanh trên đất nông nghiệp cũng bị ảnh hưởng.

Do vậy, Sở Nông nghiệp - Môi trường cho biết, nhiều ý kiến đề nghị, bảng giá đất mới sắp ban hành nên cân nhắc giữ nguyên so với bảng giá đất hiện hành, chỉ điều chỉnh những khu vực nào chưa phù hợp thôi, bổ sung những tuyến đường mới. 

Nếu nghị quyết của Quốc hội chỉ thông qua nội dung về miễn giảm tiền sử dụng đất trong hạn mức và số tiền phải nộp ngoài hạn mức như dự thảo, mà bỏ quy định về hệ số K sẽ tốt hơn cho người dân.

Bảng giá đất này được áp dụng cho 12 trường hợp

Thứ nhất, giá đất tính tiền sử dụng đất tại nơi tái định cư đối với người được bồi thường về đất ở, người được giao đất ở tái định cư trong trường hợp không đủ điều kiện bồi thường về đất ở là giá đất được xác định theo bảng giá đất tại thời điểm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Thứ hai, tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân; chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân.

Thứ ba, tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm.

Thứ tư, tính thuế sử dụng đất.

Thứ năm, tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân.

Thứ sáu, tính lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai.

Thứ bảy, tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Thứ tám, tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý, sử dụng đất đai.

Thứ chín, tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với hộ gia đình, cá nhân.

Thứ mười, tính giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất, khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng.

Thứ mười một, tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân.

Thứ mười hai, tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê.


Tin liên quan

Đẩy nhanh tính tiền sử dụng đất cho các dự án

Đẩy nhanh tính tiền sử dụng đất cho các dự án

Góp ý cho dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành luật Đất đai, các chuyên gia cũng như doanh nghiệp cho rằng sử dụng hệ số K là giải pháp hiệu quả nhất trong bối cảnh hiện nay.

Khám phá thêm chủ đề

bảng giá đất tiền sử dụng đất tiền thuê đất hệ số K địa ốc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận