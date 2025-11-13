Theo đó, TP.HCM đang xây dựng bảng giá đất trên cơ sở của một đơn vị tư vấn đã khảo sát, thu thập xong dữ liệu giá của hơn 7.500 tuyến đường. Việc xây dựng bảng giá đất lần đầu để công bố, sẽ làm căn cứ để áp dụng trong 12 trường hợp theo quy định luật Đất đai 2024.

Khi có dự thảo bảng giá đất, sẽ đưa ra để lấy ý kiến góp ý của các tổ chức, các tầng lớp nhân dân trước khi cấp có thẩm quyền ban hành quyết định.

Qua khảo sát, thu thập thông tin cho thấy, bảng giá đất đang xây dựng so với bảng giá đất theo Quyết định 79 của UBND TP.HCM đang áp dụng không có nhiều chênh lệch.

Bảng giá đất sẽ lấy ý kiến người dân trước khi ban hành ẢNH: ĐÌNH SƠN

Mặc dù vậy, trong trường hợp bảng giá đất mới áp dụng từ ngày 1.1.2026 bằng bảng giá đất hiện nay, nhưng khi nhân với hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K), giá đất cũng sẽ tăng lên rất cao.

Trong khi bảng giá đất mới được áp dụng cho 12 trường hợp cụ thể, không phải một số trường hợp như trước, do đó sẽ có tác động sâu rộng đến các thành phần kinh tế.

Đầu tiên là ảnh hưởng trực tiếp đến người nộp tiền sử dụng đất như hộ gia đình, cá nhân khi chuyển mục đích sử dụng đất.

Thứ hai là tổ chức, cá nhân thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm sẽ phải đóng tiền thuê đất tăng lên đáng kể, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, tác động không nhỏ đến nền kinh tế chung của đất nước.

Thứ ba là các doanh nghiệp đóng tiền sử dụng đất.

Đối với những người trực tiếp sản xuất, kinh doanh trên đất nông nghiệp cũng bị ảnh hưởng.

Do vậy, Sở Nông nghiệp - Môi trường cho biết, nhiều ý kiến đề nghị, bảng giá đất mới sắp ban hành nên cân nhắc giữ nguyên so với bảng giá đất hiện hành, chỉ điều chỉnh những khu vực nào chưa phù hợp thôi, bổ sung những tuyến đường mới.

Nếu nghị quyết của Quốc hội chỉ thông qua nội dung về miễn giảm tiền sử dụng đất trong hạn mức và số tiền phải nộp ngoài hạn mức như dự thảo, mà bỏ quy định về hệ số K sẽ tốt hơn cho người dân.

Bảng giá đất này được áp dụng cho 12 trường hợp Thứ nhất, giá đất tính tiền sử dụng đất tại nơi tái định cư đối với người được bồi thường về đất ở, người được giao đất ở tái định cư trong trường hợp không đủ điều kiện bồi thường về đất ở là giá đất được xác định theo bảng giá đất tại thời điểm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Thứ hai, tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân; chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân. Thứ ba, tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm. Thứ tư, tính thuế sử dụng đất. Thứ năm, tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân. Thứ sáu, tính lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai. Thứ bảy, tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Thứ tám, tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý, sử dụng đất đai. Thứ chín, tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với hộ gia đình, cá nhân. Thứ mười, tính giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất, khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng. Thứ mười một, tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân. Thứ mười hai, tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê.



