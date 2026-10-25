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    Băng rừng giải cứu nữ du khách Malaysia rơi xuống giếng sâu ở Đà Lạt

    Lâm Viên
    Lâm Viên
    Nữ du khách nước ngoài bị gãy chân, mất nhiều máu sau khi rơi xuống giếng sâu khoảng 20 m trên núi Hòn Bồ ở Đà Lạt. Nạn nhân đã được giải cứu, chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

    Sáng 25.10, lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Công an phường Lâm Viên – Đà Lạt giải cứu thành công một nữ du khách nước ngoài rơi xuống giếng sâu trên núi Hòn Bồ.

    Băng rừng giải cứu nữ du khách Malaysia rơi xuống giếng sâu ở Đà Lạt- Ảnh 1.

    Khoảnh khắc nữ du khách nước ngoài được đưa lên khỏi miệng giếng

    ẢNH: CẮT TỪ CLIP

    Đi săn mây ở Đà Lạt gặp nạn kinh hoàng: Băng rừng giải cứu nữ du khách lọt giếng sâu 20 mét

    Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ ngày 25.10, nhóm du khách nước ngoài đi bộ lên núi Hòn Bồ để săn mây. Trong lúc di chuyển, một nữ du khách không may rơi xuống giếng sâu khoảng 20 m.

    Băng rừng giải cứu nữ du khách Malaysia rơi xuống giếng sâu ở Đà Lạt- Ảnh 2.

    Nữ du khách rơi xuống giếng sâu 20 m bị gãy chân, mất nhiều máu

    ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

    Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng điều động 7 cán bộ, chiến sĩ cùng một xe chuyên dụng đến hiện trường. 

    Tuy nhiên, do địa hình rừng núi hiểm trở, phương tiện không thể tiếp cận vị trí xảy ra tai nạn, các chiến sĩ phải mang vác thiết bị, dụng cụ cứu hộ băng rừng hơn 30 phút mới đến được nơi nạn nhân gặp nạn.

    Băng rừng giải cứu nữ du khách Malaysia rơi xuống giếng sâu ở Đà Lạt- Ảnh 3.

    Lực lượng chức năng mang thiết bị băng rừng cứu nữ du khách rơi xuống giếng trên núi Hòn Bồ (Đà Lạt)

    ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

    Giếng nước nơi nữ du khách rơi xuống có đường kính khoảng 70 cm, sâu khoảng 20 m. Đây là khu vực từng diễn ra hoạt động đào giếng khai thác quặng thiếc từ hàng chục năm trước.

    Sau khi tiếp cận hiện trường, lực lượng cứu nạn nhanh chóng triển khai phương án đưa nạn nhân lên khỏi giếng. Chỉ sau khoảng 15 phút, nữ du khách được giải cứu thành công.

    Băng rừng giải cứu nữ du khách Malaysia rơi xuống giếng sâu ở Đà Lạt- Ảnh 4.

    Lúc 8 giờ ngày 25.10, nữ du khách gặp nạn được đưa đến Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng cấp cứu

    ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

    Nạn nhân được xác định là Goh Shu Wen (40 tuổi, quốc tịch Malaysia), bị gãy chân và mất nhiều máu. Sau khi đưa người lên khỏi miệng giếng, lực lượng cứu nạn tiếp tục dùng cáng đưa nạn nhân vượt địa hình hiểm trở xuống núi, chuyển đến Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng cấp cứu.

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