Du khách Mỹ dũng cảm cứu người rơi xuống hồ ở Đà Lạt

Ngày 24.10, lãnh đạo Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm cho biết đã xác định được nơi ở của ông Laszlo (người Mỹ, đang du lịch ở Đà Lạt), để sớm tiếp xúc, gửi lời cảm ơn về hành động dũng cảm cứu người của du khách này.



Thời điểm ông Laszlo bơi ra hồ Tuyền Lâm, đưa người phụ nữ vào bờ

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo đó, khoảng 15 giờ 45 ngày 23.10, khi đang có mặt tại hồ Tuyền Lâm thuộc Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, ông Laszlo phát hiện một phụ nữ rơi xuống nước, đoạn gần cầu ngắm cảnh trên hồ.

Nam du khách ngay lập tức hô hoán rồi dũng cảm nhảy xuống hồ, tiếp cận cứu người phụ nữ đang chới với. Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm cùng người dân đến hỗ trợ đưa người phụ nữ lên bờ an toàn.

Lực lượng tại chỗ đã chăm sóc y tế và liên hệ người thân đến tiếp nhận, đưa người phụ nữ về nhà.

Theo lãnh đạo Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, ban đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị để tổ chức gặp mặt, cảm ơn hành động dũng cảm cứu người của vị du khách người Mỹ.

Quanh hồ Tuyền Lâm có nhiều dự án du lịch, nghỉ dưỡng lớn của tỉnh Lâm Đồng ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Hồ Tuyền Lâm có diện tích 350 ha, nằm giữa các cánh rừng thông xanh mát, cách trung tâm Đà Lạt hơn 6 km về phía nam. Năm 1998, hồ Tuyền Lâm được Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) công nhận là di tích lịch sử thắng cảnh quốc gia.

Ngày nay, quanh hồ Tuyền Lâm có nhiều dự án du lịch, nghỉ dưỡng từ 3 - 5 sao, là nơi tham quan du lịch, nghỉ dưỡng lớn của tỉnh Lâm Đồng.