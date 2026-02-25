Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giải futsal nữ Đông Nam Á 2026

Bảng xếp hạng giải Đông Nam Á mới nhất: Việt Nam bứt phá giành ngôi nhì, đấu Myanmar tranh vé bán kết

Thu Bồn
Thu Bồn
25/02/2026 18:46 GMT+7

Sau chiến thắng thuyết phục trước Philippines vào trưa nay (25.2), đội tuyển futsal nữ Việt Nam đã có bước tiến mạnh mẽ trên bảng xếp hạng giải vô địch Đông Nam Á 2026. Kết quả này giúp thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng thắp sáng lại hy vọng giành vé đi tiếp.

Chiến thắng quan trọng của đội tuyển futsal nữ Việt Nam

Tại trận thứ hai bảng B diễn ra ngày 25.2, đội tuyển futsal nữ Việt Nam giành chiến thắng quan trọng 2-0 trước Philippines nhờ các pha lập công của Lê Thị Thanh Ngân và Biện Thị Hằng. Trong khi ở trận đấu còn lại, đội tuyển futsal nữ Úc tiếp tục phô diễn sức mạnh với chiến thắng đậm đà 6-1 trước Myanmar.

Với những kết quả này, bảng xếp hạng bảng B đã có sự thay đổi đáng kể khi đội tuyển Úc vững vàng ở ngôi đầu với 6 điểm tuyệt đối cùng hiệu số +7, trong khi đội tuyển futsal nữ Việt Nam đã bứt phá ngoạn mục lên vị trí thứ hai với 3 điểm và hiệu số 0. Đội tuyển Philippines hiện đang đứng ở vị trí thứ ba với cùng 3 điểm nhưng kém hơn về hiệu số bàn thắng bại so với Việt Nam (-1 so với 0), còn đội tuyển Myanmar vẫn giậm chân ở vị trí cuối bảng khi chưa có được điểm số nào sau hai thất bại liên tiếp.

Bảng xếp hạng giải Đông Nam Á mới nhất: Việt Nam bứt phá giành ngôi nhì, đấu Myanmar tranh vé bán kết- Ảnh 1.

Đội tuyển futsal nữ Việt Nam vươn lên vị trí thứ hai bảng B

ẢNH: N.T

Sự vươn lên của các cô gái Việt Nam là bước ngoặt lớn về mặt tâm lý và cục diện. Bởi sau lượt trận ra quân, đội tuyển futsal nữ Việt Nam phải ngậm ngùi đứng ở vị trí cuối bảng khi thua 0-2 trước đối thủ mạnh là đội tuyển Úc. Từ thế bị đẩy vào chân tường, chiến thắng trước Philippines không chỉ giúp thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng cải thiện thứ hạng mà còn thắp sáng lại hy vọng đi tiếp vào vòng bán kết của giải đấu khu vực.

Theo lịch thi đấu, lượt trận cuối cùng của bảng B sẽ diễn ra vào ngày 26.2 để chính thức xác định các đại diện bước vào vòng bán kết. Vào lúc 13 giờ 30 chiều ngày 26.2, đội tuyển futsal nữ Việt Nam sẽ đối đầu với Myanmar trong một trận đấu có tính chất quyết định. Vào lúc 16 giờ cùng ngày, đội tuyển Philippines sẽ phải đối mặt với thử thách cực lớn mang tên Úc.

