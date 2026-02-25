Sự trở lại của Đoàn Văn Hậu

Trận đấu bù vòng 10 V-League 2025-2026 trên sân Thanh Hóa vào tối qua (24.2) đã mang đến cho người hâm mộ những cảm xúc khó quên, nơi tinh thần quả cảm của đội bóng xứ Thanh đối đầu với bản lĩnh của những ngôi sao hàng đầu bên phía CLB Công an Hà Nội (CAHN). Đội chủ nhà Thanh Hóa dù đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, nhưng một lần nữa đã đưa người hâm mộ từ bất ngờ này đến bất ngờ khác bằng lối chơi kiên cường. Đội bóng của HLV Mai Xuân Hợp chơi phòng ngự lì lợm, chắt chiu từng cơ hội nhỏ nhất để hiện thực hóa tham vọng gây sốc trước đội đầu bảng. Thành quả đã đến ở phút 29 khi cầu thủ người Lào Damoth Thongkhamsavath tiếp tục sắm vai nhân vật chính bên phía đội bóng xứ Thanh với một cú lốp bóng điêu luyện để mở tỷ số trận đấu. Tuy nhiên, chừng đó là chưa đủ để giúp CLB Thanh Hóa tiếp tục tạo ra phép màu trước một đối thủ vượt trội về mọi mặt. Yếu tố giúp CLB CAHN tạo nên sự khác biệt là sở hữu những ngôi sao đẳng cấp biết cách tỏa sáng đúng lúc và xoay chuyển cục diện trận đấu. Trong đó, chân sút Brazil Alan Sebastiao với một cú đúp và đặc biệt là khoảnh khắc xuất thần của Đoàn Văn Hậu đã giúp thầy trò HLV Mano Polking lội ngược dòng giành chiến thắng 3-1.

Văn Hậu ghi bàn trở lại sau 3 năm ảnh: Minh Tú

Điểm nhấn trong chiến thắng của CLB CAHN là siêu phẩm nâng tỷ số lên 2-1 của Đoàn Văn Hậu ở phút 66. Chỉ cần một khoảnh khắc quan sát tinh tế từ gần vạch giữa sân, hậu vệ 27 tuổi này đã tung ra cú dứt điểm táo bạo đưa bóng vào lưới đối phương trong sự ngỡ ngàng của những người chứng kiến. Đây là bàn thắng mang ý nghĩa lớn với Văn Hậu, đánh dấu sự trở lại của anh sau thời gian dài rời xa sân cỏ để vật lộn với chấn thương. Bàn thắng đẹp mắt này cũng gợi nhớ lại siêu phẩm trivela vào lưới U.23 Oman năm 2018 - giai đoạn Văn Hậu tỏa sáng rực rỡ trong màu áo U.23 và đội tuyển VN. Bên cạnh đó, bàn thắng vào lưới CLB Thanh Hóa còn là tiền đề tâm lý cực lớn, tiếp thêm sự tự tin để Văn Hậu tìm lại phong độ đỉnh cao. Màn trình diễn tại V-League cũng là cách tốt nhất để anh lấy lại niềm tin của HLV Kim Sang-sik, mở ra cánh cửa trở lại đội tuyển VN trong thời gian tới. Rời sân Thanh Hóa với 3 điểm, CLB CAHN nối dài chuỗi trận bất bại lên con số 12, đồng thời xây chắc ngôi đầu bảng V-League khi có 32 điểm. Đội bóng ngành công an gia tăng khoảng cách với đội xếp thứ nhì là CLB Ninh Bình (27 điểm) lên 5 điểm, tiếp tục khẳng định vị thế ứng viên số một cho chức vô địch mùa giải năm nay.

Cùng ngày đã diễn ra màn so tài kịch tính giữa Thể Công Viettel và CLB Nam Định. Đội bóng thành Nam với chân sút xuất sắc Nguyễn Xuân Son trong đội hình nhưng vẫn không thể tìm đường đến khung thành đối phương. Bên cạnh đó cũng không thể không nhắc đến thủ môn Nguyễn Văn Việt của đội nhà thi đấu xuất sắc với nhiều tình huống cứu thua trông thấy. Thể Công Viettel thi đấu rình rập và biết cách tận dụng cơ hội ở những tình huống cố định để tạo bước ngoặt của trận đấu. Khuất Văn Khang là người đã tung ra cú sút phạt khó chịu khiến thủ môn Nguyên Mạnh vất vả cản phá, tạo cơ hội cho Lê Quốc Nhật Nam băng vào đệm bóng ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu. Chiến thắng này giúp CLB Thể Công Viettel có tổng cộng 25 điểm, đứng vững trong tốp 3 bảng xếp hạng.



