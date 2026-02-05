Bánh đúc nóng ngõ Hội Vũ: 13 năm giữ trọn hương vị truyền thống

Giữa Sài Gòn, nơi ẩm thực luôn không ngừng biến tấu, việc giữ nguyên một hương vị cũ chưa bao giờ là điều dễ dàng. Nhưng với quán bánh đúc nóng ngõ Hội Vũ (tọa lạc trong một con hẻm nhỏ trên đường Hoa Huệ, phường Cầu Kiệu, TP.HCM), truyền thống vẫn là cốt lõi không thể thay đổi.

Quán bánh đúc tại Sài Gòn gìn giữ hương vị truyền thống suốt 13 năm ẢNH: MINH ANH

Bánh đúc nóng được múc trực tiếp từ nồi, lớp bánh mềm mịn, sánh nhẹ, nóng hổi và nghi ngút khói. Nhân thịt băm xào nấm mèo thơm béo, thấm vị, quyện cùng hành phi giòn rụm rắc đều bên trên. Nước mắm được chan vừa đủ, dậy mùi, không gắt, làm nổi bật vị ngọt tự nhiên của bột gạo và thịt băm. Mỗi chén bánh đúc là sự cân bằng hài hòa giữa vị béo, mặn, thơm và cái ấm nóng dễ chịu, giản dị nhưng tròn vị, càng ăn càng cuốn.

Ngoài bánh đúc nóng, quán còn phục vụ xôi xéo, tào phớ, bánh trôi, nước sấu, nước mơ, những món ăn quen thuộc mang đậm hương vị Hà Nội, góp phần hoàn thiện một bữa ăn sáng nhẹ nhàng nhưng đầy đủ và ấm áp.