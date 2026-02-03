Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Gia đình
Truyền thống tết đặc biệt của một đại gia đình

Dương Lan
Dương Lan
03/02/2026 06:45 GMT+7

Suốt hơn 22 năm qua, đại gia đình của cụ Sang cùng nhau chụp ảnh đầu năm như một truyền thống không đổi. Khi những bức ảnh này được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước nếp nhà gắn bó hiếm có, nơi 4 thế hệ vẫn đều đặn sum họp mỗi dịp tết đến xuân về.

Theo câu chuyện do chị Nguyễn Thị Ngọc Báu (39 tuổi, ở P.Quy Nhơn Bắc, Gia Lai) chia sẻ, các thành viên trong đại gia đình luôn cố gắng sắp xếp về nhà dịp tết và nhất là để có mặt trong bức ảnh đặc biệt được lưu giữ theo năm tháng. Bởi không phải gia đình nào cũng có được khoảnh khắc quây quần của 4 thế hệ từ cụ ông U.100 đến em bé còn bồng trên tay.

Truyền thống tết đặc biệt

Truyền thống đặc biệt này bắt đầu từ năm 2003 khi một thành viên trong gia đình vừa sắm máy ảnh, mọi người háo hức mong có bức ảnh đoàn viên thật đẹp trong năm mới. Theo thời gian, những bức ảnh dần trở thành "kho tư liệu" quý giá, kể lại câu chuyện trưởng thành, đổi thay của con cháu trong gia đình. Một điều tiếc nuối với chị Báu là từ năm 2005, album của đại gia đình vĩnh viễn thiếu đi bà nội của chị.

Từ 40 người chụp hình vào năm 2003, đến nay số nhân khẩu đã tăng lên 100 người. Chị Báu cho biết ông nội của chị là Nguyễn Ngọc Sang năm nay 96 tuổi. Ông có 12 người con (8 trai, 4 gái) và hiện đang sống với gia đình con trai út.

Truyền thống tết đặc biệt của một đại gia đình - Ảnh 1.

Bức ảnh đại gia đình chị Báu chụp vào năm 2003

Truyền thống tết đặc biệt của một đại gia đình - Ảnh 2.

Cụ Sang quây quần bên con cháu vào năm 2009

"Ông nội mình tuổi đã cao nên sức khỏe không còn được như xưa. May mắn, ông vẫn minh mẫn. Con cháu về thăm ông vẫn ngồi dậy nói chuyện và nhận ra từng đứa", chị Báu cho biết.

Với chị Báu cũng như các thành viên khác, bức ảnh đại gia đình dịp tết không đơn thuần là kỷ niệm, mà là cách lưu giữ sự hiện diện của từng thế hệ và gìn giữ sợi dây gắn kết qua năm tháng. "Sau mỗi lần chụp, các gia đình nhỏ đều rửa ảnh mang về treo trong nhà. Ai cũng trân trọng và yêu quý", chị Báu chia sẻ.

Ông là tấm gương của cả gia đình

Theo thông lệ, sáng mùng 1 tết, các thành viên trong gia đình lần lượt gặp gỡ, xếp hàng mừng tuổi ông và lì xì cho các cháu nhỏ. Sau đó, con cháu cùng nhau ra thăm mộ bà, đi chúc tết họ hàng, cầu mong một năm mới làm ăn thuận lợi, sức khỏe dồi dào. Hoạt động đầu năm này thường kéo dài từ sáng đến tối mới hoàn tất.

"Ông nội mình thường xuyên dặn dò con cháu phải biết yêu thương, giúp đỡ nhau, nếu sau này ông không còn thì cũng phải giữ truyền thống tốt đẹp này. Niềm tự hào lớn nhất của ông nội là mọi người đoàn kết, không quan trọng giàu nghèo. Trong gia đình, ông nội và con cả là người đưa ra ý kiến đầu tiên, mọi người đa phần nhất trí nên ít khi xảy ra tranh cãi, bất đồng quan điểm", chị Báu nói.

Truyền thống tết đặc biệt của một đại gia đình - Ảnh 3.

Những bức ảnh của đại gia đình nhận được nhiều lượt “thả tim” trên mạng xã hội

Truyền thống tết đặc biệt của một đại gia đình - Ảnh 4.

Ai cũng ngưỡng mộ gia đình đoàn kết, yêu thương nhau

Với chị Báu, ông nội là người nghiêm khắc, luôn nhắc nhở con cháu về lối sống, đạo đức. Chị luôn mong ông sống vui, sống khỏe để đại gia đình lại có những ngày vui bên nhau, ngập tràn tiếng cười.

Ba của chị Báu là ông Nguyễn Ngọc Hương (67 tuổi), con trai cả của cụ Sang, cho biết ông luôn tự hào về tinh thần đoàn kết của gia đình, nơi các anh em ruột thịt gắn bó, hỗ trợ lẫn nhau. Ông và các anh em luôn lấy cha làm tấm gương để sống tốt, giữ gìn nếp nhà.

Ông Hương bày tỏ: "Tôi rất vui mừng và hạnh phúc mỗi khi con cháu tụ tập, gặp gỡ. Mọi người dù đi làm ăn xa vẫn luôn nhớ về gia đình. Năm nay, bức ảnh gia đình có thêm 2 chắt nữa, quân số năm nào cũng tăng, đó là điều đáng mừng".

Truyền thống tết đặc biệt của một đại gia đình - Ảnh 5.

Tin liên quan

Chợ Tết Sài Gòn nhịp trầm: Chợ Bình Tây phía trước rộn ràng, phía sau lặng lẽ

Chợ Tết Sài Gòn nhịp trầm: Chợ Bình Tây phía trước rộn ràng, phía sau lặng lẽ

Cận Tết Nguyên đán 2026, chợ Bình Tây - chợ sỉ lâu đời bậc nhất TP.HCM vẫn đông đúc ở mặt tiền nhưng càng đi sâu càng thưa vắng, nhiều gian sạp đóng cửa, tiểu thương lặng lẽ rời chợ.

Tết Việt ở đất nước bỏ Tết Nguyên đán: Kiều bào Fukuoka đón xuân sớm

'Hẻm tết' nổi tiếng ngay trung tâm TP.HCM, 2026 có ăn tết lớn như mọi năm?

Khám phá thêm chủ đề

Đại gia đình Gia Lai ảnh gia đình lan tỏa trên mạng xã hội
Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
