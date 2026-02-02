Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng

'Hẻm tết' nổi tiếng ngay trung tâm TP.HCM, năm nay có ăn tết lớn như mọi năm?

Cao An Biên
Cao An Biên
02/02/2026 12:35 GMT+7

Nhiều con hẻm nổi tiếng nằm ngay trung tâm TP.HCM được 'nhắc tên' mỗi dịp tết đến, xuân về vào Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 năm nay có gì mới?

Hẻm 100 Trần Hưng Đạo, hẻm 153 Nguyễn Thị Minh Khai… thuộc phường Bến Thành (Q.1 cũ), nằm ngay trung tâm TP.HCM nhiều năm qua cứ mỗi dịp tết đến, xuân về lại nhận được sự quan tâm của nhiều người dân và du khách vì trang trí rực rỡ. Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm nay, những hẻm này "ăn tết" thế nào?

'Hẻm tết' nổi tiếng ngay trung tâm TP.HCM, năm nay có ăn tết lớn như mọi năm? - Ảnh 1.

Nhiều người thích thú check-in ở hẻm 100 Trần Hưng Đạo (phường Bến Thành). Con hẻm này nhiều năm qua nổi tiếng khi trang trí rực rỡ vào mỗi dịp tết

ẢNH: CAO AN BIÊN

'Hẻm tết' nổi tiếng ngay trung tâm TP.HCM, năm nay có ăn tết lớn như mọi năm? - Ảnh 2.

'Hẻm tết' nổi tiếng ngay trung tâm TP.HCM, năm nay có ăn tết lớn như mọi năm? - Ảnh 3.

Du khách nước ngoài thích thú khi hẻm "thay áo mới" đón tết

ẢNH: CAO AN BIÊN

Chợ hoa Hồ Thị Kỷ: Hoa Tiên Ông được khách hỏi mua liên tục dịp Tết

Hôm nay, rằm tháng chạp, tức ngày 2.2 dương lịch đánh dấu Tết Nguyên đán 2026 đã cận kề. Đi dọc phố phường TP.HCM những ngày này, không khí tết đã ngập tràn các đường lớn, len vào những con hẻm nhỏ của thành phố.

Tại hẻm 100 Trần Hưng Đạo (phường Bến Thành), nhiều người đi ngang qua phải ngoái nhìn vào vì trang trí bắt mắt và rực rỡ, rộn ràng không khí tết cổ truyền Việt Nam với những cành mai, cành đào, những chậu cúc mâm xôi, những mô hình bánh chưng, bánh tét, pháo, câu đối đỏ…

Bà Lê Diễm Thu, Bí thư Chi bộ khu phố 22, phường Bến Thành cho biết năm nay, chính quyền địa phương và người dân khu phố đã bắt đầu trang trí tết từ rất sớm, hơn 2 tuần trước.

'Hẻm tết' nổi tiếng ngay trung tâm TP.HCM, năm nay có ăn tết lớn như mọi năm? - Ảnh 4.

Về đêm, hẻm "lên đèn" rực rỡ

ẢNH: NVCC

'Hẻm tết' nổi tiếng ngay trung tâm TP.HCM, năm nay có ăn tết lớn như mọi năm? - Ảnh 5.

Theo bà Thu, từ sau dịch Covid-19, hẻm 100 Trần Hưng Đạo bắt đầu trang trí tết rực rỡ, sau đó được nhiều người biết tới. Kể từ đó, suốt nhiều năm qua, chính quyền và người dân bắt đầu duy trì việc trang trí này mỗi dịp tết đến, xuân về.

"Dù kinh phí có phần ít hơn so với mọi năm, nhưng khu phố vẫn cố gắng có một góc tết đẹp, hoành tráng, tạo nên không gian để bà con đón tết cổ truyền, chụp ảnh. Thêm vào đó, khu vực này có nhiều người nước ngoài sinh sống, việc trang trí tết này khiến họ cảm thấy hào hứng, thích thú và thêm yêu tết Việt Nam", Bí thư Chi bộ khu phố 22, phường Bến Thành chia sẻ thêm.

'Hẻm tết' nổi tiếng ngay trung tâm TP.HCM, năm nay có ăn tết lớn như mọi năm? - Ảnh 6.

Hẻm 153 Nguyễn Thị Minh Khai những ngày cận tết này thu hút sự chú ý của nhiều người đi đường đi trang trí rực rỡ

ẢNH: CAO AN BIÊN

'Hẻm tết' nổi tiếng ngay trung tâm TP.HCM, năm nay có ăn tết lớn như mọi năm? - Ảnh 7.

'Hẻm tết' nổi tiếng ngay trung tâm TP.HCM, năm nay có ăn tết lớn như mọi năm? - Ảnh 8.

Đi vào hẻm, nhiều người thích thú vì cảm nhận rõ không khí tết đến ở TP.HCM

ẢNH: CAO AN BIÊN

'Hẻm tết' nổi tiếng ngay trung tâm TP.HCM, năm nay có ăn tết lớn như mọi năm? - Ảnh 9.

Tại nhiều nơi ở TP.HCM lúc này, từ đường lớn tới hẻm nhỏ bắt đầu rộn ràng không khí tết

ẢNH: CAO AN BIÊN

Tương tự, tại con hẻm 153 Nguyễn Thị Minh Khai nổi tiếng dịp tết những năm trước, năm nay cũng rực rỡ sắc xuân. Những cây mai rực rỡ được trang trí đầu hẻm thu hút sự quan tâm của nhiều người đi đường.

"Bước vào hẻm này là thấy tết, không cần nói gì nhiều. Mấy năm nay, năm nào cũng thấy hẻm ngập tràn sắc xuân, nhiều người cũng tìm tới chụp ảnh, check-in vào mỗi buổi chiều", ông Văn Sơn, một shipper chia sẻ.

Bạn còn biết những con hẻm nào trang trí tết rực rỡ ở TP.HCM năm nay? Hãy chia sẻ với chúng tôi trong phần bình luận bên dưới.

Tin liên quan

'Bà hỏa' ghé thăm sát tết, shop thời trang ở TP.HCM nghẹn ngào nói lời tạm biệt

'Bà hỏa' ghé thăm sát tết, shop thời trang ở TP.HCM nghẹn ngào nói lời tạm biệt

Sau vụ hỏa hoạn, một shop thời trang có thâm niên 20 năm ở TP.HCM nói lời tạm biệt khiến nhiều khách quen tiếc nuối.

Linh vật Ngựa Thương được mua giá 222.222.222 đồng, nghệ nhân làm điều bất ngờ trước tết

Sau cúc mâm xôi, cúc Hà Lan cũng nở sớm: Nông dân nhờ giải cứu hoa tết

Khám phá thêm chủ đề

hẻm hẻm tết hẻm 100 trần hưng đạo hẻm 153 Nguyễn Thị Minh Khai Tết Nguyên đán trung tâm tphcm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận