'Hẻm tết' nổi tiếng ngay trung tâm TP.HCM, năm nay có ăn tết lớn như mọi năm?

Hẻm 100 Trần Hưng Đạo, hẻm 153 Nguyễn Thị Minh Khai… thuộc phường Bến Thành (Q.1 cũ), nằm ngay trung tâm TP.HCM nhiều năm qua cứ mỗi dịp tết đến, xuân về lại nhận được sự quan tâm của nhiều người dân và du khách vì trang trí rực rỡ. Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm nay, những hẻm này "ăn tết" thế nào?

Nhiều người thích thú check-in ở hẻm 100 Trần Hưng Đạo (phường Bến Thành). Con hẻm này nhiều năm qua nổi tiếng khi trang trí rực rỡ vào mỗi dịp tết ẢNH: CAO AN BIÊN

Du khách nước ngoài thích thú khi hẻm "thay áo mới" đón tết ẢNH: CAO AN BIÊN

Hôm nay, rằm tháng chạp, tức ngày 2.2 dương lịch đánh dấu Tết Nguyên đán 2026 đã cận kề. Đi dọc phố phường TP.HCM những ngày này, không khí tết đã ngập tràn các đường lớn, len vào những con hẻm nhỏ của thành phố.

Tại hẻm 100 Trần Hưng Đạo (phường Bến Thành), nhiều người đi ngang qua phải ngoái nhìn vào vì trang trí bắt mắt và rực rỡ, rộn ràng không khí tết cổ truyền Việt Nam với những cành mai, cành đào, những chậu cúc mâm xôi, những mô hình bánh chưng, bánh tét, pháo, câu đối đỏ…

Bà Lê Diễm Thu, Bí thư Chi bộ khu phố 22, phường Bến Thành cho biết năm nay, chính quyền địa phương và người dân khu phố đã bắt đầu trang trí tết từ rất sớm, hơn 2 tuần trước.

Về đêm, hẻm "lên đèn" rực rỡ ẢNH: NVCC

Theo bà Thu, từ sau dịch Covid-19, hẻm 100 Trần Hưng Đạo bắt đầu trang trí tết rực rỡ, sau đó được nhiều người biết tới. Kể từ đó, suốt nhiều năm qua, chính quyền và người dân bắt đầu duy trì việc trang trí này mỗi dịp tết đến, xuân về.

"Dù kinh phí có phần ít hơn so với mọi năm, nhưng khu phố vẫn cố gắng có một góc tết đẹp, hoành tráng, tạo nên không gian để bà con đón tết cổ truyền, chụp ảnh. Thêm vào đó, khu vực này có nhiều người nước ngoài sinh sống, việc trang trí tết này khiến họ cảm thấy hào hứng, thích thú và thêm yêu tết Việt Nam", Bí thư Chi bộ khu phố 22, phường Bến Thành chia sẻ thêm.

Hẻm 153 Nguyễn Thị Minh Khai những ngày cận tết này thu hút sự chú ý của nhiều người đi đường đi trang trí rực rỡ ẢNH: CAO AN BIÊN

Đi vào hẻm, nhiều người thích thú vì cảm nhận rõ không khí tết đến ở TP.HCM ẢNH: CAO AN BIÊN

Tại nhiều nơi ở TP.HCM lúc này, từ đường lớn tới hẻm nhỏ bắt đầu rộn ràng không khí tết ẢNH: CAO AN BIÊN

Tương tự, tại con hẻm 153 Nguyễn Thị Minh Khai nổi tiếng dịp tết những năm trước, năm nay cũng rực rỡ sắc xuân. Những cây mai rực rỡ được trang trí đầu hẻm thu hút sự quan tâm của nhiều người đi đường.

"Bước vào hẻm này là thấy tết, không cần nói gì nhiều. Mấy năm nay, năm nào cũng thấy hẻm ngập tràn sắc xuân, nhiều người cũng tìm tới chụp ảnh, check-in vào mỗi buổi chiều", ông Văn Sơn, một shipper chia sẻ.

