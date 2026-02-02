'Bà hỏa' ghé thăm sát tết, shop thời trang ở TP.HCM nghẹn ngào nói lời tạm biệt

Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, trên fanpage của mình, shop O. ở phường Bình Đông (TP.HCM) đã có những dòng viết tạm biệt khách hàng đầy xúc động.

Thời gian gần đây, nhiều hàng quán, cửa hàng ở TP.HCM vì nhiều lý do khác nhau đã nói lời tạm biệt với khách khiến nhiều người tiếc nuối ẢNH: AI

Phía cửa hàng cho biết ảnh hưởng từ vụ hỏa hoạn cuối tháng 1.2026 là nguyên nhân khiến chủ shop nói lời tạm biệt với khách. "Hôm nay phải nói lời chia tay, chúng tôi vô cùng tiếc nuối và biết ơn. Dù cửa hàng không còn, nhưng những kỷ niệm, ân tình và sự ủng hộ của quý khách trong suốt 20 năm qua sẽ mãi là điều không bao giờ quên", fanpage của shop chia sẻ.

Cửa hàng cũng dành lời cảm ơn tới quý khách hàng đã ủng hộ suốt bao năm qua cũng như hy vọng một ngày nào đó sẽ quay trở lại phục vụ khách. Bài viết sau đó đã nhận về hơn 4.000 lượt thích, bình luận và chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội.

Cư dân mạng an ủi, động viên

Bên dưới bài đăng của shop thời trang này, nhiều người đã để lại bình luận, chia buồn với tai nạn mà shop gặp phải ngay trước tết cũng như dành những lời động viên, an ủi với chủ cửa hàng. Cũng có người kể lại kỷ niệm đã có với cửa hàng này.

Tài khoản Trần Minh Yến bình luận: "Xin chia buồn với gia đình shop. Cố gắng gầy dựng lại nha!". "Thương quá! Tui cũng là khách hàng quen ở tiệm này… Các cô chú ở đây bán rất nhiệt tình. Mong tiệm sẽ quay trở lại để khách hàng có thể mua giày dép đẹp!", Thi Nguyễn nói thêm.

"Tuổi thơ của mình là được mẹ dẫn vô chợ, ghé tiệm này mua dép nè. Chia buồn cùng gia đình!", Thiện Võ chia sẻ. "3 thế hệ nhà tui đã mang giày dép ở đây. Thương và tiếc nuối!", Ngo Nguyen Chinh bày tỏ.

Được biết, đây là một cửa hàng chuyên doanh giày dép bình dân có tiếng ở khu vực Q.8 cũ, được nhiều người ủng hộ.

Nhiều người nhắc nhau đề phòng hỏa hoạn ngày cuối năm ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 1 giờ 14 phút ngày 26.1, Công an phường Bình Đông nhận tin báo từ người dân về việc xảy ra vụ cháy tại các sạp hàng kinh doanh giày dép ở chợ Nhị Thiên Đường.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Bình Đông phối hợp Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 8 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.HCM), điều 14 xe chuyên dụng cùng 84 chiến sĩ đến hiện trường lúc 1 giờ 18 phút.

Trong quá trình tổ chức chữa cháy, lực lượng công an hướng dẫn nhiều người thoát nạn, di dời tài sản ra bên ngoài qua lối thoát nạn khẩn cấp. Đến 2 giờ 40 phút, cảnh sát khống chế được đám cháy, không để cháy lan.

Liên quan vụ việc, Đảng ủy - Hội đồng nhân dân - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Đông đã kịp thời đến chăm lo đời sống cho các hộ dân bị ảnh hưởng trong vụ cháy, mỗi hộ nhận phần quà trị giá 1 triệu đồng và 5 triệu đồng tiền mặt.