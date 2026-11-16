Bánh kem càng xấu càng đắt khách, tiệm bánh phải từ chối đơn vì quá tải

Từ một đơn hàng lạ đến dòng bánh chủ lực

Những chiếc bánh kem có khuôn mặt méo mó, biểu cảm cau có, đôi mắt trợn tròn hay hình vẽ ngộ nghĩnh đang thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều người trẻ chủ động đặt những mẫu bánh càng kỳ quặc, hài hước càng tốt để tạo bất ngờ cho người nhận.

Tại Bông Cakes (250 Kim Giang, P.Khương Đình, TP.Hà Nội), dòng bánh tạo hình độc lạ bắt đầu từ một yêu cầu đặc biệt của khách hàng vào đầu tháng 2. Nguyễn Thị Thuỷ, 27 tuổi, chủ tiệm, cho biết khi đăng tải hình ảnh chiếc bánh lên Threads, tiệm bất ngờ nhận được nhiều sự quan tâm. Sau đó, ngày càng có nhiều khách gửi hình ảnh và yêu cầu thực hiện những mẫu tương tự.

Nhiều người gửi meme, biểu cảm hài hước để tiệm tái hiện lên mặt bánh, kèm những câu chữ chơi chữ nhằm trêu đùa người nhận ẢNH: NVCC

Đến tháng 6-7, khi đăng video về dòng bánh này trên TikTok, Bông Cakes có nhiều video đạt hàng triệu lượt xem. Những mẫu bánh theo meme, nhãn dán hài hước dần trở thành sản phẩm chủ lực.

“Ban đầu mình không nghĩ có nhiều người thích những chiếc bánh như vậy. Nhưng khi đăng thêm một vài mẫu khác mà bài viết vẫn viral tốt, mình nhận ra tiềm năng và quyết định đẩy mạnh dòng bánh này thành sản phẩm chủ lực của tiệm”, Thuỷ chia sẻ.

Hiện dòng bánh này chiếm khoảng 80% lượng đơn tại Bông Cakes. Mỗi chiếc có giá từ 190.000 đồng, tùy kích thước và độ khó, thời gian hoàn thiện từ 20 phút đến 1 giờ.

Sức hút của sản phẩm khiến tiệm thường xuyên quá tải. Thuỷ cho biết gần 4 tháng qua, gần như ngày nào tiệm cũng phải từ chối đơn vì không đủ thời gian hoặc nhân sự. Cuối tuần, khách thường phải đặt trước 2-3 ngày, những đơn lấy gấp gần như không thể đáp ứng.

Để tập trung nguồn lực, Bông Cakes đã tạm dừng nhận bánh bento và bánh size mini. Các mẫu thiết kế riêng được nhận trong tuần, cuối tuần tiệm ưu tiên bánh troll.

“Nhân sự có hạn, trong khi dòng bánh này đòi hỏi kỹ thuật tạo hình và vẽ trên bánh phải chắc tay nên mình chưa thể có nhiều người hỗ trợ sản xuất”, Thuỷ nói.

ẢNH: NVCC

ẢNH: NVCC

Những mẫu bánh xấu rất đắt khách của tiệm Pink Bakery ẢNH: NVCC

Bánh kem xấu xí trở thành món quà được săn đón

Không chỉ Bông Cakes, một số tiệm bánh khác cũng ghi nhận nhu cầu tăng đối với những mẫu bánh kem tạo hình hài hước.

Tại Pink Bakery (350 Trần Phú, P.An Đông, TP.HCM), anh Ngô Văn Quỳnh, quản lý tiệm, cho biết ban đầu tiệm không định hướng tập trung vào dòng bánh này. Tuy nhiên, những video giới thiệu bánh kem đẹp mắt thường ít được chú ý, trong khi một vài mẫu độc lạ lại có lượt xem cao hơn.

Từ phản ứng của người xem, Pink Bakery bắt đầu phát triển song song bánh kem truyền thống và bánh tạo hình hài hước.

Theo Quỳnh, gần đây lượng đơn bánh kem chế tăng khoảng 2-3 lần, chiếm 30-40% đơn đặt bánh tại tiệm. Mỗi chiếc có giá từ 300.000 đồng, thời gian thực hiện khoảng 30 phút, thậm chí hàng giờ với mẫu phức tạp.

“Những mẫu bánh này thường được các bạn trẻ dùng để trêu chọc nhau. Với những người có cùng tính cách, cùng gu hài hước, khi nhận được món quà như vậy sẽ ấn tượng hơn nhiều so với bánh kem thông thường. Ngày sinh nhật là dịp đặc biệt nên ai cũng muốn có một kỷ niệm đáng nhớ”, Quỳnh chia sẻ.

Lê Thị Hạnh, ngụ đường Nguyễn Tri Phương, P.An Đông, TP.HCM cho biết đây là lần đầu chị đặt bánh kem tạo hình xấu xí, hài hước dù trước đó đã nhiều lần mua bánh sinh nhật.

“Mình thấy Pink Bakery đang viral và rất hot với loại bánh này nên lựa chọn thử. Những mẫu bánh đẹp mình đã đặt nhiều rồi, lần này muốn thay đổi không khí một chút cho lạ. May mắn là mọi người đều rất thích”, chị Hạnh kể.

Nguyễn Ngọc Bảo Hân, 18 tuổi, ngụ đường Nguyễn Tri Phương, P.Vườn Lài, TP.HCM, cũng biết đến dòng bánh này qua mạng xã hội và muốn tạo bất ngờ cho người thân, bạn bè. Hân thường chọn những mẫu có biểu cảm hài hước hoặc câu chữ trêu đùa để tặng vào dịp sinh nhật.

“Thay vì chỉ nhận được lời khen "bánh đẹp quá", mình muốn mọi người bật cười ngay khi mở hộp bánh. Có khi chiếc bánh còn trở thành chủ đề để cả nhóm trêu nhau suốt buổi tiệc. Với mình, đó mới là điều khiến món quà trở nên đáng nhớ”, Hân chia sẻ.

Sức hút của bánh kem xấu xí không chỉ nằm ở vẻ ngoài khác thường mà còn ở khả năng tạo bất ngờ, khơi gợi tiếng cười và lưu giữ những câu chuyện riêng giữa người tặng với người nhận ẢNH: NVCC

Món quà không cần hoàn hảo, chỉ cần đủ vui

Theo Hân, những chiếc bánh này không hẳn là xấu mà có nét đẹp riêng. Nếu bánh truyền thống mang đến cảm giác chỉn chu, ngọt ngào thì bánh kem hài hước thể hiện cá tính và sự thân thiết giữa người tặng với người nhận.

“Một chiếc bánh không còn đơn thuần là món tráng miệng trong ngày sinh nhật, mà còn là cách để thể hiện tình cảm, sự hài hước và những câu chuyện riêng mà chỉ những người trong cuộc mới hiểu”, Hân nói.

Cùng quan điểm, Trần Đăng Huy, sinh viên trường ĐH Kinh tế TP.HCM, cho rằng sức hút của những chiếc bánh này còn nằm ở hương vị và giá cả hợp lý. Huy từng đặt bánh đường kính 14 cm giá 350.000 đồng và mẫu 16 cm giá 400.000 đồng ở tiệm Pink Bakery.

“Theo mình, một món quà không nhất thiết phải hoàn hảo hay đẹp mắt. Đôi khi chính sự hài hước, bất ngờ lại tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ. Người nhận có thể bật cười ngay khi nhìn thấy chiếc bánh và chắc chắn sẽ nhớ mãi món quà đặc biệt này”, Huy chia sẻ.

Dù vậy, Hạnh cho rằng không phải ai cũng thích những món quà có tạo hình kỳ quặc, vì vậy người tặng cần hiểu sở thích và tính cách của người nhận trước khi đặt bánh.