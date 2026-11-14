Có AI trong tay, vì sao ứng viên vẫn chưa đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp?

Theo tiến sĩ Nguyễn Quốc Trình, chuyên gia AI, phụ trách nghiên cứu và phát triển tại Cybercore (Nhật Bản), biết dùng AI chỉ là bước đầu tiên và cũng là bước dễ nhất. Theo ông, năng lực AI còn bao gồm khả năng kiểm chứng thông tin, hiểu giới hạn, vấn đề đạo đức và biết ứng dụng AI để giải quyết các bài toán chuyên môn.

Nhiều sinh viên sử dụng AI để hỗ trợ học tập, song việc kiểm chứng thông tin và tư duy phản biện vẫn là kỹ năng cốt lõi ẢNH MINH HỌA: QUỲNH QUỲNH

"Học ngành gì thì phải giỏi cái gốc của ngành đó trước, rồi mới dùng AI như một trợ lý làm việc hiệu quả hơn, chứ không phải người quyết định thay mình", chuyên gia này nhấn mạnh.

Tiến sĩ Trình cho rằng khi kiến thức có thể được tra cứu rất nhanh nhờ công nghệ, giá trị của giáo dục đại học không còn nằm ở việc ghi nhớ thông tin mà ở khả năng đặt câu hỏi, đánh giá nguồn tin và học tập liên tục để thích ứng với sự thay đổi của nghề nghiệp. Đây cũng là lý do các yêu cầu về học tập suốt đời và năng lực thích ứng được đưa vào chuẩn đầu ra cùng với AI và năng lực số.

Theo tiến sĩ Ngô Minh Hải, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF), sinh viên bổ sung các yêu cầu về năng lực số, AI và học tập suốt đời phản ánh yêu cầu mới của nền kinh tế trong bối cảnh chuyển đổi số.

Theo ông, bên cạnh kiến thức chuyên môn, năng lực thích ứng, khả năng ứng dụng công nghệ và tinh thần học tập suốt đời đang trở thành những yếu tố quyết định để người lao động đáp ứng sự thay đổi nhanh của thị trường.

Theo vị Phó hiệu trưởng, thay vì xem AI là một học phần độc lập, các trường đại học cần tích hợp công nghệ vào quá trình đào tạo của từng ngành học, giúp sinh viên biết vận dụng AI để giải quyết các vấn đề chuyên môn.

Tại UEF, chương trình đào tạo được điều chỉnh theo hướng tăng cường dữ liệu, AI, học theo dự án và hợp tác doanh nghiệp để sinh viên vận dụng công nghệ vào thực tế.

"Nếu đề thi chỉ yêu cầu ghi nhớ kiến thức hoặc lặp lại những gì đã học thì AI hoàn toàn có thể hỗ trợ người học làm bài. Nhưng khi sinh viên phải phân tích, phản biện, bảo vệ quan điểm hoặc giải quyết một tình huống thực tế, AI chỉ đóng vai trò là công cụ hỗ trợ", ông nói.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Phạm Thanh Hưng, Trưởng phòng nhân sự cao cấp tại Công ty cổ phần dịch vụ quản lý CTM (thuộc CT Group), cho rằng: "Doanh nghiệp cần những người có chuyên môn, biết tư duy, biết giải quyết vấn đề và biết ứng dụng AI để nâng cao hiệu quả công việc. Có tài khoản AI chưa đồng nghĩa với có năng lực AI; cũng giống như có thẻ tập gym không có nghĩa là cơ bắp tự động xuất hiện", ông Hưng ví von.

Theo ông, cần phân biệt giữa "biết dùng AI" và "biết làm việc với AI". Ứng viên phải biết xác định vấn đề, kiểm chứng kết quả và vận dụng chuyên môn để đưa ra quyết định.

Ông lấy ví dụ, với một nhân viên marketing, AI có thể hỗ trợ viết nội dung rất nhanh, nhưng nếu không hiểu khách hàng mục tiêu, thông điệp thương hiệu hay mục tiêu của chiến dịch thì sản phẩm cuối cùng vẫn khó đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp.

Trong thực tế tuyển dụng, ông Hưng cho biết đã gặp không ít trường hợp ứng viên nộp những bài làm rất trôi chảy nhưng không thể giải thích cách thực hiện hoặc lý do lựa chọn giải pháp khi được phỏng vấn trực tiếp.

"Sự phụ thuộc vào AI chắc chắn là điểm trừ. Doanh nghiệp đánh giá cao những ứng viên biết sử dụng AI để tăng năng suất nhưng vẫn chịu trách nhiệm với sản phẩm mình tạo ra", ông nói.