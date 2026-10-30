Doanh nghiệp cần gì ở nhân sự ngoài 30 tuổi?

Nguyễn Minh Ngọc (33 tuổi, ngụ P.Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM) cho biết bằng tuổi cô, bạn bè đã trở thành quản lý còn bản thân cô vẫn loay hoay tìm đường trở lại thị trường lao động. Từng có nhiều năm làm việc tại một công ty truyền thông và gặt hái không ít thành tựu, sau một năm nghỉ chăm con, Ngọc không nghĩ con đường trở lại nghề lại gian nan đến vậy.

Theo các doanh nghiệp, khả năng học hỏi là điều kiện cần thiết đối với nhân sự ngoài 30 tuổi Ảnh: Thanh Đa

Cô gái 9x đã gửi nhiều CV, thậm chí hạ thấp tiêu chuẩn lương nhưng vẫn chưa nhận được hồi âm. "Đây là những công ty mình rất thích, nhưng tình hình hiện tại chắc mình sẽ "rải" CV để tìm kiếm thêm cơ hội", Minh Ngọc chia sẻ.

Chị Đinh Thị Quỳnh Như, Giám đốc Công ty An Luật (P.Tân Định, TP.HCM), cho biết ở góc độ nhà tuyển dụng, chị sẽ cân nhắc kỹ trước khi tuyển một ứng viên quanh ngưỡng tuổi 30. "Tôi không chỉ nhìn vào con số tuổi tác. Từ thực tế tuyển dụng và quản lý của mình, tôi đặc biệt chú trọng 2 yếu tố: khả năng tiếp tục học hỏi và khả năng hòa nhập, làm việc cùng tập thể", chị Như nói.

Theo chị Như, ở độ tuổi này, ứng viên thường đã tích lũy kinh nghiệm, hình thành cách tư duy và phương pháp giải quyết công việc tương đối rõ. Đó là lợi thế, nhưng cũng có thể trở thành rào cản nếu họ quá tin vào những gì mình đã biết, đã làm và đã thành công. "Điều tôi cần không chỉ là lời khẳng định "tôi sẵn sàng học hỏi", mà là sự cởi mở thực sự: biết lắng nghe, tiếp nhận góp ý, xem lại cách làm của mình và chủ động cập nhật kiến thức, kỹ năng mới", chị Quỳnh Như phân tích.

Anh Bùi Vinh Hiếu, Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Vietcombank, cho hay gần đây nhất đơn vị anh lựa chọn 2 nhân sự 8x. Ngoài năng lực chuyên môn và khả năng học hỏi, anh Hiếu đặc biệt quan tâm 4 yếu tố. Đầu tiên là tư duy làm chủ công việc. Không chỉ đợi giao việc mà biết chủ động phát hiện vấn đề, đề xuất giải pháp và chịu trách nhiệm đến cùng với kết quả. Kế đến là khả năng thích nghi và sẵn sàng thay đổi. Bên cạnh đó cần có sự trưởng thành trong cách làm việc: biết quản trị cảm xúc, phối hợp với đồng nghiệp nhiều thế hệ, xử lý áp lực và đặt lợi ích tập thể lên trên cái tôi cá nhân. Và cuối cùng là tư duy tạo ra giá trị, hiểu rằng doanh nghiệp trả lương không phải cho số năm đã đi làm, mà cho những vấn đề mình giải quyết được và kết quả mình tạo ra.

"Doanh nghiệp không ngại tuyển người ngoài 30 nhưng doanh nghiệp cần người có 10 năm kinh nghiệm thực sự, chứ không phải một năm kinh nghiệm lặp lại 10 lần. Tôi cũng không kỳ vọng người ngoài 30 phải biết tất cả. Tôi chỉ cần họ đủ bản lĩnh để nhận trách nhiệm, đủ khiêm tốn để học điều mới và đủ năng lực để tạo ra kết quả", anh Hiếu nói.

Ông Nguyễn Trần Hữu Thắng, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Du lịch đường thủy TP.HCM, Giám đốc Công ty TNHH NBIYAN, cho biết doanh nghiệp tuyển dụng nhiều nhân sự ngoài 30 tuổi do đặc thù công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn. "Chúng tôi chọn người phù hợp chứ không hẳn là người giỏi nhất. Phù hợp ở đây là phù hợp với văn hóa công ty, phù hợp với tính chất công việc, làm được việc với những người lớn tuổi và cả những người nhỏ tuổi hơn mình", ông Thắng chia sẻ.

Theo ông, năng lực chuyên môn là yếu tố quan trọng nhưng chưa đủ để quyết định một ứng viên có phù hợp với doanh nghiệp hay không. Trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh, theo ông Thắng, những kỹ năng từng có giá trị có thể dần mất đi lợi thế nếu người lao động không tiếp tục cập nhật kiến thức và phương thức làm việc mới.

Anh Võ Văn Cương, CEO Công ty nhân sự HR1 Việt Nam Holdings (P.Sài Gòn, TP.HCM), cho biết HR1 từng giới thiệu những ứng viên ngoài 30 tuổi và khách hàng đã chọn họ thay vì người trẻ. Theo anh, điều quyết định không phải là số năm kinh nghiệm, mà nhân sự phải giải quyết được ngay vấn đề doanh nghiệp đang gặp; sẵn sàng học công cụ mới và làm việc với quản lý trẻ hơn mình... "Khách hàng yên tâm vì thấy được sự ổn định. Khi đi phỏng vấn, hãy kể một câu chuyện cụ thể về vấn đề bạn từng giải quyết, kèm kết quả đo được", anh Cương chia sẻ.

Cũng theo anh Cương, ở những vị trí cần phán đoán, quan hệ khách hàng hay xử lý khủng hoảng, người có kinh nghiệm đôi khi lại là lựa chọn tiết kiệm hơn. "Người ngoài 30 đừng cạnh tranh bằng sức trẻ. Hãy chứng minh mình vừa có kinh nghiệm, vừa học nhanh không kém ai", anh Cương nói.