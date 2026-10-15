4 năng lực cốt lõi để doanh nghiệp trẻ vươn ra toàn cầu

Chia sẻ của Bộ trưởng Bộ Công thương Lê Mạnh Hùng trong chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2026 đã giải đáp trăn trở từ bạn Nguyễn Bá Thái, Giám đốc Công ty Cổ phần Madin Chem về bài toán đưa thương hiệu Việt tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Bộ trưởng Bộ Công thương Lê Mạnh Hùng chia sẻ trong chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên năm 2026 ẢNH: TUẤN MINH

Bạn Nguyễn Bá Thái bày tỏ, bản thân mong muốn xây dựng doanh nghiệp của mình phát triển có sức cạnh tranh, tạo thêm nhiều việc làm và đưa sản phẩm, thương hiệu Việt ra thị trường quốc tế.

Mong muốn nhận được gợi ý, định hướng từ Bộ trưởng Bộ Công thương Lê Mạnh Hùng, Thái nêu câu hỏi: "Doanh nghiệp trẻ cần tập trung nâng cao những năng lực nào? Bộ có những giải pháp gì về thị trường, xúc tiến thương mại, tiêu chuẩn và kết nối chuỗi để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam vươn ra thị trường toàn cầu?"

Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng cho rằng, điều kiện tiên quyết để vươn ra thị trường quốc tế là doanh nghiệp phải xây dựng được chiến lược với mục tiêu và định hướng rõ ràng. Chuẩn bị hành trang này, theo Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng, các doanh nghiệp trẻ tập trung vào 4 nhóm năng lực chính.

Thứ nhất, doanh nghiệp phải luôn đổi mới tư duy quản trị và phát triển nhân sự. Doanh nghiệp cần chuyển đổi sang tư duy quản trị theo chuỗi giá trị và hệ sinh thái đa tầng toàn cầu. Doanh nghiệp phải làm quen với tư duy quản trị tuân thủ, đặc biệt là tôn trọng sở hữu trí tuệ và bảo hộ quyền tác giả; đồng thời cần chuẩn bị đội ngũ nhân sự đủ tầm, có khả năng đàm phán quốc tế và kết nối chuỗi cung ứng.

Thứ hai, các sản phẩm, dịch vụ phải được tiêu chuẩn hóa để đáp ứng các chứng chỉ quốc tế như: ISO 9001, ISO 27001 trong các lĩnh vực công nghệ, trí tuệ nhân tạo; ISO 22000 cho nông sản hay HACCP, ESG...cho các sản phẩm sạch.

Thứ ba, doanh nghiệp đẩy mạnh chuyển đổi số và hạ tầng thương mại, ứng dụng các công cụ quản trị hiện đại như ERP, CRM để tham gia vào các chuỗi giá trị toàn cầu; tăng cường đưa sản phẩm, thương hiệu trên các nền tảng thương mại điện tử lớn như: Amazon, Alibaba, Shopee, TikTok...

Thứ tư, doanh nghiệp đầu tư cho xây dựng thương hiệu và bảo hộ quyền sở hữu, tự định vị giá trị dựa trên sự khác biệt theo 2 cách: cung cấp cho thị trường sản phẩm, dịch vụ có giá trị cao hơn hoặc giá trị tương đương nhưng chi phí thấp hơn. Sản phẩm phải có đăng ký nhãn hiệu, bản quyền trước khi gia nhập thị trường.

Cũng tại chương trình, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ghi nhận, các startup công nghệ do thanh niên làm chủ đã triển khai thành công nhiều dự án công nghệ số với quy mô đầu tư và số tiền đầu tư cũng rất lớn. Nhờ sự đóng góp tích cực này, hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam năm 2026 tăng mạnh đến xấp xỉ 68% so với năm 2025. Việt Nam lọt vào top 50 hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu và top 10 của châu Á.

Khẳng định tiếp tục tham mưu tháo gỡ rào cản chính sách cho thanh niên khởi nghiệp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn bày tỏ: "Bộ Tài chính mong muốn các bạn thanh niên không chỉ khởi nghiệp thành công mà còn có khát vọng xây dựng những doanh nghiệp lớn mạnh, có năng lực cạnh tranh, tạo nhiều việc làm, đóng góp cho sự phát triển của đất nước và vươn ra trên tầm khu vực và thế giới", ông Tuấn nói.