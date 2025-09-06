Bánh mì 'treo' nghĩa tình TP.HCM mùa Vu Lan: Câu chuyện chị chủ ăn chay trường

Dịp rằm tháng 7, xe bánh mì chay của chị chủ Trương Thị Thảo Ly và chồng, anh Phong (44 tuổi) nằm trong con hẻm bình yên 283 đường Cách Mạng Tháng Tám ở phường Hòa Hưng, TP.HCM (Q.10 cũ) ngập tràn niềm vui của những người lao động khó khăn.

Rằm tháng 7 ấm áp nghĩa tình từ những ổ bánh mì "treo"

"Bánh mì treo. Đây là những ổ bánh mì được quý khách hàng gửi tặng cô chú, anh chị có hoàn cảnh khó khăn. Hôm nay có 40 phần", dòng thông báo treo trước xe bánh mì của vợ chồng chị Thảo Ly đã quá quen thuộc với mọi người ở khu vực này suốt thời gian qua.

Bà Vân, một người bán vé số hạnh phúc đến nhận bánh mì "treo" từ xe bánh mì của vợ chồng chị Thảo Ly ẢNH: CAO AN BIÊN

Những ngày này, dịp rằm tháng 7, buổi sáng, xe bánh mì của chị chủ xinh đẹp đông đúc khách đến mua. Trong số đó, có những vị khách đặc biệt, là những người lớn tuổi bán vé số, lượm ve chai, bảo vệ… đến nhận bánh mì "treo" miễn phí.

Bà Vân (63 tuổi) làm nghề bán vé số chia sẻ suốt thời gian qua, hầu như ngày nào bà cũng tìm đến để nhận bánh mì chay cho gia đình cũng như vài người quen gặp khó khăn giống mình.

Chính những phần bánh mì đó đã giúp bà và gia đình có những phần ăn sáng no bụng, ấm lòng và còn tiết kiệm được phần nào chi phí, bởi việc mưu sinh từ nghề bán vé số không mấy dễ dàng.

"Bánh mì ở đây ngon lắm! Cả nhà tôi ai cũng thích ăn. Cảm ơn các nhà hảo tâm, cảm ơn anh chị chủ đã cho chúng tôi có được những bữa ăn chay ngon lành", người phụ nữ mừng rỡ nhận những phần bánh nóng hổi mang đi.

Những người lao động khó khăn và những phần bánh mì chay miễn phí, nghĩa tình ở TP.HCM ẢNH: CAO AN BIÊN

Tương tự, ông Nghệ (62 tuổi) cũng làm nghề bán vé số đến nhận những phần bánh mì "treo" từ chị Thảo Ly chia sẻ suốt thời gian dài, ông đã nhận những phần bánh mì ở đây rồi gửi cho những người khó khăn mà ông quen biết, khi họ không có điều kiện đến tận nơi. Điều ông xúc động nhất ở xe bánh mì này chính là nghĩa tình giữa những người ở TP.HCM với nhau, giúp đỡ nhau bằng tất cả tấm lòng.

Chứng kiến niềm vui, nhìn thấy nụ cười rạng rỡ và nghe những lời cảm ơn của những người lao động khó khăn nhận được những ổ bánh mì treo ở tiệm của mình, vợ chồng chị Thảo Ly không giấu được sự hạnh phúc trong ánh mắt.

Chị chủ nói rằng xe bánh mì của mình chỉ đơn giản là trạm trung chuyển yêu thương của khách hàng đến với những người khó khăn cần bánh mì chay mỗi sáng. "Bánh mì treo cũng đã thực hiện được thời gian dài, được lấy cảm hứng từ những những quán cơm treo, bún treo đầy nghĩa tình ở TP.HCM. Dịp rằm tháng 7 này, nhiều nhà hảo tâm và khách hàng yêu thương nên số lượng bánh mì treo cũng tăng lên", chị chủ chia sẻ thêm.

14 năm ăn chay trường

Chị Thảo Ly kể học đại học xong, ra trường, chị có 5 năm làm kế toán. Sau đó, chị lấy chồng. Anh thì mở salon tóc, chị thì làm nghề trang điểm vun vén cuộc sống và nuôi 2 con.

Chị chủ cảm thấy hạnh phúc khi xe bánh mì là "trạm yêu thương" ẢNH: CAO AN BIÊN

Xe bánh mì này được chị mở hơn 3 năm trước, trước tiệm tóc của vợ chồng chị với mong muốn có thêm thu nhập để trang trải chi phí trong gia đình, phụng dưỡng cha mẹ ở quê cũng như với mong muốn được mang những phần ăn chay tâm huyết của mình tới thực khách.

May mắn là từ những ngày đầu tiên, nhiều khách đã ghé ủng hộ bánh mì của chị và đến nay, sau nhiều năm hoạt động đã có lượng khách ổn định. Không phải ai cũng biết, chị Ly và chồng đã ăn chay 14 năm nay. Họ đã nên duyên, gắn kết với nhau, một phần nhờ việc cùng ăn chay trường.

Mỗi phần bánh mì chay chị chủ bán ra có giá 25.000 đồng/ổ. Tuy nhiên với những đơn hàng làm thiện nguyện hoặc đặt với số lượng lớn, chị cho biết mức giá là 20.000 đồng/ổ.

Bánh mì của chị Thảo Ly bán vào buổi sáng từ 6 - 11 giờ tại số 283/52 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Hòa Hưng (TP.HCM) ẢNH: CAO AN BIÊN

Những phần bánh mì "treo" ở xe của chị Thảo Ly có ngày ít, ngày nhiều. Nhưng chị chủ nói rằng sẽ duy trì nó đến khi nào không còn điều kiện nữa mới thôi, bởi chị hạnh phúc khi làm điểm trung chuyển yêu thương giữa khách hàng với những người khó khăn ở TP.HCM - thành phố nghĩa tình.