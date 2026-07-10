Bão Bavi đang áp sát, nhiều nơi ở châu Á bị ảnh hưởng

Một vụ sạt lở đất do mưa lớn kết hợp với bão Bavi đã khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và 6 người mất tích trên đảo Mindanao thuộc miền nam Philippines, theo AFP hôm nay 10.7 dẫn lời cảnh sát.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy siêu bão Bavi trên biển Philippines vào ngày 8.7 Ảnh: Reuters

Theo Hãng thông tấn Philippines (PNA), các tỉnh Maguindanao del Sur và Maguindanao del Norte trên Mindanao đã bị ảnh hưởng bởi mưa lớn trong 2 ngày qua. Hiện tại có 278 gia đình, tương đương khoảng 1.923 người, đang tạm trú tại các cơ sở tạm thời.

Ngoài ra, Bộ Giáo dục Philippines hôm nay đã hoãn hội nghị quốc gia về trường học an toàn và diễn tập an toàn tại thủ đô Manila do lo ngại về ảnh hưởng của bão Bavi, theo Tân Hoa xã.

Bão Bavi đã tiến đến một chuỗi đảo xa xôi ở phía tây nam Nhật Bản hôm nay, khiến các nhà chức trách cảnh báo về gió mạnh, mưa xối xả, sạt lở đất và lũ lụt.

Bão Bavi dự kiến sẽ quét qua rất gần quần đảo Sakishima của Nhật Bản vào sáng sớm mai 11.7, theo giới chức về khí tượng.

Các hãng hàng không đã hủy hàng chục chuyến bay trong khu vực. Trong đó, Japan Airlines thông báo đã hủy hơn 100 chuyến bay vào ngày 10 và 11.7, khiến gần 20.000 hành khách bị ảnh hưởng.

Hãng hàng không All Nippon Airways cũng đã hủy hơn 160 chuyến bay đến hết ngày 12.10, làm gián đoạn việc đi lại của khoảng 20.000 người.

Bão Bavi dự kiến sẽ không đổ bộ vào đảo Đài Loan nhưng sẽ gây ra lượng mưa lớn trên đảo, bắt đầu từ cuối ngày 10.7. Chính quyền Đài Loan cho hay hơn 1.000 người đã được sơ tán, chủ yếu từ vùng núi ven biển phía đông, và gần 29.000 quân nhân đang trong tình trạng sẵn sàng hỗ trợ công tác cứu trợ.

"Dù bão đã suy yếu đôi chút và được hạ cấp xuống thành bão trung bình, nhưng bán kính ảnh hưởng của nó vẫn lớn và có thể mang theo gió mạnh và mưa lớn đến nhiều khu vực", lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức viết trên trang Facebook cá nhân.

Các hãng hàng không Đài Loan đã hủy tất cả các chuyến bay vào ngày 11.7 từ sân bay Đào Viên.

Tương tự, Cathay Pacific Airways, hãng hàng không hàng đầu của Hồng Kông, hủy các chuyến bay cuối tuần giữa Hồng Kông và Đài Loan và một số chuyến đến các thành phố ven biển ở phía đông Trung Quốc.

Bão Bavi được dự báo sẽ di chuyển về phía tây bắc với tốc độ 15-20 km/giờ và đổ bộ vào bờ biển dọc theo tuyến đường từ thành phố Hạ Phố (tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc) đến thành phố Ôn Lĩnh (Chiết Giang) vào tối 11.7, với cường độ suy yếu sau khi đổ bộ, theo Tân Hoa xã.

Đài quan sát khí tượng quốc gia Trung Quốc hôm hay đã gia hạn cảnh báo màu cam đối với bão Bavi. Trung Quốc có hệ thống cảnh báo thời tiết 4 cấp độ theo màu sắc, trong đó màu đỏ đại diện cho thời tiết khắc nghiệt nhất, tiếp theo là màu cam, vàng và xanh lam.