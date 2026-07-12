Bão Bavi quần thảo miền đông Trung Quốc

Đến sáng 12.7, bão Bavi suy yếu thành bão nhiệt đới khi đi sâu vào đất liền. Tuy nhiên, các nhà dự báo thời tiết cảnh báo bão có thể gây mưa kéo dài trên diện rộng tại miền đông và miền bắc Trung Quốc trong những ngày tới.

Một người ngồi cạnh bức tường đổ sập sau cơn bão Bavi tại thành phố Thái Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc ngày 12.7.2026 ẢNH: REUTERS

Theo Reuters, hơn 2,8 triệu người đã được sơ tán. Riêng tỉnh Chiết Giang, trung tâm kinh tế và công nghệ quan trọng của Trung Quốc, có hơn 2,2 triệu người phải rời khỏi khu vực nguy hiểm. Hiện chưa có báo cáo chính thức về thương vong tại Trung Quốc.

Bavi đã đổ bộ vào thành phố ven biển Yuhuan và Yueqing thuộc thành phố Ôn Châu (tỉnh Chiết Giang) vào đêm 11.7.

"Gió rất mạnh. Chúng tôi nghe thấy tiếng ngói và cành cây rơi", ông Li Liangxing, một cư dân Yueqing, nói với Reuters. Ông cho biết người dân địa phương đã quen với bão do sống gần biển, nhưng lần này nước dâng cao bất thường.

Các tài xế cố gắng vượt qua ngã tư bị ngập lụt do mưa bão ở Bắc Kinh ngày 11.7.2026 ẢNH: AP

Đài CCTV đưa tin hơn 1.300 cây xanh bị đổ tại Yueqing, trong đó có khoảng 700 cây bật gốc hoàn toàn. Một số khu vực ghi nhận nước lũ dâng tới khoảng nửa bánh xe. Ngày 12.7, lực lượng cứu hộ huy động máy xúc và cưa máy để dọn cây đổ, thông đường tại các khu vực bị ngập.

Người dân kéo một cây đổ để dọn đường sau trận mưa lớn và gió mạnh do bão Bavi gây ra ở Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang ngày 12.7.2026 ẢNH: REUTERS

Bavi cũng đã quét qua phía bắc vùng lãnh thổ Đài Loan, gây mưa lớn và gió mạnh trên diện rộng. Cơ quan cứu hỏa Đài Loan cho biết 134 người bị thương, chủ yếu do ngã xe máy, trượt ngã hoặc bị vật thể rơi trúng. Không có ca tử vong nào được ghi nhận.

Hoạt động giao thông cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tại Đài Loan, 137 chuyến bay quốc tế và 62 chuyến bay nội địa bị hủy trong ngày 12.7.

Trong khi đó, 2 ga tàu lớn tại Hàng Châu (tỉnh Chiết Giang) tạm ngừng toàn bộ dịch vụ, trong khi sân bay quốc tế Tiêu Sơn hủy 327 chuyến bay. Tại Thượng Hải, 1.620 chuyến tàu và 684 chuyến bay bị hủy, theo The Paper.

Hàng rào công trình bị hư hại do bão Bavi ngày 11.7.2026 ẢNH: REUTERS

Đến chiều 12.7, Bavi di chuyển vào phía đông tỉnh An Huy và được dự báo chuyển hướng đông bắc, trước khi tiến vào phía bắc Hoàng Hải vào ngày 14.7, theo Trung tâm Khí tượng quốc gia Trung Quốc.

Trung Quốc cảnh báo bão có thể tiếp tục gây mưa lớn đến rất lớn tại các tỉnh Cát Lâm, Liêu Ninh, Hà Bắc, Sơn Đông, Giang Tô và An Huy, làm gia tăng nguy cơ lũ lụt tại những khu vực đã bị ngập sau các đợt mưa trước đó.

Các nhà khoa học cho rằng Trung Quốc có thể đối mặt với thời tiết cực đoan hơn trong năm nay do sự xuất hiện của hiện tượng El Nino, vốn có thể làm tăng nhiệt độ và dịch chuyển đường đi của bão về phía tây, gần hơn với bờ biển Trung Quốc.