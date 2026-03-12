Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Báo chí Malaysia kêu gọi FAM nhận lỗi, tước quốc tịch các cầu thủ vi phạm
Video Thể thao

Báo chí Malaysia kêu gọi FAM nhận lỗi, tước quốc tịch các cầu thủ vi phạm

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
12/03/2026 04:14 GMT+7

Sau phán quyết của Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) về vụ 7 cầu thủ nhập tịch trái phép, báo chí và dư luận Malaysia cho rằng Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) cần sớm nhận trách nhiệm và xin lỗi, thay vì tiếp tục phản ứng tiêu cực có thể khiến FIFA áp thêm các án phạt nặng.

Phản ứng của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) sau phán quyết của Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) trong vụ 7 cầu thủ nhập tịch đang gây nhiều tranh cãi. Theo kênh Astro Arena, các thông cáo báo chí gần đây của FAM và Ban Quản lý đội tuyển Malaysia có thể khiến tình hình thêm căng thẳng, thay vì giúp hạ nhiệt vụ việc.

Cựu HLV CLB Selangor, ông Zakaria Rahim, cho rằng FAM nên thể hiện sự hối hận thay vì bày tỏ thất vọng. Ông nói với Astro Arena: "FAM nên xin lỗi FIFA và Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC). Nếu không làm vậy, FIFA có thể sẽ tức giận. FAM cần chứng minh rằng họ đã thay đổi và sẽ không để sự việc tương tự xảy ra nữa". Ông cũng cho rằng báo cáo chi tiết của CAS trong thời gian tới có thể làm rõ những cá nhân đứng sau vụ nhập tịch trái phép.

Báo chí Malaysia kêu gọi FAM nhận lỗi, tước quốc tịch các cầu thủ vi phạm

Trong khi đó, cựu tuyển thủ Malaysia Azlan Johar kêu gọi Chính phủ Malaysia có hành động cứng rắn, bao gồm việc tước quốc tịch của các cầu thủ vi phạm. Ông cho biết 4 trong số 7 cầu thủ đang thi đấu tại giải VĐQG Malaysia và nếu đã bị xác định làm giả hồ sơ, họ không còn đủ tư cách thi đấu với quốc tịch Malaysia. Theo ông, việc để các cầu thủ này tiếp tục thi đấu với tư cách nội binh sẽ gây phản ứng mạnh từ dư luận và không bảo đảm sự công bằng.

Tin liên quan

Highlight đội tuyển nữ Việt Nam 0-4 Nhật Bản: Sức mạnh áp đảo

Highlight đội tuyển nữ Việt Nam 0-4 Nhật Bản: Sức mạnh áp đảo

Đội tuyển nữ Việt Nam nhận thất bại 0-4 trước Nhật Bản ở lượt trận cuối bảng C Asian Cup nữ 2026. Trước sức ép liên tục từ đối thủ hàng đầu châu Á, các học trò của HLV Mai Đức Chung phải chống đỡ vất vả, trong đó thủ môn Khổng Thị Hằng có nhiều pha cứu thua nhưng không thể ngăn cản chiến thắng đậm của Nhật Bản.

Iran tuyên bố không dự World Cup 2026 vì xung đột với Mỹ

Lộ diện ứng viên có khả năng thế chỗ Iran ở World Cup 2026

Khám phá thêm chủ đề

FAM bóng đá Malaysia Báo chí Malaysia CAS Cầu thủ nhập tịch tước quốc tịch
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận