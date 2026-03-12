Phản ứng của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) sau phán quyết của Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) trong vụ 7 cầu thủ nhập tịch đang gây nhiều tranh cãi. Theo kênh Astro Arena, các thông cáo báo chí gần đây của FAM và Ban Quản lý đội tuyển Malaysia có thể khiến tình hình thêm căng thẳng, thay vì giúp hạ nhiệt vụ việc.

Cựu HLV CLB Selangor, ông Zakaria Rahim, cho rằng FAM nên thể hiện sự hối hận thay vì bày tỏ thất vọng. Ông nói với Astro Arena: "FAM nên xin lỗi FIFA và Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC). Nếu không làm vậy, FIFA có thể sẽ tức giận. FAM cần chứng minh rằng họ đã thay đổi và sẽ không để sự việc tương tự xảy ra nữa". Ông cũng cho rằng báo cáo chi tiết của CAS trong thời gian tới có thể làm rõ những cá nhân đứng sau vụ nhập tịch trái phép.

Báo chí Malaysia kêu gọi FAM nhận lỗi, tước quốc tịch các cầu thủ vi phạm

Trong khi đó, cựu tuyển thủ Malaysia Azlan Johar kêu gọi Chính phủ Malaysia có hành động cứng rắn, bao gồm việc tước quốc tịch của các cầu thủ vi phạm. Ông cho biết 4 trong số 7 cầu thủ đang thi đấu tại giải VĐQG Malaysia và nếu đã bị xác định làm giả hồ sơ, họ không còn đủ tư cách thi đấu với quốc tịch Malaysia. Theo ông, việc để các cầu thủ này tiếp tục thi đấu với tư cách nội binh sẽ gây phản ứng mạnh từ dư luận và không bảo đảm sự công bằng.