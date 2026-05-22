Báo chí tạo cú hích đưa du lịch Việt vươn xa

Chiều nay 22.5, tại Quảng Trị, Bộ VH-TT-DL phối hợp UBND tỉnh Quảng Trị tổ chức diễn đàn "Vai trò của báo chí trong việc thúc đẩy ngành kinh tế du lịch tại Việt Nam năm 2026". Diễn đàn thu hút khoảng 300 đại biểu tham dự, bao gồm lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan báo chí, chuyên gia, doanh nghiệp và địa phương hoạt động trong lĩnh vực du lịch.

Diễn đàn tổ chức tại Quảng Trị với sự tham gia của hàng trăm đại biểu ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Diễn đàn tập trung thảo luận xu hướng truyền thông du lịch trong bối cảnh chuyển đổi số; vai trò của báo chí trong quảng bá điểm đến, xây dựng thương hiệu du lịch quốc gia; đồng thời tìm giải pháp phát huy hiệu quả của mạng xã hội, KOLs và các nền tảng số trong tiếp cận du khách trong nước và quốc tế.

Ông Hồ An Phong, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL, phát biểu nhấn mạnh báo chí là "cầu nối mềm" giữa điểm đến và du khách ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Phát biểu tại diễn đàn, ông Hồ An Phong, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL, khẳng định trong thời đại số, báo chí không chỉ là kênh thông tin tuyên truyền mà còn là lực lượng kiến tạo nhận thức xã hội, dẫn dắt xu hướng và lan tỏa giá trị văn hóa.

"Đối với du lịch, báo chí chính là 'cầu nối mềm' giữa điểm đến với du khách, giữa giá trị văn hóa với thị trường và giữa hình ảnh quốc gia với cộng đồng quốc tế", ông Hồ An Phong nhấn mạnh.

Theo ông Hồ An Phong, thời gian qua các cơ quan báo chí đã đồng hành tích cực cùng ngành du lịch thông qua quảng bá hình ảnh đất nước, lan tỏa các mô hình du lịch xanh, du lịch cộng đồng, thúc đẩy chuyển đổi số trong xúc tiến du lịch và phản ánh kịp thời những bất cập để hoàn thiện chính sách.

Tuy nhiên, ông cũng nhìn nhận công tác truyền thông du lịch hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế. Nội dung quảng bá chưa đồng bộ, khả năng kể chuyện điểm đến chưa tạo khác biệt, liên kết giữa báo chí - doanh nghiệp - địa phương còn thiếu chiều sâu, việc ứng dụng dữ liệu lớn và công nghệ số chưa tương xứng tiềm năng...

Từ đó, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL đề nghị tiếp tục đổi mới phương thức truyền thông theo hướng chuyên nghiệp, đa nền tảng; phát huy vai trò của báo chí số, trí tuệ nhân tạo và mạng xã hội trong quảng bá điểm đến. Đồng thời, tăng cường liên kết giữa cơ quan quản lý, báo chí, doanh nghiệp và nền tảng công nghệ nhằm hình thành hệ sinh thái truyền thông du lịch hiện đại, bền vững.

Nhà báo Trần Việt Hưng, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên (thứ 2 từ trái qua) tham gia diễn đàn ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Nhiều tham luận được trình bày tại diễn đàn ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Diễn đàn đã nhận được 25 bài tham luận từ lãnh đạo các cơ quan báo chí, các chuyên gia truyền thông, du lịch, doanh nghiệp công nghệ, nền tảng số, hiệp hội du lịch, địa phương và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ.

Trong tham luận gửi đến diễn đàn, nhà báo Trần Việt Hưng, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên, khẳng định rằng chuyển tải và lan tỏa thông tin về du lịch là một phần công việc hằng ngày của báo chí nói chung và Báo Thanh Niên nói riêng. Đó chính là vai trò quảng bá, xúc tiến du lịch của báo chí trong kỷ nguyên mới của đất nước.

Thanh Niên online có chuyên trang riêng về du lịch, cập nhật tin tức hằng ngày, hằng giờ, cả trong nước và thế giới. Trên Thanh Niên nhật báo, 70% bài du lịch được thực hiện dưới dạng "tiêu điểm", đứng vị trí trang trọng ở trang đầu. Theo nhà báo Trần Việt Hưng, chính các chuyên đề lớn với các câu chuyện thực tiễn, sinh động kèm theo những phân tích sâu sắc này đã góp phần để du khách hiểu hơn về đất nước, con người Việt Nam. Từ đó chung tay góp sức cùng ngành du lịch xây dựng thương hiệu điểm đến an toàn, xinh đẹp, năng động cũng như xu hướng du lịch xanh cho Việt Nam.

"Quảng bá, xúc tiến du lịch đối với Thanh Niên nói riêng và có lẽ với nhiều đồng nghiệp không chỉ là công việc mà cũng chính là tình yêu, lòng tự hào về quê hương đất nước", nhà báo Trần Việt Hưng nhấn mạnh.

Tại diễn đàn, ông Hoàng Xuân Tân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, cho biết Quảng Trị sở hữu nhiều tiềm năng để phát triển du lịch văn hóa, lịch sử, sinh thái và trải nghiệm. Năm 2025, địa phương đón khoảng 9,6 triệu lượt khách, tăng 16,9% so với năm trước; tổng thu du lịch đạt hơn 11.000 tỉ đồng.

Theo ông Tân, tỉnh Quảng Trị xác định truyền thông, quảng bá hình ảnh là nhiệm vụ then chốt để xây dựng thương hiệu du lịch xanh, bền vững và khác biệt. "Các cơ quan báo chí đã luôn đồng hành, lan tỏa hình ảnh quê hương, con người và văn hóa Quảng Trị đến với du khách trong và ngoài nước", ông Tân nói.

Tọa đàm "Đối thoại chính sách và thị trường" tại diễn đàn ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Trong khuôn khổ diễn đàn còn diễn ra nhiều hoạt động ấn tượng khác như: tham luận chuyên đề, tọa đàm chính sách, trưng bày sản phẩm du lịch địa phương và kết nối hợp tác truyền thông giữa cơ quan báo chí với doanh nghiệp, địa phương hoạt động trong lĩnh vực du lịch. Không chỉ là nơi trao đổi giải pháp, diễn đàn còn được kỳ vọng trở thành điểm khởi đầu cho những liên kết truyền thông mới, góp phần đưa câu chuyện du lịch Việt lan tỏa mạnh mẽ hơn đến bạn bè quốc tế.