Thế giới

Báo động dịch lao ở Malaysia, chuyên gia khuyến cáo đeo khẩu trang mùa Tết

Thụy Miên
11/02/2026 09:33 GMT+7

Với thêm 10 ổ dịch lao mới được ghi nhận ở Malaysia tính đến ngày 7.2, giới chuyên gia cảnh báo những người có kế hoạch đi lại trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán hãy áp dụng những biện pháp phòng ngừa nguy cơ lây lan.

Báo động dịch lao Malaysia 2026 , chuyên gia khuyến cáo đeo khẩu trang dịp Tết - Ảnh 1.

Trang trí đèn lồng nhân dịp Tết Nguyên đán ở một ngôi chùa ở bang Selangor (Malaysia)

ảnh: afp

Báo The Star hôm nay 11.2 dẫn lời bác sĩ Rafdzah Ahmad Zaki, giáo sư của Đại học Malaya, khuyến cáo trong bối cảnh dịch lao lây lan ở Malaysia, người dân nên đeo khẩu trang khi di chuyển và đi khám sớm nếu xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ.

"Nếu bạn không khỏe, tốt nhất không nên đi lại, nhưng do hiện là mùa lễ hội, nhiều người muốn về quê thăm gia đình. Vì vậy nếu có triệu chứng khả nghi, các bạn nên chủ động đi kiểm tra sức khỏe", bà Rafdzah cho biết.

Nữ bác sĩ cũng khuyên mọi người nên đeo khẩu trang trong lúc đi lại, đặc biệt khi sử dụng các phương tiện giao thông công cộng. Đeo khẩu trang không những giúp phòng ngừa bệnh lao mà còn giảm nguy cơ mắc các loại bệnh truyền nhiễm khác.

Bà cũng chỉ ra những nơi tụ tập đông người cần được thông gió tốt, cửa sổ và cửa ra vào nên được mở.

"Do lao là bệnh truyền nhiễm, khi xuất hiện một ca bệnh, dịch lao sẽ lây lan nếu không kiểm soát tốt. Nên nhớ rằng giai đoạn ủ bệnh lao khá dài, từ thời điểm bị phơi nhiễm đến lúc phát các triệu chứng", bác sĩ cảnh báo.

Vì thế, bà cho hay các ổ dịch lao mới phát hiện ở Malaysia là lời nhắc nhở bệnh lao đã quanh quẩn trong cộng đồng một thời gian dài, và mọi người cần nâng cao cảnh giác.

Tuần trước, Malaysia ghi nhận thêm 33 ca bệnh lao ở Kota Tinggi (bang Johor) và toàn bộ bệnh nhân đang được điều trị.

Bộ trưởng Y tế Seri Dzulkefly Ahmad thông tin cho quốc hội rằng hiện bang Selangor dẫn đầu với 4 ổ dịch, trong khi một ổ dịch lớn cũng đã được xác định tại bang Johor.

Campuchia cảnh báo nguy cơ nhiễm bệnh 'sốt vẹt'

Campuchia cảnh báo nguy cơ nhiễm bệnh 'sốt vẹt'

Khmer Times ngày 7.2 đưa tin Bộ Y tế Campuchia vừa ban hành cảnh báo nguy cơ mắc bệnh sốt vẹt (psittacosis) và khuyến cáo người dân tăng cường phòng tránh.

