Bảo hiểm nào bắt buộc và không bắt buộc khi mua ô tô?

Tại Việt Nam, chủ sở hữu ô tô cần phải mua một số loại bảo hiểm, bao gồm loại bắt buộc và tự nguyện. Trên thực tế, các loại hình bảo hiểm được phân chia dựa trên mục đích bảo vệ lợi ích công cộng hoặc bảo vệ tài sản cá nhân. Việc nhận định chính xác loại hình bảo hiểm giúp người dùng ô tô vừa tránh được các rắc rối pháp lý, vừa bảo vệ cho chính mình và phương tiện trước các tình huống bất ngờ.

Dưới đây là một số loại bảo hiểm trên ô tô hiện nay:

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (bắt buộc)

Đây là loại bảo hiểm duy nhất mà pháp luật quy định chủ xe cơ giới bắt buộc phải tham gia nhằm mục đích bảo vệ quyền lợi công cộng, an toàn cho người và phương tiện xung quanh khi tham gia giao thông.

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự là loại bắt buộc chủ xe phải mua để tránh bị xử phạt ẢNH: VNI

Căn cứ tại điểm d, khoản 1, điều 56, luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024, khi tham gia giao thông, người lái ô tô phải mang theo bảo hiểm trách nhiệm dân sự còn hiệu lực. Loại hình này đảm bảo doanh nghiệp bảo hiểm sẽ chi trả bồi thường cho bên thứ 3 về sức khỏe, tính mạng và tài sản trong trường hợp chủ xe gây tai nạn.

Nếu không có hoặc không mang theo chứng nhận bảo hiểm này, người điều khiển xe ô tô sẽ bị phạt tiền 400.000 - 600.000 đồng theo quy định tại điểm c, khoản 4, điều 18, Nghị định số 168/2024/NĐ-CP.

Theo Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022, doanh nghiệp bảo hiểm không được phép từ chối bán loại bảo hiểm này nếu chủ xe đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của Nhà nước.

Bảo hiểm vật chất (tự nguyện)

Khác với loại hình bắt buộc, bảo hiểm vật chất thuộc nhóm bảo hiểm phi nhân thọ và hoàn toàn dựa trên sự tự nguyện của chủ sở hữu. Đây là loại hình bảo hiểm cho chính phương tiện trước những thiệt hại về tài sản do tai nạn, va chạm, cháy nổ, mất cắp hoặc tác động từ thiên tai.

Bảo hiểm vật chất giúp chủ xe tiết kiệm nhiều chi phí nếu không may xảy ra hư hỏng ẢNH: C.T

Số tiền bồi thường được xác định trên cơ sở giá thị trường của xe tại thời điểm xảy ra tổn thất. Việc tham gia bảo hiểm thân vỏ giúp chủ xe chủ động trong việc sửa chữa và thay thế linh kiện chính hãng mà không phải gánh chịu toàn bộ chi phí. Tùy thuộc vào nhu cầu thực tế, người dùng có thể lựa chọn các gói mở rộng như bảo hiểm thủy kích hoặc mất cắp bộ phận trên ô tô.

Đáng chú ý, với người mua ô tô trả gốp, bảo hiểm thân vỏ lại rơi vào trường hợp bắt buộc để ngân hàng bảo đảm giá trị tài sản thế chấp. Chủ xe phải duy trì loại hình này trong suốt thời hạn vay. Ngược lại, người mua xe trả thẳng có quyền tự quyết định có mua loại bảo hiểm này hay không.

Bảo hiểm tai nạn người ngồi trên xe (tự nguyện)

Loại bảo hiểm này thuộc nhóm bảo hiểm sức khỏe theo quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022, tập trung bảo vệ con người có mặt trên phương tiện. Bảo hiểm tai nạn người ngồi trên xe chi trả bồi thường cho trường hợp người được bảo hiểm bao gồm lái xe và hành khách bị thương tật hoặc tử vong do tai nạn khi đang ở trên xe.

Loại bảo hiểm này cần thiết để bảo vệ tính mạng và sức khoẻ người ngồi trên xe, nhất là đối với các phương tiện di chuyển đường dài, xe kinh doanh vận tải hành khác. Quyền lợi bảo hiểm được xác định dựa trên mức trách nhiệm đã thỏa thuận trong hợp đồng, giúp chi trả chi phí y tế và hỗ trợ tài chính cho nạn nhân.

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự tự nguyện và thiệt hại kinh tế (tự nguyện)

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự tự nguyện đóng vai trò là hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm bổ sung khi chủ xe muốn có mức bồi thường cho bên thứ ba cao hơn hạn mức mà bảo hiểm bắt buộc chi trả.

Bảo hiểm tự nguyện góp phần giúp chủ xe giải quyết sự cố nếu không may gặp tai nạn ẢNH: BRIDGESTONE

Trong những vụ tai nạn nghiêm trọng gây thiệt hại lớn về tài sản đối với các dòng xe đắt tiền hoặc thiệt hại về người vượt quá giới hạn 150 triệu đồng của gói bắt buộc, phần vượt mức này sẽ được bảo hiểm tự nguyện gánh vác.

Thêm vào đó, bảo hiểm thiệt hại kinh tế thuộc nhóm bảo hiểm thiệt hại giúp bảo vệ cho lợi ích liên quan đến kinh tế hoặc nghĩa vụ theo pháp luật nào mà chủ xe phải gánh chịu khi xảy ra tổn thất.