Chiến thắng 9-2 trước Bangladesh ở lượt cuối bảng A FIFA ASEAN Cup 2026 tối 1.10 khiến truyền thông Indonesia đặc biệt phấn khích. Không chỉ giành vé vào chung kết, đội bóng xứ vạn đảo còn tạo ra hàng loạt thống kê áp đảo trong trận đấu mà họ buộc phải ghi thật nhiều bàn để cạnh tranh ngôi đầu với Malaysia.

Báo Bola gọi chiến thắng của Indonesia là "fantastis" (đầy ấn tượng), đồng thời nhấn mạnh sự vượt trội của thầy trò HLV John Herdman. Indonesia kiểm soát bóng tới 70%, tung ra 32 cú sút, trong đó có 17 lần trúng đích. Bangladesh chỉ có 7 pha dứt điểm với 3 lần đưa bóng trúng khung thành.

Báo Indonesia ngợi khen Mitchell Baker sau trận thắng ‘không tưởng’ 9-2

Cái tên được Bola nhắc đến nhiều nhất là Mitchell Baker. Tiền đạo Indonesia có một trận đấu bùng nổ khi ghi tới 5 bàn. Rizky Ridho, Justin Hubner, Luke Vickery và Kevin Diks là những cầu thủ còn lại lập công, giúp đội chủ nhà tạo nên chiến thắng 9-2.

Sự áp đảo của Indonesia còn thể hiện ở những tình huống cố định. Đội chủ nhà được hưởng tới 13 quả phạt góc và 14 quả đá phạt, trong khi Bangladesh chỉ có 1 quả phạt góc và 7 tình huống đá phạt. Theo Bola, những con số này cho thấy Indonesia đã kiểm soát phần lớn trận đấu và liên tục gây sức ép lên phần sân đối phương.

Đội tuyển Indonesia và đội tuyển Malaysia cạnh tranh cho tấm vé chung kết cho đến những giây cuối ẢNH: NGỌC LINH

Chiến thắng cách biệt 7 bàn cũng đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Malaysia đồng thời tạo ra "mưa bàn thắng" trước Singapore. Cuộc đua giành ngôi đầu vì thế kéo dài đến những phút cuối, buộc Indonesia vẫn phải tiếp tục tấn công dù đã dẫn Bangladesh với cách biệt rất lớn.