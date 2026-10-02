Ở trận ra quân, Pakistan thua 0-4 trước Thái Lan, nhưng chỉ ba ngày sau đã cầm hòa Philippines 2-2 ở lượt trận thứ hai. Sự khác biệt trong hai màn trình diễn cho thấy Pakistan đã thể hiện hai bộ mặt khá khác nhau tại FIFA ASEAN Cup chỉ trong thời gian ngắn. Vậy sau trận thua Thái Lan, Pakistan đã thay đổi điều gì trước khi bước vào cuộc đối đầu với Việt Nam?

Hai trận đấu, hai thế trận

Trước Thái Lan, Pakistan lựa chọn cách chơi tương đối thận trọng và duy trì được thế trận trong khoảng 30 phút đầu. Nhưng sau khi Teerasak Poeiphimai mở tỷ số ở phút 31, Pakistan bắt đầu bộc lộ những khoảng trống và dần đánh mất thế trận. Chỉ 10 phút sau, Jude Soonsup-Bell nhân đôi cách biệt, trước khi Haris Zeb phản lưới nhà ở phút 64 giúp Thái Lan có bàn thắng thứ ba. Teerasak sau đó hoàn tất cú đúp ở phút 84, ấn định chiến thắng 4-0 cho Thái Lan.

Màn ngược dòng 2-2 của Pakistan trước Philippines cảnh báo điều gì cho Việt Nam?

Khi gặp Philippines, kịch bản tương tự lại xuất hiện. Pakistan tiếp tục bị đối thủ dẫn trước hai bàn trong hiệp một. Nhưng sau giờ nghỉ, họ nhanh chóng rút ngắn cách biệt và từng bước đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Chỉ khoảng 70 giây sau khi hiệp hai bắt đầu, Ali Akbar Khan rút ngắn tỷ số. Đến phút 62, Abdul Shahzad ghi bàn thứ hai, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Đáng chú ý, trong cuộc phỏng vấn với FIFA, đội trưởng Abdullah Iqbal cho biết Pakistan không thay đổi chiến thuật, mà bước vào trận đấu với quyết tâm cao hơn. Thực tế trên sân cũng cho thấy điều đó. Sang hiệp hai, Pakistan chơi quyết liệt và chủ động hơn, đồng thời đẩy bóng lên phía trước nhanh hơn để tìm kiếm bàn gỡ.

Pakistan mạnh hơn khi có khoảng trống

Hai bàn thắng trong hiệp hai trước Philippines cho thấy một điểm đáng chú ý trong cách Pakistan tạo ra cơ hội.

Bàn gỡ đầu tiên đến từ đường chuyền dài của Abdullah Iqbal cho Ali Akbar Khan. Iqbal đưa bóng ra sau lưng hàng phòng ngự Philippines, sau đó Ali Akbar phá bẫy việt vị, thoát xuống rồi dứt điểm hạ Kevin Mendoza. Tình huống này cho thấy khoảng trống phía sau hàng thủ Philippines đã tạo điều kiện để Pakistan khai thác những đường bóng trực diện.

Đến bàn gỡ thứ hai, sai lầm của Philippines lại càng rõ hơn. Phút 62, Jesper Nyholm để mất bóng ở khu vực giữa sân khi chịu sức ép từ Pakistan. Abdul Shahzad lập tức đoạt bóng, dẫn thẳng vào vòng cấm rồi dứt điểm quân bình tỷ số.

Cả hai bàn thắng đều cho thấy khả năng tận dụng cơ hội của Pakistan. Nhưng ở chiều ngược lại, Philippines cũng góp phần tạo điều kiện để đối thủ phát huy sở trường, khi để lộ khoảng trống phía sau hàng thủ và mắc lỗi trong quá trình triển khai bóng.

Đây cũng là điểm khác biệt đáng chú ý so với trận gặp Thái Lan. Thái Lan kiểm soát trận đấu tốt hơn, gây sức ép liên tục và khiến Pakistan ít có điều kiện thực hiện những pha lên bóng nhanh.

Ngược lại, sau khi dẫn 2-0, Philippines không còn duy trì được thế áp đảo như ở hiệp một. Khi tuyến giữa để mất bóng và hàng phòng ngự để lộ khoảng trống, Pakistan lập tức tận dụng để đưa trận đấu trở lại thế cân bằng.

Đội tuyển cần kiểm soát tốt khu vực giữa sân, tránh những pha mất bóng khi đội hình đang dâng cao ẢNH: VFF

Đội tuyển Việt Nam cần phải làm gì?

Những gì Pakistan thể hiện trước Philippines cho thấy đội bóng này đặc biệt nguy hiểm trong việc tận dụng sai lầm của đối thủ. Vì thế, HLV Kim Sang-sik cần phải hạn chế những yếu tố giúp Pakistan phát huy sở trường. Đội tuyển cần kiểm soát tốt khu vực giữa sân, tránh những pha mất bóng khi đội hình đang dâng cao và đặc biệt phải duy trì sự chắc chắn phía sau hàng phòng ngự.

Sau thất bại 0-4 trước Thái Lan, Pakistan đã cho thấy khả năng tổ chức phản công tốt hơn trước Philippines. Nhưng nếu đội tuyển Việt Nam không để đối thủ có những khoảng trống tương tự, Pakistan sẽ khó có thể tạo ra cơ hội nguy hiểm hiệu quả như ở trận đấu trước.