Bão Kalmaegi dự báo giật cấp 17, liên tục tăng cấp khi vào Biển Đông
03/11/2025 09:46 GMT+7

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, vào lúc 7 giờ ngày 3.11.2025, vị trí tâm bão Kalmaegi ở trên vùng biển phía đông miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (89-102 km/giờ), giật cấp 15. Bão di chuyển theo hướng tây tây nam với tốc độ nhanh khoảng 25 km/giờ.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Kalmaegi di chuyển chủ yếu theo hướng tây, khoảng 20 km/giờ, vị trí tâm bão trên khu vực miền Trung Philippines và có thể mạnh thêm. Bão mạnh cấp 12, giật cấp 15.

Đến 7 giờ ngày 5.11, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 20-25 km/giờ, đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 13. Vị trí tâm bão trên vùng biển phía đông khu vực giữa Biển Đông và có thể mạnh thêm. Bão mạnh cấp 13, giật cấp 15.

Đến 7 giờ ngày 6.11, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 20 km/giờ. Vị trí tâm bão trên khu vực giữa Biển Đông, cách bờ biển tỉnh Gia Lai khoảng 430 km về phía đông đông nam và có thể mạnh thêm. Bão mạnh cấp 14, giật cấp 17.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, cường độ ổn định, sau suy yếu dần.

Biển Đông có thể 'gánh' 2 - 3 cơn bão trong tháng 11

Dự báo do tác động của bão, từ khoảng chiều 4.11, vùng biển phía đông khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9; vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-12, giật cấp 14-15, sóng biển cao 5-7 mét. Biển động dữ dội.

Trong khoảng ngày 5 đến 6.11, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển ngoài khơi khu vực Đà Nẵng - Khánh Hòa có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 12-14, giật trên cấp 17, sóng biển cao 8-10 mét. Biển động dữ dội.

Toàn bộ tàu thuyền, các công trình hoạt động trong vùng nguy hiểm này bị chịu tác động rất mạnh của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
