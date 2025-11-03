Dự báo trong 24 giờ tới, bão Kalmaegi di chuyển chủ yếu theo hướng tây, khoảng 20 km/giờ, vị trí tâm bão trên khu vực miền Trung Philippines và có thể mạnh thêm. Bão mạnh cấp 12, giật cấp 15.

Bão Kalmaegi dự báo giật cấp 17, liên tục tăng cấp khi vào Biển Đông

Đến 7 giờ ngày 5.11, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 20-25 km/giờ, đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 13. Vị trí tâm bão trên vùng biển phía đông khu vực giữa Biển Đông và có thể mạnh thêm. Bão mạnh cấp 13, giật cấp 15.

Đến 7 giờ ngày 6.11, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 20 km/giờ. Vị trí tâm bão trên khu vực giữa Biển Đông, cách bờ biển tỉnh Gia Lai khoảng 430 km về phía đông đông nam và có thể mạnh thêm. Bão mạnh cấp 14, giật cấp 17.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, cường độ ổn định, sau suy yếu dần.

Biển Đông có thể 'gánh' 2 - 3 cơn bão trong tháng 11

Dự báo do tác động của bão, từ khoảng chiều 4.11, vùng biển phía đông khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9; vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-12, giật cấp 14-15, sóng biển cao 5-7 mét. Biển động dữ dội.

Trong khoảng ngày 5 đến 6.11, khu vực giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển ngoài khơi khu vực Đà Nẵng - Khánh Hòa có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 12-14, giật trên cấp 17, sóng biển cao 8-10 mét. Biển động dữ dội.

Toàn bộ tàu thuyền, các công trình hoạt động trong vùng nguy hiểm này bị chịu tác động rất mạnh của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.