Bảo kê xe quá tải, uy hiếp CSGT, 2 vợ chồng cùng lĩnh án tù

Ngày 13.8, TAND tỉnh Gia Lai xét xử sơ thẩm, tuyên án đối với 3 bị cáo liên quan vụ uy hiếp CSGT để bảo kê xe quá khổ, quá tải qua chốt kiểm soát.



Hội đồng xét xử tuyên phạt Đào Thanh Linh (42 tuổi, trú P.An Bình, tỉnh Gia Lai) 2 năm 6 tháng tù, Nguyễn Thị Lệ (43 tuổi, vợ Linh) 2 năm tù, Nguyễn Minh Thương (37 tuổi, trú cùng địa phương) 1 năm tù, cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ, từ năm 2018, Linh kinh doanh vận tải chở mía, mì từ các huyện Đak Pơ, Kbang, Kông Chro và TX.Ayun Pa đến các nhà máy trên địa bàn tỉnh Gia Lai cũ.

Do thường xuyên chở hàng quá khổ, quá tải, xe của Linh nhiều lần bị lực lượng CSGT kiểm tra, xử phạt. Từ đó, Linh tìm cách tiếp cận cán bộ CSGT làm nhiệm vụ tại các chốt, trạm tuần tra, xin bỏ qua vi phạm.

Các bị cáo Lệ, Thương, Linh (từ trái qua) tại phiên tòa xét xử ẢNH: VĂN NGỌC

Quá trình quen biết, Linh phát hiện một số cán bộ CSGT có sai sót trong quy trình công tác. Khi không được chấp thuận cho xe qua, Linh nhờ người bí mật ghi âm, ghi hình lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ, rồi dùng những đoạn clip này gây áp lực, buộc cán bộ CSGT để xe của mình qua chốt. Nếu không được đáp ứng, Linh dọa gửi clip đến thanh tra ngành công an.

Nhận thấy nhiều tài xế khác cũng muốn "qua trạm" mà không bị xử phạt, Linh tung tin gian dối rằng mình quen biết nhiều cán bộ công an tỉnh và có thể "lo" cho xe quá tải qua chốt CSGT.

Tháng 10.2022, tin tưởng lời Linh, anh V.M.C (42 tuổi, ở P.Ayun Pa), anh N.M.Đ (43 tuổi, trú xã Ia Sao) cùng nhiều tài xế đã đưa tiền nhờ Linh "chạy" cho xe chở mía, mì quá tải qua trạm. Linh trực tiếp hoặc thông qua vợ là Lệ và Thương nhận tiền mặt, chuyển khoản tổng cộng 95 triệu đồng từ anh C., anh Đ. và một số tài xế khác.

Tuy nhiên, sau khi đưa tiền, nhiều xe vẫn bị CSGT lập biên bản xử phạt. Các tài xế làm đơn tố cáo Linh và đồng phạm đến cơ quan công an.

Trước đó, tháng 6.2025, TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Linh 15 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn tương tự, chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng của nhiều tài xế.