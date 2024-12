Bắt giữ nhóm nghi phạm cưỡng đoạt, ép tiếp viên karaoke nộp tiền bảo kê

Bắt ép các tiếp viên karaoke nộp tiền bảo kê

Ngày 3.12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam 4 người để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản, bắt ép các tiếp viên karaoke nộp tiền bảo kê.

Nhóm người bị bắt giữ gồm: Trần Công Nghĩa (29 tuổi), Trần Thanh Tùng (23 tuổi) và Trần Quang Trung (18 tuổi, cùng ở TX.An Nhơn) và Trần Công Danh (23 tuổi, ở H.Tuy Phước, cùng tỉnh Bình Định).

4 nghi phạm Danh, Nghĩa, Tùng, Trung (thứ tự từ trái sang) bị bắt giữ để để tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản ẢNH: TRỊ BÌNH

Qua công tác nắm tình hình, trinh sát Phòng CSHS Công an tỉnh Bình Định biết thông tin về nhóm người tìm đến các quán karaoke ở TX.An Nhơn để đe dọa tiếp viên, bắt nộp tiền bảo kê. Nếu không nộp tiền bảo kê, nhóm người này chặn đường, ngăn cản không cho đi làm. Thậm chí, nhóm này từng chặn nhầm những người đi đường vì tưởng là tiếp viên karaoke.

Phòng CSHS Công an tỉnh Bình Định lập chuyên án 1124N để triệt xóa nhóm tội phạm này.

Chiều tối 21.11, phát hiện Nghĩa cùng với 2 người khác di chuyển trên ô tô từ xã Nhơn An đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định có biểu hiện của việc thu tiền bảo kê, ban chuyên án triển khai lực lượng tại khuôn viên bệnh viện để bắt giữ. Kết quả đã bắt quả tang Nghĩa và Tùng, Trung đang ngồi chờ để thu tiền bảo kê của một chủ quán karaoke ở P.Nhơn Hưng (TX.An Nhơn).

Tại cơ quan công an, 3 người này khai thêm đồng phạm Trần Công Danh nên lực lượng công an tiến hành truy tìm, triệu tập về cơ quan công an để làm việc.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Công Nghĩa tại thôn Thanh Liêm (xã Nhơn An) và căn nhà thuê ở P.Đập Đá (TX.An Nhơn), lực lượng công an đã thu giữ 2 cây kiếm, 2 dao găm, 1 đao tự chế và 1 khẩu súng dạng súng pháo.

Các hung khí thu giữ được khi khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Công Nghĩa ẢNH: TRỊ BÌNH

Tiếp viên phải nộp tiền bảo kê 2 triệu đồng/tháng

Nhóm người nói trên khai nhận, cầm đầu nhóm cưỡng đoạt tài sản này là Trần Công Nghĩa, đã có 3 tiền án.

Khoảng tháng 10.2024, Trần Công Nghĩa thuê căn nhà ở P.Đập Đá để ở; tuyển dụng Tùng, Trung đến ở cùng, tham gia tuyển chọn và thực hiện việc quản lý các tiếp viên karaoke.

Để có tiền tiêu xài, Nghĩa thông đồng với Tùng, Trung tìm các quản lý tiếp viên, tiếp viên tự do phục vụ tại các quán karaoke để đe dọa, ép buộc phải nộp tiền bảo kê hàng tháng, nếu không nộp thì sẽ bị đánh, không cho đi làm… Số tiền phải nộp là 2 triệu đồng/tiếp viên/tháng, thời hạn nộp tiền là từ ngày 15 đến 20 hằng tháng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ ngày 15 - 17.11, nhóm Nghĩa, Tùng, Trung và Danh đã cưỡng đoạt tiếp viên ở các điểm karaoke tổng số tiền 8,5 triệu đồng và đang đe dọa một chủ quán karaoke ở P.Nhơn Hưng để lấy 20 triệu đồng thì bị phát hiện, bắt giữ.