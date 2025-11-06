Bạo lực học đường ngày càng nghiêm trọng

Học sinh bị đánh hội đồng ngay trong lớp học dẫn tới tử vong

Sau 5 ngày bị nhóm học sinh học cùng trường đánh hội đồng, nam sinh N.T.A.T (ngụ P.Đông Sơn, Thanh Hóa), học sinh lớp 10 (giáo dục thường xuyên) Trường cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa đã tử vong tại nhà riêng.

Nam sinh N.T.A.T tử vong sau 5 ngày bị nhóm bạn cùng trường đánh hội đồng ẢNH: PHÚC NGƯ

Khoảng 8 giờ 50 ngày 31.10, trong giờ ra chơi, nam sinh N.T.A.T đang ngồi xem điện thoại tại phòng học E302 thì bất ngờ bị một nhóm học sinh cùng trường xông tới đánh hội đồng. T. được đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng do bị thương quá nặng, tiên lượng xấu nên được gia đình đưa về nhà chăm sóc từ ngày 1.11, đến chiều 5.11 thì tử vong.

T. là học sinh thứ 2 ở tỉnh Thanh Hóa tử vong qua do bị đánh hội đồng trong chưa đầy 20 ngày. Trước đó, trưa 17.10, tại khu vực cây xăng thuộc xã Quảng Bình (Thanh Hóa), nhóm học sinh lớp 12 Trường THPT Đặng Thai Mai đã đánh hội đồng nam sinh lớp 11 cùng trường. Khi bị đánh, nam sinh lớp 11 đã rút dao đâm vào vùng cổ khiến một nam sinh lớp 12 tử vong sau đó.

Theo báo cáo của Sở GD-ĐT Thanh Hóa, từ đầu năm 2025 đến ngày 5.11, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xảy ra 10 vụ bạo lực học đường, trong đó có 3 vụ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, gồm 2 vụ việc nêu trên (đang trong quá trình điều tra của Công an tỉnh Thanh Hóa); và vụ một nữ sinh của Trường THPT Nông Cống 2 bị nhóm 6 nữ sinh học cùng trường đánh hội đồng khiến nạn nhân gãy đốt sống cổ, tổn hại sức khỏe 23% (vụ án đã được đưa ra xét xử).

Có lẽ, chưa bao giờ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa lại liên tục xảy ra các vụ bạo lực học đường, và hậu quả để lại nghiêm trọng như thời gian vừa qua.

Và không chỉ tại Thanh Hóa, thời gian gần đây ở nhiều địa phương cũng xảy ra các vụ bạo lực học đường, hoặc xô xát, đánh hội đồng liên quan đến học sinh.

Mới nhất, chiều 5.11, một nam sinh lớp 8 ở tỉnh Lào Cai đã đánh bạn và sau đó hất bạn xuống hồ nước. May mắn vụ việc được người lớn phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời nên nạn nhân chưa bị ảnh hưởng đến tính mạng.

Ngày 31.10, tại Trường THCS An Điền (TP.HCM), một nhóm học sinh nữ đã vây đánh một nữ sinh cùng trường ngay trong nhà vệ sinh, khiến nạn nhân nhập viện điều trị trong tình trạng đa chấn thương, rạn xương sườn...

Theo tìm hiểu của phóng viên Thanh Niên, những năm gần đây, UBND tỉnh Thanh Hóa và nhiều địa phương hầu như năm nào cũng có các văn bản, chỉ thị triển khai công tác phòng, chống bạo lực học đường, tuy nhiên từ thực tế xảy ra cho thấy việc phòng ngừa, ngăn chặn bạo lực học đường chưa hiệu quả, thậm chí ngày càng phức tạp và có tính chất nghiêm trọng hơn.

Nữ sinh Trường THPT Nông Cống 2 (Thanh Hóa) bị 6 nữ sinh cùng trường đánh hội đồng đến mức bị gãy đốt sống cổ, tổn hại 23% sức khỏe

ẢNH: PHÚC NGƯ

Bạo lực học đường do ảnh hưởng tiêu cực từ mạng xã hội…

Ông Lê Hoằng Bá Huyền, Hiệu trưởng Trường cao đẳng Nông nghiệp Thanh Hóa, cho biết vụ việc xảy ra tại trường khiến nam sinh tử vong thật sự rất đáng tiếc và bất ngờ đối với thầy, cô giáo.

Ông Huyền cho biết, ngoài giảng dạy, đào tạo chuyên môn, nhà trường thường xuyên lồng ghép, tuyên truyền cho học sinh, sinh viên hiểu về hậu quả của bạo lực học đường, để từ đó học sinh, sinh viên tránh xa bạo lực học đường. Tuy nhiên, sự bồng bột và nhận thức chưa đầy đủ, không lường trước được hậu quả đã khiến vụ việc đau lòng xảy ra với nam sinh bị bạn đánh dẫn tới tử vong.

Trước nạn bạo lực học đường ngày càng gia tăng, mới đây, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã phải có văn bản yêu cầu các đơn vị, địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo hơn nữa để ngăn chặn các vụ bạo lực học đường xảy ra.

Tỉnh ủy Thanh Hóa đánh giá tình trạng bạo lực học đường trên địa bàn thời gian vừa qua có chiều hướng gia tăng, với tính chất ngày càng nghiêm trọng. Thực trạng này gây tác động tiêu cực đến thể chất, tinh thần, đạo đức, lối sống của thế hệ trẻ, gây mất an ninh, an toàn cho học sinh, ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục và gây bức xúc cho dư luận xã hội.

Tỉnh ủy Thanh Hóa cũng thẳng thắn chỉ ra nguyên nhân xảy ra bạo lực học đường là do một bộ phận học sinh thiếu kỹ năng ứng xử, chịu ảnh hưởng tiêu cực từ mạng xã hội, trò chơi, phim ảnh bạo lực dẫn đến hành vi bắt chước, lệch chuẩn.

Cùng với đó là một bộ phận học sinh tuân thủ nội quy, kỷ luật còn hạn chế; một số giáo viên, nhân viên nhà trường chưa được tập huấn, thiếu kỹ năng phát hiện và can thiệp sớm các dấu hiệu sắp xảy ra bạo lực.

Việc phối hợp giữa nhà trường, gia đình và các tổ chức xã hội trong giáo dục, quản lý học sinh có lúc chưa hiệu quả. Đặc biệt, một số gia đình do áp lực mưu sinh không có thời gian quan tâm đúng mức đến sự trưởng thành của con cái.

Nhằm ngăn chặn bạo lực học đường tiếp tục xảy ra, Tỉnh ủy Thanh Hóa đã yêu cầu Sở GD-ĐT tham mưu để UBND tỉnh Thanh Hóa đưa nội dung phòng chống bạo lực học đường vào các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội chứ không dừng lại ở các văn bản, chỉ thị thường niên hoặc đột xuất.

Đồng thời, thiết lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về bạo lực học đường; phân công giáo viên có kinh nghiệm, kỹ năng để kịp thời phát hiện và xử lý tình huống khi có nguy cơ, hoặc biểu hiện sắp xảy ra bạo lực học đường.