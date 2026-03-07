Theo báo New Straits Times, bóng đá Malaysia đang đối mặt nhiều vấn đề nghiêm trọng đúng vào thời điểm Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) chuẩn bị kỷ niệm 100 năm thành lập (26.9.1926). Bài báo đặt câu hỏi liệu bóng đá Malaysia hiện nay còn điều gì đáng tự hào, khi trong nhiều thập kỷ gần đây nền bóng đá này bị đánh giá là thiếu tiến bộ rõ rệt.

Theo New Straits Times, bóng đá Malaysia nhiều năm qua liên tục vướng khó khăn, đặc biệt ở giải vô địch quốc nội M-League. Không ít CLB chậm trả lương cầu thủ trong nhiều tháng, dù Malaysian Football League (MFL) được thành lập nhằm hướng tới mô hình chuyên nghiệp. Tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến các CLB mà còn làm gia tăng nguy cơ phát sinh tiêu cực như dàn xếp tỷ số.

Báo Malaysia: Cột mốc 100 năm của FAM là để tái thiết sau khủng hoảng

Bên cạnh đó, các đội tuyển trẻ Malaysia cũng sa sút khi liên tục không giành được vé dự các giải vô địch châu Á cấp độ trẻ, điều được xem là đáng lo với một nền bóng đá từng có nhiều cầu thủ cạnh tranh ở cấp độ châu lục.

Cuộc khủng hoảng mới nhất liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia. FIFA xác định hồ sơ chứng minh tư cách thi đấu của các cầu thủ này bị làm giả, dẫn đến án phạt đối với 3 cầu thủ Argentina, 2 cầu thủ Tây Ban Nha, 1 cầu thủ Hà Lan và 1 cầu thủ Brazil. New Straits Times nhấn mạnh rằng việc có quốc tịch Malaysia không đồng nghĩa với việc đủ điều kiện khoác áo đội tuyển quốc gia theo quy định của FIFA.

Bài báo cũng cho biết FAM đang rơi vào khoảng trống lãnh đạo khi toàn bộ ban chấp hành từ chức vào tháng 1 sau bê bối giấy tờ. Điều này khiến tổ chức chuẩn bị bước vào cột mốc 100 năm thành lập nhưng vẫn chưa có chủ tịch liên đoàn.

Theo New Straits Times, bóng đá Malaysia cần nhanh chóng cải thiện hệ thống quản trị, tuân thủ nghiêm các quy định của FIFA và tăng cường kiểm tra pháp lý đối với cầu thủ đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Thành tích trên sân có thể thay đổi, nhưng uy tín và tính minh bạch trong quản lý bóng đá không thể bị xem nhẹ.