Báo Mỹ New York Times gợi ý 36 giờ vui chơi ở Hà Nội

Thủ đô ngàn năm tuổi của Việt Nam là sự hòa quyện đầy quyến rũ của nhiều yếu tố: Những ngôi chùa Phật giáo cổ kính nằm cạnh những ngôi nhà ống hẹp hút mắt, những khu chung cư xưa cũ và ngày càng nhiều tòa nhà cao tầng mới sang trọng. Hà Nội đương đại là nơi tràn đầy năng lượng và tinh thần khởi nghiệp mạnh mẽ. Các quán bar ẩn mình, các phòng trưng bày mới mọc lên, và nhiều nhà hàng đã nhận được sao Michelin. Từ tháng 10, những cơn mưa gió mùa rút đi và các bức tường đất son của khu phố cổ được thắp sáng bởi ánh sáng hổ phách và bóng râm dài của mùa thu, trong khi về đêm, hoa sữa tỏa hương thơm đặc trưng.

Phố đi bộ ở khu vực quanh bờ Hồ ẢNH: LINH PHAM

Thứ sáu

19 giờ: Vui chơi trên phố đi bộ

Từ năm 2016, các con đường quanh hồ Hoàn Kiếm, trái tim lịch sử của thủ đô, đã được quy hoạch thành phố đi bộ vào các ngày cuối tuần, giúp xua tan dòng xe cộ đông đúc và mang đến một không gian vui chơi hiếm hoi giữa lòng thành phố vốn ngột ngạt. Hãy cùng người dân Hà Nội đổ về phố đi bộ từ tối thứ sáu đến nửa đêm chủ nhật để hòa mình vào không khí lễ hội thu nhỏ. Hoặc, bạn có thể đến lúc 5 giờ sáng và chiêm ngưỡng một Hà Nội yên bình khi những người cao tuổi tập thái cực quyền lúc bình minh hoặc cười phá lên trong buổi tập yoga cười.

20 giờ: Thưởng thức ẩm thực miền Bắc đậm đà hương vị quê nhà

Năm 2023, nền ẩm thực Hà Nội lần đầu tiên đón nhận sao Michelin. Trong số các nhà hàng cao cấp được vinh danh, Tầm Vị nổi bật với những nét khác biệt: ẩm thực miền Bắc Việt Nam chính thống và giá cả phải chăng. Thực đơn mang đến những món ăn ấm lòng, hương vị gia đình, chẳng hạn như đậu phụ chiên sốt cà chua, cá kho tộ và chả lá lốt...

Món ăn ở Tầm Vị ẢNH: LINH PHAM

10 giờ tối: Nâng ly

Nằm cuối một con hẻm bình thường, Wong Bar Wine là nơi bạn có thể sẽ không bao giờ tìm thấy trừ khi bạn biết trước. Với ánh đèn đỏ thẫm và vải gấm, Wong Bar Wine được lấy cảm hứng từ những bộ phim, chẳng hạn Tâm trạng khi yêu của đạo diễn Hồng Kông Vương Gia Vệ. Quán chỉ chứa được khoảng chục người, nhưng một vài tâm hồn lạc lối có thể ghé vào và kể cho bạn nghe những câu chuyện...

Thứ bảy

9 giờ sáng: Khám phá quá khứ

Trong khi Văn Miếu Quốc Tử Giám mang đến cái nhìn thoáng qua về lịch sử 1.000 năm của Hà Nội, Hoàng thành Thăng Long lại hé lộ những tầng lớp của quá khứ. Mặc dù chỉ còn lại rất ít dấu tích của cung điện ban đầu, cổng chính, được xây dựng vào thời nhà Lý thế kỷ 11, vẫn sừng sững uy nghi trước một bãi cỏ rộng lớn, đối diện với Cột cờ Hà Nội cao 33 mét. Tuy nhiên, điều bất ngờ thực sự nằm sâu bên dưới bề mặt. Hãy xuống dưới để tìm những boongke - được xây dựng vào năm 1967 để làm nơi trú ẩn khỏi các cuộc ném bom của Mỹ. Một di tích khảo cổ, hiện trải dài khắp khuôn viên Hoàng thành, hé lộ vô số di tích từ nơi đặt trụ sở quyền lực trước đây.

Văn Miếu Quốc Tử Giám và Hoàng thành Thăng Long ẢNH: LINH PHAM

11 giờ sáng: Thưởng thức cà phê hảo hạng

Nghỉ ngơi một chút trong căn biệt thự Pháp cổ trên phố Chân Cầm duyên dáng. Viên ngọc kiến trúc này từng là nơi ở của một gia đình, nhưng sau đó chia thành 16 không gian sinh hoạt khi dân số thành phố tăng lên sau thời kỳ thuộc địa vào giữa những năm 1900. Ngày nay, tòa nhà là nơi tọa lạc của các cơ sở như Loading T, quán cà phê rang hạt cà phê bằng quế và thực đơn gồm các loại đồ uống cà phê kết hợp với các nguyên liệu như sữa chua, trứng, muối, dừa, chuối hoặc chanh. Sàn gạch cổ, thỉnh thoảng có một chú mèo và những bản nhạc Pháp cổ càng làm tăng thêm nét quyến rũ. Dạo sâu hơn vào bên trong tòa nhà để ngắm nghía đồ gốm địa phương tại Hien Van Ceramics, hoặc băng qua đường đến Blackbird để thưởng thức cappuccino, cà phê lạnh và cà phê pour-over trong không gian hiện đại, đầy phong cách.

12 giờ 30 trưa: Phấn khích với tour ẩm thực

Hãy để Vespa Adventures tổ chức tour ẩm thực đường phố trên xe hai bánh, khuấy động nhịp tim của bạn. Ngồi sau tay lái trên chiếc xe máy Vespa cổ điển len lỏi khắp Hà Nội, thưởng thức những món ăn kinh điển như bún chả, bánh mì và bò bía ngọt. Chuyến đi cũng sẽ đưa bạn qua những điểm tham quan chính của thủ đô, bao gồm Nhà hát Lớn, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Phủ Chủ tịch và phố đường tàu. Với những ai yêu thích cảm giác mạnh, hãy thuê xe máy tại Flamingo Travel ở phố cổ và lái qua cầu Long Biên lúc hoàng hôn, nơi những người bạn trẻ tụ tập và những chiếc thuyền chở hàng trôi dạt trên sông Hồng phía xa bên dưới.

Bún chả - linh hồn ẩm thực Hà Nội ẢNH: LINH PHAM

18 giờ: Thưởng thức ẩm thực đặc sắc

Để thưởng thức món ăn Hà Nội truyền thống, hãy đến chả cá Thăng Long với bữa tiệc đặc trưng. Tuy có nhiều nhà hàng cùng tên, nhưng căn biệt thự sang trọng tại số 6B Đường Thành dễ dàng mang đến không gian tuyệt vời nhất. Hoặc bạn có thể tới Chapter, một trong những nhà hàng cao cấp trên phố Chân Cầm, nguồn nguyên liệu từ khắp miền Bắc để tạo nên thực đơn 12 món.

20 - 21 giờ: Nghe jazz và nhâm nhi cocktail dưới ánh nến

Long Waits, một phần của làng nhạc jazz Hà Nội, ấm cúng với sức chứa vài chục khách, một quầy bar gỗ sang trọng và một ban công nhỏ nhìn ra sân khấu.

Nằm sâu trong một con hẻm cạnh Nhà thờ Lớn Hà Nội, Longer than a Summer là nơi lý tưởng cho những người hướng nội. Một chiếc chuông cửa kín đáo dẫn vào một căn phòng tối, nơi khách hàng nhâm nhi đồ uống dưới ánh nến và những đĩa than treo đầy trên tường. Hoặc hãy đến Hanoi Rock City để xem biểu diễn, đến Ray Quan để nhâm nhi rượu gạo bên đường ray, hoặc đến Savage để nghe nhạc techno đêm khuya.

Thưởng thức âm nhạc ẢNH: LINH PHAM

Chủ nhật

9 giờ sáng: Nhà dài

Đi về phía tây, bạn sẽ đến Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam nổi tiếng, nằm ở quận Cầu Giấy cũ, nơi lưu giữ chi tiết phong tục tập quán của 54 dân tộc Việt Nam. Một cây cột nghi lễ cao chót vót do người Cơ Tu chế tác chào đón du khách ngay lối vào chính, dẫn đến các phòng trưng bày hiện vật, tượng, đồ chạm khắc và bàn thờ từ khắp mọi miền đất nước, cũng như tranh khắc gỗ, gốm sứ, đồ dệt và trang phục truyền thống được chạm khắc tinh xảo. Việc tái hiện một ngôi nhà sàn của người Thái Đen bên trong rất thú vị, nhưng đừng bỏ lỡ kiến trúc truyền thống được lắp ghép trong khu vườn ngoài trời. Vào một ngôi nhà rông Bahnar cao 19 mét hoặc dạo quanh một ngôi nhà dài truyền thống của người Ê Đê dài khoảng 42 mét đã được tái hiện.

11 giờ sáng: Khám phá khu phố đã thay đổi

Năm 1967, John McCain, sau này là thượng nghị sĩ Mỹ, đã nhảy dù xuống hồ Trúc Bạch khi máy bay của ông bị bắn hạ trên bầu trời Hà Nội, trước khi ông bị giam giữ nhiều năm. Khu vực bên hồ, một thập kỷ trước chỉ là cụm quán ăn đường phố, kể từ đó đã được nâng cấp và tự hào với các quán cà phê, quán bar và cửa hàng quần áo cổ điển. Thưởng thức phở cuốn tại Chính Thắng hoặc bữa sáng muộn kiểu Tây tại Mã Xô. Nhâm nhi nước chanh tại Fu Hoo Cafe thư thái hoặc bia thủ công tại Standing Bar. Vào buổi tối, Lang Thang là điểm đến sôi động cho những ly cocktail. Để có một cái nhìn thoáng qua về quá khứ, một chiếc xe điện kiểu cũ trưng bày những hiện vật hoài cổ từ thời bao cấp.

Khung cảnh ở phố đường tàu ẢNH: LINH PHAM

13 giờ: Tìm kiếm quà lưu niệm

Để tìm những món quà lưu niệm hấp dẫn, hãy khám phá bên ngoài những trung tâm thương mại hiện đại lấp lánh và chợ đêm phố cổ. Tại quận Tây Hồ cũ, cách Trúc Bạch vài dặm về phía bắc, khu mua sắm Kilomet 109 thân thiện với môi trường cung cấp các sản phẩm may mặc nhuộm tự nhiên, chẳng hạn như áo khoác và váy chàm, do các nghệ nhân địa phương làm ra. Hoặc ghé thăm Zo Project, một doanh nghiệp xã hội hỗ trợ những gia đình cuối cùng vẫn còn làm nghề thủ công giấy dó - một truyền thống đã có từ nhiều thế kỷ - bán sổ tay và áp phích làm từ loại giấy có kết cấu phong phú này. Đi về phía nam đến một trong những cửa hàng của TiredCity ở phố cổ để tìm áo phông và túi xách có hình ảnh tác phẩm nghệ thuật của các nhà sáng tạo trẻ người Việt. Để thưởng thức, cửa hàng flagship của Maison Marou tại Hà Nội, ở quận Hoàn Kiếm cũ, là một nhà máy Willy Wonka hiện đại.

15 giờ: Chiêm ngưỡng nghệ thuật hiện đại

Hãy ghé qua Manzi Art Space, tọa lạc trong một biệt thự sang trọng ở quận Ba Đình cũ, nổi tiếng với những triển lãm và buổi biểu diễn khơi gợi suy nghĩ. Từ quán cà phê yên tĩnh ở tầng trệt, một cầu thang gỗ kẽo kẹt đưa bạn đến những căn phòng trưng bày tác phẩm, bao gồm tranh tối giản của Nguyễn Huy An, chủ nghĩa siêu thực vui tươi của Nguyễn Mạnh Hùng và những tác phẩm sơn mài ấn tượng của Nguyễn Phi Phi Oanh...