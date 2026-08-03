Bão ngoại giao bủa vây chính phủ Tây Ban Nha

Nhằm ngăn chặn các đợt xâm nhập tương tự, Tây Ban Nha thông báo đang tiến hành lắp đặt một hàng rào nổi dài 500 m trên vùng biển biên giới.

Dù tình hình thực địa tạm lắng, căng thẳng ngoại giao trong nội bộ Liên minh châu Âu (EU) lại bùng phát dữ dội. Đài CNN đưa tin Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã lên án gay gắt phản ứng "ích kỷ và phân cực" của một số quốc gia thành viên. Động thái trên được đưa ra sau khi Ý và Pháp đơn phương tăng cường kiểm soát biên giới đối với người đến từ Tây Ban Nha.

Binh sĩ Tây Ban Nha tập hợp người di cư tràn vào TP.Ceuta (Tây Ban Nha) để trục xuất về Ma Rốc ẢNH: AFP

Trước những diễn biến căng thẳng, lãnh đạo 22 quốc gia EU (do Ý và Đan Mạch khởi xướng) đã cùng ký thư yêu cầu tổ chức một cuộc họp khẩn cấp. Các nước này bày tỏ quan ngại sâu sắc và cho rằng chính sách hợp pháp hóa người nhập cư không có giấy tờ của chính quyền Madrid chính là yếu tố thu hút dòng người vượt biên ồ ạt. Pháp, Bồ Đào Nha và Luxembourg từ chối ký vào thư trên.

Ireland - quốc gia đang giữ chức chủ tịch luân phiên của EU - thông báo sẽ triệu tập hội nghị trực tuyến cấp bộ trưởng vào ngày 4.8. Cuộc họp nhằm đánh giá toàn diện tình hình tại Ceuta và tìm kiếm một giải pháp ứng phó phối hợp chung trên toàn khối để giải quyết bài toán di cư. Ngoài ra, vụ việc trên cũng khiến các chính sách hào phóng với người nhập cư của chính phủ Thủ tướng Sanchez chịu sự chỉ trích từ các phe đối lập trong nước.