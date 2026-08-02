Tây Ban Nha giải quyết 'cơn địa chấn' di cư

Đại diện chính phủ Tây Ban Nha tại Ceuta cho biết 57 thi thể đã được tìm thấy ở phía Tây Ban Nha gần biên giới và có thể có thêm thương vong ở phía bên Ma Rốc. Một số người chết đuối và số khác bị giẫm đạp khi trèo qua đê chắn sóng cạnh hàng rào biên giới.

Lực lượng an ninh Tây Ban Nha hộ tống một nhóm người nhập cư rời Ceuta hôm 1.8 Ảnh: Reuter

Theo Bộ Nội vụ Tây Ban Nha, khoảng 50.000 người đã vượt biên kể từ sáng 30.7 và ước tính 48.300 người đã quay trở lại tính đến 18 giờ ngày 31.7 (giờ địa phương). Lực lượng an ninh Ma Rốc đã dùng dùi cui và hơi cay để đẩy lùi đám đông tìm cách tràn vào Ceuta, trong khi nhiều xe quân sự của Tây Ban Nha dàn hàng tại nhiều đoạn biên giới.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho rằng các mạng lưới buôn người có thể đã kích động người di cư vượt biên, bằng cách diễn dịch sai một phán quyết của Tòa án Tối cao Tây Ban Nha hồi tháng 6. Tòa phán quyết những người di cư bị chặn lại trên biển khi tìm cách đến Ceuta không thể bị từ chối ngay lập tức tại biên giới, nhưng các chuyên gia cho rằng phán quyết trên không ngăn cản việc trục xuất họ.

Phần lớn người vượt biên rời Tây Ban Nha, tìm thấy gần 60 thi thể

Tình hình biên giới đã gây chia rẽ ở châu Âu, nơi lãnh đạo một số nước lo ngại về biên giới của khu vực Schengen. Ý tuyên bố đình chỉ thỏa thuận Schengen không biên giới giữa Liên minh châu Âu và Tây Ban Nha. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Manuel Albares khẳng định sự toàn vẹn của khu vực Schengen vẫn được đảm bảo.