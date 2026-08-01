Phần lớn người vượt biên tự nguyện rời Tây Ban Nha sau 'địa chấn' di cư

Người di cư tập trung tại thị trấn Fnideq của Ma Rốc sau khi trở lại từ vùng lãnh thổ Ceuta thuộc Tây Ban Nha hôm 31.7 ẢNH: REUTERS

Hãng Reuters ngày 1.8 dẫn thông cáo của Bộ nội vụ Tây Ban Nha cho hay nước này đã ngăn chặn được làn sóng người di cư ồ ạt tràn sang vùng lãnh thổ Ceuta, với phần lớn trong số hơn 50.000 người đã vượt biên bằng đường bộ và đường biển đang tự nguyện quay trở lại.

Đại diện chính phủ Tây Ban Nha tại Ceuta cho biết 57 thi thể đã được tìm thấy ở phía Tây Ban Nha gần biên giới và có thể có thêm thương vong ở phía bên Ma Rốc. Một số người chết đuối và số khác bị đè bẹp khi cố gắng trèo qua đê chắn sóng cạnh hàng rào biên giới.

Theo Bộ Nội vụ Tây Ban Nha, khoảng 50.000 người đã vượt biên kể từ sáng 30.7 và ước tính 48.300 người đã quay trở lại tính đến 18 giờ ngày 31.7 (giờ địa phương).

Ông Juan Jesus Vivas, người đứng đầu chính quyền Ceuta, cho biết có tới 60.000 người đã vượt biên trong vài ngày qua.

Lực lượng an ninh Ma Rốc đã dùng dùi cui và hơi cay để đẩy lùi đám đông tại các cửa khẩu vào Ceuta, nhằm ngăn chặn thêm dòng người tràn vào lãnh thổ nhỏ bé của Tây Ban Nha nằm bên bờ Địa Trung Hải phía Ma Rốc.

Phóng viên Reuters tại biên giới vùng lãnh thổ này chứng kiến các xe phun vòi rồng đã được triển khai và có thể nhìn thấy xác của một chiếc xe buýt và 7 chiếc ô tô cháy rụi từ các cuộc đụng độ giữa lực lượng an ninh và đám đông.

Các xe quân sự của Tây Ban Nha dàn hàng dọc theo nhiều đoạn biên giới, trong khi hàng chục người di cư đứng trên một ngọn đồi ở Ma Rốc quan sát, không thể vượt biên. Có thể thấy hàng trăm người đang quay trở lại Ma Rốc qua các trạm kiểm soát và những lỗ hổng trên hàng rào biên giới, một số người cho biết họ không thể tìm được thức ăn hoặc chỗ trú ẩn ở Ceuta.

Tình hình biên giới đã gây chia rẽ ở châu Âu, nơi các nhà lãnh đạo các quốc gia EU khác kêu gọi Tây Ban Nha đảm bảo rằng vụ việc được kiểm soát.

Ý tuyên bố đình chỉ thỏa thuận Schengen không biên giới giữa Liên minh châu Âu và Tây Ban Nha, một biện pháp dự kiến ảnh hưởng đến những người đi lại bằng máy bay hoặc tàu thuyền giữa 2 nước. Madrid cho rằng động thái này vi phạm các hiệp ước của EU.