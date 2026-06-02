Báo Sài Gòn Giải Phóng phát động cuộc thi ảnh 'Rạng rỡ tên vàng'

Báo Sài Gòn Giải Phóng phát động cuộc thi ảnh chủ đề Rạng rỡ tên vàng, dành cho mọi công dân trong và ngoài nước, người nước ngoài sinh sống tại Việt Nam Ảnh: BTC

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2.7.1976 - 2.7.2026), đồng thời đánh dấu một năm TP.HCM vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau sắp xếp đơn vị hành chính, Báo Sài Gòn Giải Phóng phát động cuộc thi ảnh với chủ đề Rạng rỡ tên vàng.

Theo ban tổ chức, qua nửa thế kỷ xây dựng, bảo vệ và phát triển; không ngừng vươn lên, TP.HCM khẳng định vai trò trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ; là đầu tàu đổi mới, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước và luôn sẵn sàng đảm nhận những việc khó, việc lớn được Trung ương giao. Từ ngày 1.7.2025, TP.HCM vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp trong không gian phát triển mới. Sau một năm vận hành, bộ máy từng bước ổn định, hướng mạnh về cơ sở, lấy hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp làm thước đo.

Đây cũng là nguồn cảm hứng lớn cho các tác giả tham gia cuộc thi. Những hình ảnh về cán bộ cơ sở tận tình hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính, các công trình trọng điểm sôi động ngày đêm thi công, khu công nghiệp, bến cảng nhộn nhịp sản xuất, hay những khu dân cư, trường học, bệnh viện, chợ truyền thống mang đậm nét nghĩa tình đều là những đề tài giàu giá trị phản ánh.

Hình ảnh TP.HCM rực sáng pháo hoa chào mừng 51 năm đất nước thống nhất Ảnh: Độc Lập

Ban tổ chức mong muốn các tác phẩm dự thi bám sát chủ đề Rạng rỡ tên vàng, phản ánh chân thực, sinh động, giàu cảm xúc vẻ đẹp TP.HCM trong giai đoạn phát triển mới; giới thiệu góc nhìn mới thể hiện tinh thần năng động, sáng tạo, nghĩa tình và khát vọng vươn lên của thành phố mang tên Bác; thể hiện những chuyển biến sau một năm TP.HCM vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp; đổi mới trong quản trị, cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp; phác thảo diện mạo TP.HCM sau sắp xếp đơn vị hành chính, nhịp sống đô thị văn minh, hiện đại; không gian sông nước, công nghiệp, cảng biển, du lịch, kinh tế biển, văn hóa cộng đồng, công trình biểu tượng và chân dung con người thành phố năng động, nhân ái, giàu khát vọng...