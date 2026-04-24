Tác phẩm chụp công viên tưởng niệm nạn nhân Covid-19 đoạt giải nhất cuộc thi ảnh

Sáng 24.4 tại TP.HCM, Báo Pháp Luật TP.HCM đã tổ chức lễ trao giải TP.HCM - Sắc màu mới lần 2 sau hơn 4 tháng phát động. Tham dự lễ có Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng; Vụ trưởng Vụ Địa phương 3 (Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư) Nguyễn Huy Ngọc; Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM Tăng Hữu Phong; Phó giám đốc Sở VH - TT TP.HCM Nguyễn Ngọc Hồi; Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM Nguyễn Tấn Phong; Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP.HCM Đoàn Hoài Trung và lãnh đạo, Ban biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM.

Phó tổng biên tập - Trưởng ban tổ chức cuộc thi Nguyễn Thái Bình phát biểu tổng kết và trao giải ẢNH: THUẬN VĂN

Theo Phó tổng biên tập - Trưởng ban tổ chức cuộc thi Nguyễn Thái Bình: "Cuộc thi TP.HCM - Sắc màu mới lần 2 với 3 chủ đề Sắc xuân, Xuân đô thị, Nghĩa tình thành phố... đã thu hút 920 tác phẩm dự thi đến từ 219 tác giả. Hội đồng giám khảo đã chọn 50 tác phẩm xuất sắc nhất vào vòng chung khảo. Các tác phẩm phản ánh đa chiều vẻ đẹp TP.HCM - từ nhịp sống đô thị hiện đại, các công trình kiến trúc, lễ hội, đến những khoảnh khắc đời thường giàu tính nhân văn, tinh thần nghĩa tình đặc trưng và không gian đô thị rộng lớn của TP.HCM sau sáp nhập".

Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam cùng khách mời tham quan triển lãm ẢNH: THUẬN VĂN

"Tôi rất xúc động khi xem những bức ảnh về cuộc thi sáng tác trong một giai đoạn rất đặc biệt. Khi lưu giữ được những khoảnh khắc chuyển động lớn không chỉ có giá trị cho hôm nay mà cả mai sau", Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM Tăng Hữu Phong chia sẻ ẢNH: THUẬN VĂN

Trào dâng những cảm xúc đặc biệt

Theo nhiếp ảnh gia Ngô Trần Hải An: "Bức ảnh được ban giám khảo đồng thuận giải nhất về bố cục được xử lý theo dạng trung tâm rõ ràng, với giọt nước nằm chính giữa khung hình như một điểm neo thị giác. Khoảnh khắc giọt nước được bắt lại khi vừa vươn lên từ đài phun, tròn đầy và tĩnh trong tích tắc, tạo nên một hình ảnh rất 'đắt' - vừa mong manh, vừa mạnh mẽ...".

Tác phẩm đơn mang tên Sức sống mới được trao giải nhất cuộc thi ẢNH: TỐNG TRẦN SƠN

Bộ ảnh Hồ Chí Minh City - thành phố văn hóa và phát triển khắc họa sâu sắc sự chuyển mình của thành phố ẢNH: HUỲNH PHẠM ANH DŨNG

Tác phẩm Lễ hội chùa Bà Thiên Hậu Bình Dương đoạt giải 3 ẢNH: NGUYỄN NGỌC CƯỜNG

Tác phẩm Giao nhập đồng giải 3 ẢNH: THÁI VIẾT HOÀN

Tác giả của Sức sống mới - Tống Trần Sơn chia sẻ: "Khi thông tin Bí thư Thành ủy TP.HCM đồng ý chuyển đổi công viên trên đường Lý Thái Tổ xây dựng thành Công viên tưởng niệm nạn nhân Covid-19 và đi vào khánh thành đã tạo nguồn cảm hứng sáng tác cho tôi và các nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp. Đến công viên trong lòng tôi bỗng dâng trào hai cảm xúc đặc biệt: hoài niệm về những đau thương mà thành phố đã trải qua và về một sức sống mới đang tràn về nơi đây. Hình ảnh các bạn học sinh - sinh viên vẽ tranh, người già tập thể dục, nhân dân đến xem nhạc nước vào mỗi buổi chiều đã khiến 'sức sống mới' cho ống kính của tôi phải rung lên, nắm bắt ngay những khoảnh khắc bất chợt ập đến...".