Tác phẩm chụp công viên tưởng niệm nạn nhân Covid-19 đoạt giải nhất cuộc thi ảnh

Sáng 24.4 tại TP.HCM, Báo Pháp Luật TP.HCM đã tổ chức lễ trao giải TP.HCM - Sắc màu mới lần 2 sau hơn 4 tháng phát động. Tham dự lễ có Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng; Vụ trưởng Vụ Địa phương 3 (Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư) Nguyễn Huy Ngọc; Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM Tăng Hữu Phong; Phó giám đốc Sở VH - TT TP.HCM Nguyễn Ngọc Hồi; Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM Nguyễn Tấn Phong; Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP.HCM Đoàn Hoài Trung và lãnh đạo, Ban biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM.
Theo Phó tổng biên tập - Trưởng ban tổ chức cuộc thi Nguyễn Thái Bình: "Cuộc thi TP.HCM - Sắc màu mới lần 2 với 3 chủ đề Sắc xuân, Xuân đô thị, Nghĩa tình thành phố... đã thu hút 920 tác phẩm dự thi đến từ 219 tác giả. Hội đồng giám khảo đã chọn 50 tác phẩm xuất sắc nhất vào vòng chung khảo. Các tác phẩm phản ánh đa chiều vẻ đẹp TP.HCM - từ nhịp sống đô thị hiện đại, các công trình kiến trúc, lễ hội, đến những khoảnh khắc đời thường giàu tính nhân văn, tinh thần nghĩa tình đặc trưng và không gian đô thị rộng lớn của TP.HCM sau sáp nhập".
Trào dâng những cảm xúc đặc biệt
Theo nhiếp ảnh gia Ngô Trần Hải An: "Bức ảnh được ban giám khảo đồng thuận giải nhất về bố cục được xử lý theo dạng trung tâm rõ ràng, với giọt nước nằm chính giữa khung hình như một điểm neo thị giác. Khoảnh khắc giọt nước được bắt lại khi vừa vươn lên từ đài phun, tròn đầy và tĩnh trong tích tắc, tạo nên một hình ảnh rất 'đắt' - vừa mong manh, vừa mạnh mẽ...".
Tác giả của Sức sống mới - Tống Trần Sơn chia sẻ: "Khi thông tin Bí thư Thành ủy TP.HCM đồng ý chuyển đổi công viên trên đường Lý Thái Tổ xây dựng thành Công viên tưởng niệm nạn nhân Covid-19 và đi vào khánh thành đã tạo nguồn cảm hứng sáng tác cho tôi và các nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp. Đến công viên trong lòng tôi bỗng dâng trào hai cảm xúc đặc biệt: hoài niệm về những đau thương mà thành phố đã trải qua và về một sức sống mới đang tràn về nơi đây. Hình ảnh các bạn học sinh - sinh viên vẽ tranh, người già tập thể dục, nhân dân đến xem nhạc nước vào mỗi buổi chiều đã khiến 'sức sống mới' cho ống kính của tôi phải rung lên, nắm bắt ngay những khoảnh khắc bất chợt ập đến...".
Kết quả cuộc thi ảnh TP.HCM - Sắc màu mới lần 2:
Giải nhất: Tác giả Tống Trần Sơn với tác phẩm đơn Sức sống mới.
Giải nhì: Tác giả Huỳnh Phạm Anh Dũng với bộ ảnh Hồ Chí Minh City - Thành phố văn hóa và phát triển.
Giải ba: Tác giả Nguyễn Ngọc Cường (Lễ hội chùa Bà Thiên Hậu Bình Dương) và Thái Viết Hoàn (Giao nhập).
Giải khuyến khích: Hồ Sỹ Long, Lê Hoàng Minh, Lê Hữu Nghị, Lưu Thị Kim Phương, Lê Hoàng Mến và Nguyễn Văn Khởi.
Giải Tay máy trẻ ấn tượng thuộc về tác giả trẻ Quốc Huy (sinh năm 2003) với tác phẩm Đối kháng và giải Truyền cảm hứng trao cho tay máy Hoàng Bích Nhung với Kim Long vui xuân.
Bình luận (0)