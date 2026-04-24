Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Tác phẩm chụp công viên tưởng niệm nạn nhân Covid-19 đoạt giải nhất cuộc thi ảnh

Lê Công Sơn
24/04/2026 12:11 GMT+7

"Bức ảnh Sức sống mới - đoạt giải cao nhất của cuộc thi - không chỉ là một khoảnh khắc đẹp về thị giác, mà còn là một cách kể chuyện rất nhân văn: tưởng nhớ, nhưng không chìm trong đau buồn...", nhiếp ảnh gia Ngô Trần Hải An - đại diện ban giám khảo cuộc thi nhận xét.

Sáng 24.4 tại TP.HCM, Báo Pháp Luật TP.HCM đã tổ chức lễ trao giải TP.HCM - Sắc màu mới lần 2 sau hơn 4 tháng phát động. Tham dự lễ có Phó chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng; Vụ trưởng Vụ Địa phương 3 (Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư) Nguyễn Huy Ngọc; Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM Tăng Hữu Phong; Phó giám đốc Sở VH - TT TP.HCM Nguyễn Ngọc Hồi; Chủ tịch Hội Nhà báo TP.HCM Nguyễn Tấn Phong; Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP.HCM Đoàn Hoài Trung và lãnh đạo, Ban biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM.

- Ảnh 1.

Phó tổng biên tập - Trưởng ban tổ chức cuộc thi Nguyễn Thái Bình phát biểu tổng kết và trao giải

ẢNH: THUẬN VĂN

Theo Phó tổng biên tập - Trưởng ban tổ chức cuộc thi Nguyễn Thái Bình: "Cuộc thi TP.HCM - Sắc màu mới lần 2 với 3 chủ đề Sắc xuân, Xuân đô thị, Nghĩa tình thành phố... đã thu hút 920 tác phẩm dự thi đến từ 219 tác giả. Hội đồng giám khảo đã chọn 50 tác phẩm xuất sắc nhất vào vòng chung khảo. Các tác phẩm phản ánh đa chiều vẻ đẹp TP.HCM - từ nhịp sống đô thị hiện đại, các công trình kiến trúc, lễ hội, đến những khoảnh khắc đời thường giàu tính nhân văn, tinh thần nghĩa tình đặc trưng và không gian đô thị rộng lớn của TP.HCM sau sáp nhập".

- Ảnh 2.

Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam cùng khách mời tham quan triển lãm

ẢNH: THUẬN VĂN

- Ảnh 3.

"Tôi rất xúc động khi xem những bức ảnh về cuộc thi sáng tác trong một giai đoạn rất đặc biệt. Khi lưu giữ được những khoảnh khắc chuyển động lớn không chỉ có giá trị cho hôm nay mà cả mai sau", Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM Tăng Hữu Phong chia sẻ

ẢNH: THUẬN VĂN

Trào dâng những cảm xúc đặc biệt

Theo nhiếp ảnh gia Ngô Trần Hải An: "Bức ảnh được ban giám khảo đồng thuận giải nhất về  bố cục được xử lý theo dạng trung tâm rõ ràng, với giọt nước nằm chính giữa khung hình như một điểm neo thị giác. Khoảnh khắc giọt nước được bắt lại khi vừa vươn lên từ đài phun, tròn đầy và tĩnh trong tích tắc, tạo nên một hình ảnh rất 'đắt' - vừa mong manh, vừa mạnh mẽ...". 

- Ảnh 4.

Tác phẩm đơn mang tên Sức sống mới được trao giải nhất cuộc thi

ẢNH: TỐNG TRẦN SƠN

- Ảnh 5.

Bộ ảnh Hồ Chí Minh City - thành phố văn hóa và phát triển khắc họa sâu sắc sự chuyển mình của thành phố

ẢNH: HUỲNH PHẠM ANH DŨNG

- Ảnh 6.

Tác phẩm Lễ hội chùa Bà Thiên Hậu Bình Dương đoạt giải 3

ẢNH: NGUYỄN NGỌC CƯỜNG

- Ảnh 7.

Tác phẩm Giao nhập đồng giải 3

ẢNH: THÁI VIẾT HOÀN

Tác giả của Sức sống mới - Tống Trần Sơn chia sẻ: "Khi thông tin Bí thư Thành ủy TP.HCM đồng ý chuyển đổi công viên trên đường Lý Thái Tổ xây dựng thành Công viên tưởng niệm nạn nhân Covid-19 và đi vào khánh thành đã tạo nguồn cảm hứng sáng tác cho tôi và các nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp. Đến công viên trong lòng tôi bỗng dâng trào hai cảm xúc đặc biệt: hoài niệm về những đau thương mà thành phố đã trải qua và về một sức sống mới đang tràn về nơi đây. Hình ảnh các bạn học sinh - sinh viên vẽ tranh, người già tập thể dục, nhân dân đến xem nhạc nước vào mỗi buổi chiều đã khiến 'sức sống mới' cho ống kính của tôi phải rung lên, nắm bắt ngay những khoảnh khắc bất chợt ập đến...".

Kết quả cuộc thi ảnh TP.HCM - Sắc màu mới lần 2:

Giải nhất: Tác giả Tống Trần Sơn với tác phẩm đơn Sức sống mới.

Giải nhì: Tác giả Huỳnh Phạm Anh Dũng với bộ ảnh Hồ Chí Minh City - Thành phố văn hóa và phát triển.

Giải ba: Tác giả Nguyễn Ngọc Cường (Lễ hội chùa Bà Thiên Hậu Bình Dương) và Thái Viết Hoàn (Giao nhập).

Giải khuyến khích: Hồ Sỹ Long, Lê Hoàng Minh, Lê Hữu Nghị, Lưu Thị Kim Phương, Lê Hoàng Mến và Nguyễn Văn Khởi.

Giải Tay máy trẻ ấn tượng thuộc về tác giả trẻ Quốc Huy (sinh năm 2003) với tác phẩm Đối kháng và giải Truyền cảm hứng trao cho tay máy Hoàng Bích Nhung với Kim Long vui xuân.

Tin liên quan

Khám phá thêm chủ đề

Đoạt giải TP.HCM - Sắc màu mới Sức sống mới công viên tưởng niệm nạn nhân Covid - 19 cuộc thi ảnh Báo Pháp Luật TP.HCM
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận