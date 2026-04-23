Triển lãm ảnh 'Việt Nam - một dải non sông' tại TP.HCM

Khai mạc triển lãm Việt Nam - Một dải non sông Ảnh: Quỳnh Trân

Sáng 23.4, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM), Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư phối hợp với Thành ủy TP.HCM long trọng khai mạc triển lãm ảnh Việt Nam - Một dải non sông và TP.HCM vang mãi khúc khải hoàn.

Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết phát biểu tại lễ khai mạc ẢNH: QUỲNH TRÂN

Tham dự triển lãm có ông Phan Xuân Thủy - Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư; bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM; ông Dương Anh Đức - Ủy viên ban thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; ông Lê Bá Quân - Phó tư lệnh Quân chủng Hải quân; ông Trần Ngọc Hữu - Phó tư lệnh Bộ đội Biên phòng; ông Bùi Thanh Nhân - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM; ông Huỳnh Thanh Nhân - Thành ủy viên, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM; ông Trần Thế Thuận - Giám đốc Sở VH - TT TP.HCM.

Việt Nam - một dải non sông hiện thực hóa khát vọng vươn mình

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết cho biết: "Triển lãm dành không gian trang trọng để tái hiện sinh động cuộc đấu tranh anh dũng của quân và dân miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đây là chặng đường đầy hy sinh, gian khổ nhưng vô cùng oanh liệt của cả dân tộc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và niềm tin son sắt vào Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu".

Theo Phó bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết, "Triển lãm Việt Nam - một dải non sông còn nêu bật những thành tựu nổi bật, toàn diện của TP.HCM sau hơn nửa thế kỷ xây dựng và phát triển. Từ một đô thị chịu nhiều tổn thất sau chiến tranh, thành phố đã vươn lên mạnh mẽ, phát huy truyền thống năng động, sáng tạo, đột phá, dám nghĩ, dám làm, tiên phong trong đổi mới, từng bước tháo gỡ khó khăn, chủ động thích ứng với tình hình mới, đề ra nhiều giải pháp mang tính 'xé rào' để giải phóng sức lao động, thúc đẩy sản xuất, ổn định và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân".

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư và Thành ủy TP.HCM cùng các khách mời dự triển lãm sáng 23.4 ẢNH: QUỲNH TRÂN

Triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Việt Nam - một dải non sông giới thiệu 153 tác phẩm ảnh nghệ thuật tiêu biểu được tuyển chọn từ cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một dải biên cương và Tổ quốc bên bờ sóng giai đoạn 2020 - 2025 của Ban Tuyên giáo và Dân vận T.Ư; quy tụ nhiều tác phẩm xuất sắc của các tác giả chuyên và không chuyên trên phạm vi cả nước. Thông qua ngôn ngữ nhiếp ảnh giàu cảm xúc và sức biểu đạt, các tác phẩm khắc họa chân thực, sinh động vẻ đẹp của non sông, đất nước, con người Việt Nam từ vùng rẻo cao biên giới đến miền đồng bằng, biển đảo…

Với triển lãm TP.HCM vang mãi khúc khải hoàn, ban tổ chức giới thiệu 100 ảnh màu và trắng đen giới thiệu về cuộc đấu tranh hào hùng của quân và dân miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; kết quả của cả chặng đường dài chiến đấu đầy hy sinh gian khổ và thắng lợi vẻ vang của người dân Việt Nam yêu nước, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Công nhân TP.HCM hào hứng cùng buổi khai mạc triển lãm Ảnh: QUỲNH TRÂN

Các tác phẩm còn thể hiện niềm tin son sắt vào Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu cùng với sự ủng hộ quốc tế to lớn; những hình ảnh về TP.HCM tiếp tục phát huy truyền thống năng động, sáng tạo, từng bước tháo gỡ những khó khăn; tiên phong hiện thực hóa khát vọng vươn mình, hướng đến xây dựng thành phố trở thành một đô thị văn minh, hiện đại, trung tâm đổi mới sáng tạo, năng động, hội nhập, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, có vị trí nổi trội ở khu vực Đông Nam Á, xứng đáng với vinh dự lớn, được mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 23.4 đến hết ngày 12.5.2026.