Thời sự

TP.HCM tìm kiếm nhân sự làm giám đốc, phó giám đốc trạm y tế

Duy Tính
24/04/2026 11:26 GMT+7

Sở Y tế TP.HCM đề nghị rà soát, giới thiệu nhân sự đủ tiêu chuẩn bổ nhiệm giám đốc, phó giám đốc trạm y tế xã, phường, đặc khu.

Ngày 24.4, Sở Y tế TP.HCM cho biết đã có văn bản đề nghị các đơn vị trực thuộc rà soát, giới thiệu nhân sự đủ năng lực để bổ nhiệm giữ chức vụ giám đốc, phó giám đốc trạm y tế xã, phường, đặc khu.

Thời gian qua, Sở Y tế đã tiếp nhận đề nghị từ UBND các xã, phường, đặc khu về việc giới thiệu nhân sự có chuyên môn và kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế để đảm nhiệm vị trí lãnh đạo tại trạm y tế. Đây là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh hệ thống trạm y tế cấp xã vừa được tổ chức lại và đi vào hoạt động.

Sở Y tế nhận định, việc xây dựng đội ngũ lãnh đạo có năng lực chuyên môn, kỹ năng quản lý và kinh nghiệm thực tiễn được xác định là yếu tố then chốt nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển ngành y tế trong tình hình mới.

Vì vậy, căn cứ quy định của Bộ Y tế và quyết định của UBND TP.HCM về việc sắp xếp lại hệ thống trạm y tế, Sở Y tế đề nghị các đơn vị giới thiệu nhân sự là trưởng, phó khoa/phòng thuộc diện quy hoạch chức danh lãnh đạo.

Giám đốc, phó giám đốc trạm y tế TP.HCM phải có trình độ đại học trở lên thuộc các chuyên ngành y, dược hoặc y tế công cộng

Ứng viên phải có trình độ đại học trở lên thuộc các chuyên ngành y, dược hoặc y tế công cộng. Ứng viên còn ít nhất 2 nhiệm kỳ công tác. Có năng lực, tinh thần đổi mới và khả năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ hiệu quả.

Về số lượng, các đơn vị có dưới 30 khoa, phòng phải giới thiệu tối thiểu 1 nhân sự; đơn vị có từ 30 khoa, phòng trở lên giới thiệu ít nhất 2 nhân sự.

Trên cơ sở đề xuất, Sở Y tế sẽ tổng hợp, rà soát và giới thiệu về UBND cấp xã, phường, đặc khu để xem xét bổ nhiệm.

Đáng chú ý, sau ít nhất 3 năm công tác, nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ và có sáng kiến hiệu quả, cán bộ có thể được xem xét quy hoạch, bố trí vào các vị trí lãnh đạo cao hơn.

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị hoàn tất danh sách, gửi về trước ngày 5.5.2026 để tổng hợp, triển khai các bước tiếp theo.

Thông tư 43 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trạm y tế xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố của Bộ Y tế có hiệu lực từ ngày 1.1.2026. Theo thông tư này, trạm y tế có giám đốc và phó giám đốc do chủ tịch UBND cấp xã bổ nhiệm. Số lượng phó giám đốc thực hiện theo quy định của pháp luật và của cấp có thẩm quyền.

Bộ trưởng Bộ Y tế giao UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo, tổ chức triển khai thông tư này. Bảo đảm chậm nhất đến hết ngày 31.12.2030 hoàn thành việc chuyển trạm y tế thành đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND xã (thay vì trực thuộc ngành y tế như hiện nay).

Được biết, hiện cả nước có khoảng 11.400 trạm y tế (bao gồm điểm y tế) và 87,5% trạm y tế có bác sĩ khám chữa bệnh.

Tin liên quan

TP.HCM quy định giá khám chữa bệnh tại trạm y tế

Ngày 22.2, Sở Y tế TP.HCM cho biết đã có hướng dẫn công tác khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại 168 trạm y tế (bao gồm điểm y tế và phòng khám đa khoa, chuyên khoa thuộc trạm y tế).

Khám phá thêm chủ đề

giám đốc trạm y tế phó giám đốc trạm y tế Sở Y tế Tp.HCM Bộ Y tế UBND TP.HCM
