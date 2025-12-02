Liên Bỉnh Phát làm đại sứ cuộc thi ảnh 'TP.HCM - Sắc màu mới'

Sáng 2.12 tại Hội Nhà báo TP.HCM, Ban biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM đã tổ chức họp báo công bố phát động cuộc thi ảnh TP.HCM - Sắc màu mới lần 2, có tổng giải thưởng 164 triệu đồng. Diễn viên Liên Bỉnh Phát tiếp tục là đại sứ cuộc thi ảnh năm nay.

Phó tổng biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM, Trưởng ban tổ chức cuộc thi Nguyễn Thái Bình, phát biểu tại lễ phát động cuộc thi ảnh TP.HCM - Sắc màu mới lần 2 Ảnh: BTC

Theo ban tổ chức, cuộc thi ảnh TP.HCM - Sắc màu mới lần 2 tiếp tục tôn vinh các giá trị văn hóa - con người TP.HCM mở rộng, từ những khu trung tâm sầm uất đến những vùng đất mới có biển - núi, chan hòa văn hóa truyền thống; khơi gợi tinh thần gắn kết cộng đồng, để mỗi người dân trở thành một "đại sứ cảm xúc" từ những bức ảnh của riêng mình, đồng thời quảng bá hình ảnh thành phố mới ra cả nước và quốc tế, góp phần thúc đẩy du lịch, kinh tế sáng tạo, phát triển bền vững và nâng cao vị thế của siêu đô thị sau sáp nhập.

Sắc xuân, Xuân đô thị và Nghĩa tình thành phố hội tụ trong cuộc thi ảnh TP.HCM - Sắc màu mới

Nếu ở cuộc thi lần thứ 1, các tác phẩm tập trung ghi lại tinh thần lạc quan và năng lượng tích cực của người dân TP.HCM trong giai đoạn chuyển mình thì cuộc thi lần thứ 2 có chủ đề Sắc xuân mới - niềm tin mới, bước nối dài, ghi lại một thành phố rộng lớn hơn, đa dạng hơn, sâu sắc hơn và nhiều kỳ vọng hơn.

Diễn viên Liên Bỉnh Phát (trái) làm đại sứ cuộc thi Ảnh: BTC

"TP.HCM hôm nay không chỉ thêm không gian địa lý, mà còn mở rộng tầm nhìn, văn hóa, sự hòa hợp giữa các vùng đô thị, nông thôn; nơi mỗi con đường, mỗi khu dân cư, mỗi hành trình mưu sinh đều mang theo dấu ấn của sự thay đổi", nhà báo Nguyễn Thái Bình nhìn nhận.

Biên tập viên Huỳnh Trường Giang thay mặt hội đồng giám khảo cuộc thi cho biết: "3 chủ đề lớn của cuộc thi mở ra 3 góc nhìn đa sắc của TP.HCM sau sáp nhập: Sắc xuân - những khoảnh khắc tươi mới của con người TP.HCM trong dịp tết; Xuân đô thị - vẻ đẹp mùa xuân từ các công trình kiến trúc, cảnh quan đô thị, lễ hội, chợ hoa… và Nghĩa tình thành phố - những hình ảnh nhân văn, sẻ chia, đoàn kết trong đời sống thường nhật.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi - Phó giám đốc Sở VH - TT TP.HCM là giám khảo danh dự cuộc thi Ảnh: BTC

Ban giám khảo của cuộc thi ảnh TP.HCM - Sắc màu mới lần 2 gồm: ông Nguyễn Ngọc Hồi - Phó giám đốc Sở VH - TT TP.HCM và bà Bùi Thị Ngọc Hiếu - Phó giám đốc Sở Du lịch TP.HCM (giám khảo danh dự); nhà báo Nguyễn Thái Bình, Phó tổng biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM, Trưởng ban tổ chức cuộc thi; nhiếp ảnh gia Ngô Trần Hải An (nghệ danh Quỷ Cốc Tử); Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh TP.HCM Đoàn Hoài Trung; nhiếp ảnh gia Nguyễn Tấn Tuấn và biên tập viên Huỳnh Trường Giang (Báo Pháp Luật TP.HCM).