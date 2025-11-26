Sự kiện này diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Nhiếp ảnh quốc tế TP.HCM 2025 do Hội Nhiếp ảnh TP.HCM cùng Công ty Sáng tạo Pro tổ chức, sẽ diễn ra từ 27 - 30.11. Đây không chỉ là ngày hội nghệ thuật mà còn là bước đi chiến lược đưa nhiếp ảnh trở thành một ngành công nghiệp văn hóa, góp phần quảng bá hình ảnh TP.HCM và Việt Nam ra thế giới.

Nhiếp ảnh gia Lê Hồng Linh và những tác phẩm của mình trong triển lãm ẢNH: TGCC

Triển lãm giới thiệu tác phẩm của 90 nhà nhiếp ảnh đến từ Mỹ, Romania, Đức, Ba Lan, Úc, Singapore, Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia, Brunei, Bahrain… và Việt Nam. Đặc biệt có sự hiện diện của ông David Tay, Phó chủ tịch Liên đoàn Nhiếp ảnh nghệ thuật quốc tế (FIAP) và bà Agatha Anne Bunanta, Phó chủ tịch Hội Nhiếp ảnh Mỹ (PSA).

Lễ hội còn có các hoạt động: lễ phát động cuộc thi ảnh Marathon; tọa đàm với chủ đề “Nhiếp ảnh không biên giới - Kết nối công nghệ sáng tạo”; tham quan TP.HCM; các chuyến đi sáng tác tại Làng chài Phước Hải, Lộc An…