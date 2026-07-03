Bão số 1 Maysak hình thành trên Biển Đông, giật cấp 10, mưa to đến 350mm

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF), hồi 4 giờ ngày 3.7, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão. Cơn bão số 1 trên Biển Đông có tên quốc tế là Maysak. Vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,3 độ vĩ bắc, 110,1 độ kinh đông, trên vùng biển phía tây bắc đặc khu Hoàng Sa, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 120km về phía nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62 - 74 km/giờ), giật cấp 10, di chuyển theo hướng tây với tốc độ khoảng 10 km/giờ.



Dự báo diễn biến bão số 1 Maysak NGUỒN: NCHMF

Do ảnh hưởng của bão số 1, vùng biển phía tây khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), từ đêm 3.7 mở rộng đến vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) có gió mạnh cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao 2 - 4m, vùng gần tâm bão 3 - 5m; biển động rất mạnh.

Dự báo diễn biến của bão số 1 Maysak NGUỒN: NCHMF

Khu vực ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên từ chiều 4.7 có gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm bão cấp 7 - 8, giật cấp 9 - 10; sóng biển cao 2 - 3m; nước dâng do bão khoảng 0,2 - 0,3m.

Gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo; ảnh hưởng đến hệ thống điện, thông tin liên lạc và giao thông. Sóng lớn kết hợp nước dâng có thể gây ngập cục bộ tại các khu vực cửa sông, bãi triều và vùng trũng thấp; ảnh hưởng đến đê, kè biển và các công trình ven bờ.

Trên đất liền khu vực đông Bắc bộ và Thanh Hóa từ đêm 3.7 đến hết ngày 5.7 có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100 - 200mm; riêng đông bắc Bắc Bộ 150 - 250mm, cục bộ trên 350mm. Mưa lớn kéo dài có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi; ảnh hưởng đến giao thông, sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân.

NCHMF khuyến nghị các địa phương và người dân trong khu vực ảnh hưởng cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, cập nhật thường xuyên các bản tin dự báo, cảnh báo; chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống thiên tai theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.



