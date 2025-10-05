Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bão số 11 sẽ tăng cấp, cảnh báo đặc biệt nguy hiểm trên biển
Video Thời sự

Bão số 11 sẽ tăng cấp, cảnh báo đặc biệt nguy hiểm trên biển

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
05/10/2025 00:46 GMT+7

Dự báo đến 10 giờ sáng 5.10, tâm bão số 11 trên vùng biển phía đông bắc của đảo Hải Nam (Trung Quốc); cách Quảng Ninh khoảng 410 km về phía đông đông nam. Cường độ mạnh lên cấp 13, giật cấp 16.

Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết vào lúc 0 giờ ngày 5.10.2025, vị trí tâm bão số 11 (tên quốc tế là bão Matmo) ở vào khoảng ở vào khoảng 19,4 độ vĩ bắc; 113,2 độ kinh đông, trên khu vực bắc Biển Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 - 12 (118 - 133 km/giờ), giật cấp 15, di chuyển với tốc độ 25 km/giờ.

Bão số 11 sẽ tăng cấp, cảnh báo đặc biệt nguy hiểm trên biển

Đến 22 giờ đêm 5.10, bão nằm trên vùng biển phía đông khu vực bắc vịnh Bắc bộ; cách Quảng Ninh khoảng 120 km về phía đông nam. Lúc này sẽ giảm cấp xuống cấp 11 - 12, giật cấp 15.

Đến 22 giờ đêm 5.10, bão nằm trên vùng biển phía đông khu vực bắc vịnh Bắc bộ; cách Quảng Ninh khoảng 120 km về phía đông nam. Lúc này sẽ giảm cấp xuống cấp 11 - 12, giật cấp 15.

Do ảnh hưởng của bão số 11, khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật cấp 15-16, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, vùng gần tâm bão từ 6-8 mét, biển động dữ dội (sức phá hoại cực kỳ lớn, sóng biển cực kỳ mạnh. Đánh đắm tàu biển có trọng tải lớn).

Từ chiều 5.10, vùng biển phía đông khu vực bắc Vịnh Bắc bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9. Từ tối 5.10, khu vực bắc vịnh Bắc bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 3 -5 mét, biển động dữ dội (rất nguy hiểm đối với tàu thuyền).

Xem nhanh 20h ngày 4.10: Bão Matmo đi rất nhanh | Bắt 7 nghi phạm cướp tiệm vàng Kim Hưng ở Mỹ

Xem nhanh 20h ngày 4.10: Bão Matmo đi rất nhanh | Bắt 7 nghi phạm cướp tiệm vàng Kim Hưng ở Mỹ

‘Xem nhanh 20h’ ngày 4.10 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Nữ doanh nhân Hoàng Hường là ai?; bắt 7 nghi phạm vụ cướp 'kinh hoàng' tại cửa hàng trang sức Kim Hưng ở Mỹ;...

Bình luận (0)

