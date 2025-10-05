Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết vào lúc 0 giờ ngày 5.10.2025, vị trí tâm bão số 11 (tên quốc tế là bão Matmo) ở vào khoảng ở vào khoảng 19,4 độ vĩ bắc; 113,2 độ kinh đông, trên khu vực bắc Biển Đông.
Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 - 12 (118 - 133 km/giờ), giật cấp 15, di chuyển với tốc độ 25 km/giờ.
Bão số 11 sẽ tăng cấp, cảnh báo đặc biệt nguy hiểm trên biển
Dự báo đến 10 giờ sáng 5.10, tâm bão số 11 trên vùng biển phía đông bắc của đảo Hải Nam (Trung Quốc); cách Quảng Ninh khoảng 410 km về phía đông đông nam. Cường độ mạnh lên cấp 13, giật cấp 16.
Đến 22 giờ đêm 5.10, bão nằm trên vùng biển phía đông khu vực bắc vịnh Bắc bộ; cách Quảng Ninh khoảng 120 km về phía đông nam. Lúc này sẽ giảm cấp xuống cấp 11 - 12, giật cấp 15.
Do ảnh hưởng của bão số 11, khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11-13, giật cấp 15-16, sóng biển cao từ 4 đến 6 mét, vùng gần tâm bão từ 6-8 mét, biển động dữ dội (sức phá hoại cực kỳ lớn, sóng biển cực kỳ mạnh. Đánh đắm tàu biển có trọng tải lớn).
Từ chiều 5.10, vùng biển phía đông khu vực bắc Vịnh Bắc bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9. Từ tối 5.10, khu vực bắc vịnh Bắc bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-11, giật cấp 14, sóng biển cao 3 -5 mét, biển động dữ dội (rất nguy hiểm đối với tàu thuyền).
Bình luận (0)