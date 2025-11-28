Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bão số 15 chưa đổ bộ, sóng dữ đã tràn đường ven biển Nha Trang
Video Thời sự

Bão số 15 chưa đổ bộ, sóng dữ đã tràn đường ven biển Nha Trang

Hiền Lương
Hiền Lương
28/11/2025 12:19 GMT+7

Tuy bão số 15 còn cách xa đất liền, nhưng từ tối 27.11, khu vực ven biển Nha Trang đã ghi nhận sóng lớn liên tục tràn qua tuyến đường Phạm Văn Đồng, phường Vĩnh Phước, gây nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông.

Theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn Khánh Hòa, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển ngoài khơi tỉnh từ rạng sáng 28.11 có gió mạnh cấp 6 – 7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 9 – 10. Sóng biển cao 5 – 7 mét, biển động rất mạnh.

Bão số 15 chưa đổ bộ, sóng dữ đã tràn đường ven biển Nha Trang

Sóng lớn đánh trực diện vào khu vực kè khiến nước biển tràn qua đường, làm một số người đi xe máy bị ngã. Dù lực lượng chức năng đã liên tục cảnh báo, nhiều người vẫn tập trung tại khu vực kè để quay phim, chụp ảnh "check-in", tiềm ẩn nguy cơ bị sóng cuốn bất cứ lúc nào.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Đội trưởng Đội tuần tra - cứu hộ cứu nạn (Ban quản lý vịnh Nha Trang), cho biết đơn vị đã nhắc nhở, yêu cầu người dân và du khách không đến khu vực sát mép biển.

Để ứng phó bão số 15, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã phát đi công điện yêu cầu các sở, ngành và địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ trước đó, đồng thời triển khai các biện pháp sẵn sàng ứng phó với diễn biến bất lợi trong những ngày tới.

Bộ đội biên phòng tỉnh tiếp tục kêu gọi tàu thuyền hoạt động trên biển di chuyển vào nơi trú tránh an toàn, tạm dừng mọi hoạt động đánh bắt, vận tải, du lịch biển theo quy định; phối hợp địa phương neo buộc lồng bè, phương tiện chắc chắn.

Các địa phương được yêu cầu thống kê số lượng người dân đang ở trên biển, chủ động phương án di dời, kể cả cưỡng chế khi cần; lập chốt chặn tại các điểm ngập sâu, nước chảy xiết để đảm bảo an toàn.

Lực lượng quân sự, công an sẵn sàng tham gia cứu hộ, cứu nạn. Các sở, ngành liên quan được giao nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông, điện lực, viễn thông, du lịch, y tế và giáo dục. Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa sẽ tăng cường dự báo, cảnh báo kịp thời để người dân chủ động phòng tránh.

