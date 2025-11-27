Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Quốc phòng

Bão số 15 hướng vào miền Trung, quân đội huy động 150.000 người ứng phó

Đình Huy
Đình Huy
27/11/2025 21:14 GMT+7

Trước diễn biến của bão số 15 (bão Koto), quân đội đã huy động 150.395 cán bộ, chiến sĩ, 5.471 phương tiện sẵn sàng làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 19 giờ ngày 27.11, vị trí tâm bão số 15 (bão Koto) ở vào khoảng 13,1 độ vĩ bắc; 113,2 độ kinh đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 220 km về phía bắc tây bắc. Bão mạnh cấp 12 (118 - 133 km/giờ), giật cấp 15.

Bão số 15 hướng vào miền Trung, quân đội huy động 150.000 người ứng phó - Ảnh 1.

Bản đồ dự báo đường đi của bão số 15 (bão Koto)

ẢNH: NCHMF

Theo dự báo, bão số 15 di chuyển lòng vòng trên biển và suy yếu dần. Đến khoảng ngày 1.12, bão sẽ áp sát khu vực miền Trung với gió cấp 9 và đổ bộ vào đất liền.

Hỏa tốc ứng phó bão số 15 

Trước diễn biến của bão số 15, Bộ Quốc phòng đã ra công điện hỏa tốc yêu cầu toàn quân chủ động phòng tránh, ứng phó. Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rút kinh nghiệm công tác tổ chức và triển khai phòng chống, khắc phục hậu quả cơn bão số 14 và mưa lũ thời gian qua; duy trì nghiêm chế độ ứng trực, chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình diễn biến của bão số 15, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và phương tiện khi thực hiện nhiệm vụ.

Quân khu 5, Quân khu 7 chỉ đạo bộ chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương kiểm tra, rà soát các kế hoạch, phương án ứng phó, phối hợp với các sở, ban, ngành rà soát các khu vực nguy hiểm, đặc biệt là các vùng chịu ảnh hưởng nghiêm trọng trong đợt mưa lớn vừa qua.

Chủ động lực lượng, phương tiện, lương thực thực phẩm..., sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ; sơ tán những hộ dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn...

Quân chủng Phòng không - Không quân, Binh đoàn 18 chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quyền sẵn sàng thực hiện bay tìm kiếm, cứu nạn đường không, khi có lệnh của Bộ Quốc phòng.

Bão số 15 hướng vào miền Trung, quân đội huy động 150.000 người ứng phó - Ảnh 2.

Các chiến sĩ tuyên truyền cho người dân phòng tránh bão số 15

ẢNH: QCHQ

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia, hiện nay, các tỉnh, thành phố tuyến biển từ Quảng Trị - TP.HCM đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 48.380 phương tiện/246.758 người biết diễn biến, hướng đi của bão số 15 để chủ động di chuyển, vòng tránh, thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

Bộ Quốc phòng đã huy động 150.395 cán bộ, chiến sĩ, 3.085 ô tô, 489 xe đặc chủng, 646 tàu, 1.239 xuồng và ca nô, 6 máy bay trực thăng... sẵn sàng làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn.

Đặc khu Trường Sa hỗ trợ hơn 200 tàu cá, hơn 2.500 ngư dân tránh bão

Trước diễn biến của bão số 15, các đảo thuộc đặc khu Trường Sa, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân đã chỉ đạo các đảo gia cố công trình phòng, chống thiên tai; kiểm tra hệ thống thông tin liên lạc, thông báo bão; dự trữ lương thực, nước ngọt và vật tư thiết yếu. Hệ thống nhà tránh trú được mở cửa 24/24 giờ, sẵn sàng đón người và phương tiện vào trú bão.

Tại các âu tàu Song Tử Tây, Sinh Tồn, Trường Sa, Đá Tây, Nam Yết, Phan Vinh… đã có hơn 200 tàu cá với trên 2.500 ngư dân vào neo đậu. Các đảo đã hỗ trợ nơi ăn nghỉ, cấp hơn 20.000 lít nước ngọt và nhu yếu phẩm cho bà con ngư dân...


Tin liên quan

Trước bão số 15: 'Việc khổng lồ chỉ quân đội mới làm nổi'

Trước bão số 15: 'Việc khổng lồ chỉ quân đội mới làm nổi'

Dưới mưa gió, hàng trăm lính phòng không hối hả vác bao cát, xúc đất vá đê, chạy đua từng giờ để giữ an toàn cho người dân trước mưa bão.

Bộ Quốc phòng chỉ đạo sẵn sàng bay cứu hộ ứng phó bão số 15 (bão Koto)

Khám phá thêm chủ đề

bão số 15 Biển Đông bão koto dự báo thời tiết Bộ Quốc phòng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận