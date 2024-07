Bão số 2 gây mưa diện rộng, Hà Nội có chịu ảnh hưởng?

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 12 giờ hôm nay 22.7, vị trí bão số 2 ở vào khoảng 19,9 độ vĩ bắc - 108,9 độ kinh đông, trên vịnh Bắc bộ. Bão mạnh cấp 9 - cấp 10, giật cấp 12, di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được 10 km.

Hà Nội sẽ có mưa do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2 ĐÌNH HUY

Nhận định về cơn bão số 2, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết hiện nay, trên khu vực đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô đã quan trắc được gió giật cấp 7.



Trong 6 - 12 giờ tới, bão số 2 sẽ chạm đến ngưỡng giữa cấp 10 và đi sâu vào khu vực vịnh Bắc bộ. Khi bão áp sát đất liền, cường độ bão sẽ suy yếu dần.

Bão số 2 tăng cấp đột ngột: Giật cấp 13 trên vịnh Bắc bộ, Hà Nội mưa lớn vài ngày tới

"Từ đêm nay, vùng ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng bắt đầu có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9 - cấp 10, đất liền có thể có gió cấp 6 - cấp 7. Khu vực vịnh Bắc bộ sẽ chịu tác động của gió bão mạnh cấp 9 - cấp 10, giật cấp 12, biển động rất mạnh, sóng biển cao từ 2,5 - 4,5 m", ông Hưởng nói và cho hay, thời điểm tác động gió của cơn bão số 2 sẽ kéo dài từ đêm nay đến hết ngày 23.7.

Theo ông Hưởng, do ảnh hưởng của bão số 2, từ đêm 22 - 24.7, khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to và giông, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến như sau: Đông Bắc bộ 100 - 200 mm, có nơi trên 300 mm; Tây Bắc bộ và Thanh Hóa 50 - 100 mm, có nơi trên 200 mm.

Trưởng phòng Dự báo thời tiết nhận định thêm, thủ đô Hà Nội không chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 2 nhưng sẽ chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão. Từ đêm nay, thủ đô sẽ có mưa, lượng mưa khoảng 100 mm, có nơi trên 100 mm.

Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tính đến sáng 22.7, đã kiểm đếm, hướng dẫn 47.676 tàu/192.818 người biết vị trí, hướng di chuyển của bão số 2 để chủ động di chuyển phòng tránh, trong đó 936 tàu/5.814 người hoạt động tại vịnh Bắc bộ.

Cục Thủy lợi (Bộ NN-PTNT) cho hay, hiện tại, Bắc bộ có tổng số 2.543 hồ chứa, dung tích đạt 65 - 94% dung tích thiết kế. Trong đó, hiện có 120 hồ chứa hư hỏng, xuống cấp và 77 hồ chứa đang thi công. Tại Bắc Trung bộ, tổng số có 2.323 hồ chứa, dung tích đạt 42 - 64% dung tích thiết kế; hiện có 140 hồ chứa hư hỏng, xuống cấp và 63 hồ chứa đang thi công.

Trên các tuyến đê biển, đê cửa sông từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh có 49 trọng điểm đê điều xung yếu (Quảng Ninh 2, Thái Bình 8, Hải Phòng 10, Nam Định 8, Ninh Bình 16, Hà Tĩnh 5); 4 công trình đang thi công (2 cống trên tuyến đê Hà Nam và Quảng Ninh; tu bổ, nâng cấp đê biển Hải Phòng; đê cửa sông Tả Thái, tỉnh Nghệ An).

Về sản xuất nông nghiệp, hiện diện tích lúa hè thu tại Bắc bộ và Bắc Trung bộ có khoảng 170.000 ha, đang giai đoạn đẻ nhánh, phân hóa đòng và trổ bông; diện tích lúa mùa khoảng 960.000 ha, đang ở giai đoạn đẻ nhánh.