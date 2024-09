Bão số 4 khả năng đổ bộ Thanh Hóa - Quảng Ngãi

Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế triển khai công tác ứng phó

Ngày 17.9, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Quảng Trị phát báo cáo nhanh tình hình triển khai công tác ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão trên Biển Đông. Theo thống kê của ngành chức năng Quảng Trị, hiện đã có 2.278/2.280 tàu thuyền đánh cá toàn tỉnh đã vào neo đậu an toàn tại các bến. Hiện chỉ còn 2 tàu với 18 ngư dân hoạt động ở vùng biển Quảng Bình - Quảng Trị đang khẩn trương vào bờ. Tại địa bàn Quảng Trị cũng có 56 tàu ngoại tỉnh với 406 ngư dân vào neo đậu tránh áp thấp nhiệt đới.

Đến hiện tại, các hồ chứa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị vẫn đang vận hành đảm bảo an toàn. Trong đó, tổng dung tích các hồ chứa thủy lợi do Công ty TNHH MTV quản lý khai thác công trình thủy lợi Quảng Trị quản lý còn khoảng 30,43% so với dung tích thiết kế, hồ chứa thủy lợi - thủy điện còn khoảng 28,65% so với dung tích thiết kế.

Cùng ngày, Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Thừa Thiên-Huế cảnh báo các vị trí có nguy cơ lũ quét, trượt lở đất vùng đồi núi, các tuyến giao thông; sạt lở bờ sông, bờ biển trên địa bàn tỉnh. Theo dự báo, từ ngày 19 - 21.9, tại Thừa Thiên-Huế có mưa vừa, rải rác mưa to, có nơi mưa rất to; tổng lượng mưa phổ biến 100 - 200 mm, có nơi trên 300 mm. Mưa lớn có khả năng gây ra lũ lụt, lũ quét, sạt lở, trượt lở đất đá ở vùng đồi núi và nguy cơ gây ngập úng đô thị và những nơi có hệ thống thoát nước kém ở một số huyện, thị xã và TP.Huế.

Nguyễn Phúc - Lê Hoài Nhân