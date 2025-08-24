Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bão số 5 (bão Kajiki) tăng cấp, cảnh báo gió giật và mưa lớn diện rộng
Bão số 5 (bão Kajiki) tăng cấp, cảnh báo gió giật và mưa lớn diện rộng

24/08/2025 18:06 GMT+7

Hồi 16 giờ ngày 24.8, vị trí tâm bão số 5 còn cách Nghệ An khoảng 470 km, cách Hà Tĩnh khoảng 450 km về phía đông đông nam, cách Bắc Quảng Trị khoảng 390 km về phía đông.

Bão số 5 (bão Kajiki) tăng cấp, cảnh báo gió giật và mưa lớn diện rộng

Bão số 5 (bão Kajiki) tăng cấp, cảnh báo gió giật và mưa lớn diện rộng

Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hồi 16 giờ ngày 24.8.2025, vị trí tâm bão số 5 (tên quốc tế là bão Kajiki) còn cách Nghệ An khoảng 470 km, cách Hà Tĩnh khoảng 450 km về phía đông đông nam, cách Bắc Quảng Trị khoảng 390 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (tương đương khoảng 134-166 km/giờ), giật cấp 16; di chuyển theo hướng tây với tốc độ khoảng 20 km/giờ và còn có khả năng mạnh thêm.

Bão số 5 (bão Kajiki) tăng cấp, cảnh báo gió giật và mưa lớn diện rộng

Dự báo trong 12 giờ tới, vào lúc 4 giờ ngày 25.8, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 20 km/giờ. Vị trí tâm bão trên vùng biển Nam vịnh Bắc bộ, cách Nghệ An khoảng 240 km, cách Hà Tĩnh khoảng 210 km về phía đông đông nam, cách Bắc Quảng Trị khoảng 140 km về phía đông đông bắc. Bão mạnh cấp 13-14, giật cấp 16.

Vào lúc 16 giờ ngày 25.8, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 20 km/giờ. Vị trí tâm bão trên đất liền các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị. Bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 14.

Bão số 5 đã mạnh lên cấp 13, sẽ gây mưa lớn cho Hà Nội trong ngày 25 - 26.8

Vào lúc 16 giờ ngày 26.8, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 15-20 km/giờ và suy yếu dần thành vùng áp thấp. Vị trí vùng áp thấp trên khu vực Trung Lào và có cường độ dưới cấp 6.

Bão số 5 (bão Kajiki): Hủy gần 20 chuyến bay trong ngày 24, 25.8

Bão số 5 (bão Kajiki): Hủy gần 20 chuyến bay trong ngày 24, 25.8

Vietnam Airlines cho biết, do ảnh hưởng của cơn bão số 5 (có tên quốc tế là Kajiki), Hãng dự kiến điều chỉnh kế hoạch khai thác tại các sân bay Đồng Hới, Thanh Hóa, Huế trong các ngày 24.8 và 25.8.

Bão số 5 bão kajiki cập nhật bão dự báo bão đường đi bão cảnh báo bão Bão trên Biển Đông
