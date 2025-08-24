Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bão số 5 (bão Kajiki): Hủy gần 20 chuyến bay trong ngày 24, 25.8
Video Thời sự

Bão số 5 (bão Kajiki): Hủy gần 20 chuyến bay trong ngày 24, 25.8

Mai Hà
Mai Hà
24/08/2025 16:30 GMT+7

Vietnam Airlines cho biết, do ảnh hưởng của cơn bão số 5 (có tên quốc tế là Kajiki), Hãng dự kiến điều chỉnh kế hoạch khai thác tại các sân bay Đồng Hới, Thanh Hóa, Huế trong các ngày 24.8 và 25.8.

Bão số 5 (bão Kajiki): Hủy gần 20 chuyến bay trong ngày 24, 25.8

Bão số 5 (bão Kajiki): Hủy gần 20 chuyến bay trong ngày 24, 25.8

Thông tin từ Vietnam Airlines cho biết, do ảnh hưởng của cơn bão số 5 (có tên quốc tế là Kajiki), Hãng dự kiến điều chỉnh kế hoạch khai thác tại các sân bay Đồng Hới, Thanh Hóa, Huế trong các ngày 24.8 và 25.8.2025.

Bão số 5 (bão Kajiki): Hủy gần 20 chuyến bay trong ngày 24, 25.8

Tại sân bay Phú Bài (Huế), do ảnh hưởng của bão số 5, trong ngày 24.8 Vietnam Airlines cho biết sẽ hủy 8 chuyến bay, trong đó có 6 chuyến giữa Hà Nội - Huế, 2 chuyến giữa TP.HCM - Huế.

Trong ngày 25.8, các chuyến bay sẽ được điều chỉnh thời gian khai thác, dự kiến cất và hạ cánh sau 12 giờ.

Tại sân bay Đồng Hới, trong ngày 25.8, 2 chuyến giữa TP.HCM - Đồng Hới và 2 chuyến giữa Hà Nội - Đồng Hới sẽ bị hủy.

Tại sân bay Thọ Xuân (Thanh Hóa) trong ngày 25.8, 12 chuyến giữa Thanh Hóa và TP.HCM sẽ bị hủy.

Hủy gần 20 chuyến bay từ Huế, Thanh Hóa, Quảng Bình do ảnh hưởng bão số 5- Ảnh 1.

Máy bay được chằng chéo tại sân bay Nội Bài để đảm bảo an toàn khi bão lớn

ẢNH: NIA

Ngoài ra, nhiều chuyến bay nội địa và quốc tế trong ngày 25.8 có thể bị ảnh hưởng dây chuyền bởi diễn biến của bão số 5. Các hành khách bị ảnh hưởng sẽ được hãng hỗ trợ theo quy định.

Người cầm bao ni lông, người cầm vòi nước cùng với sự hỗ trợ của các chú bộ đội, những nữ giáo viên tại Trường Mầm non Cửa Tùng (tỉnh Quảng Trị) đã không ngại nguy hiểm trèo cao để gia cố cho mái trường trước khi bão số 5 (bão Kajiki) đổ bộ.

