Sáng 24.8, ghi nhận của PV Thanh Niên tại Trường mầm non Cửa Tùng (xã Cửa Tùng, Quảng Trị), gần 10 chiến sĩ tại Đồn biên phòng Cửa Tùng (Bộ đội biên phòng Quảng Trị) đã có mặt để hỗ trợ cho các cô giáo tại đây chằng chống, gia cố mái nhà, bảo vệ các tài sản an toàn trước bão số 5 (bão Kajiki).

Bão số 5: Xúc động hình ảnh nữ giáo viên trèo mái tôn, gia cố mái trường

Sau khi nắm được thông tin bão số 5 sẽ ảnh hưởng đến khu vực đất liền các tỉnh từ Nghệ An - Quảng Trị, từ sáng nay 24.8, gần 40 giáo viên, nhân viên tại Trường mầm non Cửa Tùng đã tập trung tại trường, người cầm dây buộc, người mang bao ni lông để gia cố, bảo vệ các tài sản trước ảnh hưởng của bão số 5, đặc biệt là trong thời điểm sắp sửa bước vào năm học mới.