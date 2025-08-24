Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bão số 5: Xúc động hình ảnh nữ giáo viên trèo mái tôn, gia cố mái trường
Video Thời sự

Bão số 5: Xúc động hình ảnh nữ giáo viên trèo mái tôn, gia cố mái trường

Bá Cường
Bá Cường
24/08/2025 16:17 GMT+7

Người cầm bao ni lông, người cầm vòi nước cùng với sự hỗ trợ của các chú bộ đội, những nữ giáo viên tại Trường Mầm non Cửa Tùng (tỉnh Quảng Trị) đã không ngại nguy hiểm trèo cao để gia cố cho mái trường trước khi bão số 5 (bão Kajiki) đổ bộ.

Bão số 5: Xúc động hình ảnh nữ giáo viên trèo mái tôn, gia cố mái trường

Bão số 5: Xúc động hình ảnh nữ giáo viên trèo mái tôn, gia cố mái trường

Sáng 24.8, ghi nhận của PV Thanh Niên tại Trường mầm non Cửa Tùng (xã Cửa Tùng, Quảng Trị), gần 10 chiến sĩ tại Đồn biên phòng Cửa Tùng (Bộ đội biên phòng Quảng Trị) đã có mặt để hỗ trợ cho các cô giáo tại đây chằng chống, gia cố mái nhà, bảo vệ các tài sản an toàn trước bão số 5 (bão Kajiki).

Bão số 5: Xúc động hình ảnh nữ giáo viên trèo mái tôn, gia cố mái trường

Sau khi nắm được thông tin bão số 5 sẽ ảnh hưởng đến khu vực đất liền các tỉnh từ Nghệ An - Quảng Trị, từ sáng nay 24.8, gần 40 giáo viên, nhân viên tại Trường mầm non Cửa Tùng đã tập trung tại trường, người cầm dây buộc, người mang bao ni lông để gia cố, bảo vệ các tài sản trước ảnh hưởng của bão số 5, đặc biệt là trong thời điểm sắp sửa bước vào năm học mới.

Bão số 5: Bộ đội biên phòng cùng cô giáo nỗ lực chằng chống trường lớp- Ảnh 2.

Những công việc có chút khó khăn với phụ nữ, nhưng các cô giáo vẫn luôn giữ tinh thần sẵn sàng phòng chống bão

ẢNH: BÁ CƯỜNG

Đề phòng bão số 5, người dân Hà Tĩnh gia cố mái nhà bằng túi nilon nước

Đề phòng bão số 5, người dân Hà Tĩnh gia cố mái nhà bằng túi nilon nước

Sáng 24.8.2025, người dân ở tỉnh Hà Tĩnh bắt đầu dùng bao tải cát và túi nước để gia cố mái nhà đề phòng bão số 5 khi đổ bộ làm tốc mái. Nhiều nông dân cũng vội vã thu hoạch lúa với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”.

